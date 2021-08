Brøndby skal møde det, de hader mest på Vestegnen efter FCK

Danske mestre. Til kampene mod FC København og FC Nordsjælland har Brøndby-fansene fremvist et nyt sort-guld banner, der slår fast, hvad deres klub kan kalde sig for første gang i 16 år. Det må unægtelig også være rarere for Brøndby-folk at tænke på minderne fra før sommerferien end den aktuelle situation.

Efter fem spillerunder har Brøndby fortsat ikke vundet i Superligaen. Tirsdag aften venter den opgave, som danske mesterhold forsøger at løse sæson efter sæson:

At kvalificere sig til Champions League efter et møde med en modstander, der i de fleste tilfælde har en stærkere økonomi.