Hjørnesten i Hobros succeshistorie krævede Hyballas afgang for at tage sit nye job i Esbjerg

Fodbold. Esbjergs nye direktør, Jens Hammer Sørensen, krævede et farvel til Peter Hyballa, hvis han skulle overtage direktørposten i klubben. Det fortæller den nu tidligere sportschef i Hobro til Radio4.

»Ordentlighed, har jeg sagt til amerikanerne (EFB’s ejerkreds, Pacific Media Group, red.), er rigtig vigtigt for mig. Både at alle på kontoret, frivillige og samarbejdspartnerne i EFB, herunder fodboldspillere, holdledere, og hvad der ellers må være af ansatte, bliver behandlet ordentligt og med respekt. Det er et kardinalpunkt for mig«, siger Jens Hammer Sørensen til Radio4.