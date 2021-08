Mathias Gidsel skifter til udlandet

Håndbold. Mathias Gidsel skifter GOG ud medBundesliga-klubben Füchse Berlin. Det oplyser Füchse Berlin på sin hjemmeside. »Jeg er stolt over, han valgte os i stedet for mange andre tilbud. Han har hjertet på rette sted og er en fantastisk fyr. Desuden er han min absolutte drømmespiller, som vi i lang tid har arbejdet på at få«, siger klubbens sportsdirektør Stefan Kretzschmar. 22-årigeMathias Gidsel imponerede senest alt og alle ved OL og blev belønnet med titlen som turneringens vigtigste spiller.

Fodbold. Randers FC’s kommende modstander i kvalifikationen til Europa League, tyrkiske Galatasaray, fik sig en noget blandet optakt, da holdet mandag slog Giresunspor med 2-0. På vej mod sejren fik Galatasarays brasilianske forsvarsspiller Marcao nemlig et rødt kort – for en forseelse begået mod en af hans egne holdkammerater. I det 64. minut slog Marcao nemlig Kerem Aktürkoğlu og blev vist ud af dommeren. Dermed har klubbens mangeårige træner Fatih Terim formentlig en del mandskabsbehandling at se til før kampen mod Randers.