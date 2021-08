Vred Ronaldo: De leger med mit navn

Fodbold. I en lang smøre på Instagram skælder Cristiano Ronaldo ud til højre og venstre. Særligt journalister med speciale i rygtestrøm og klubskifter får et rap over nallerne. Det sker, efter at Juventus-spilleren er blevet sat i forbindelse med et skifte til både Manchester City, Paris SG og Real Madrid.

»Jeg bryder min tavshed nu for at sige, at jeg ikke kan tillade, at folk bliver ved med at lege med mit navn«, skriver Ronaldo. »Ud over at det er respektløst over for mig som menneske og spiller, er måden, medierne dækker min fremtid på, respektløs over for alle de klubber, der er involveret i rygterne, ligesom det er over for deres stab og spillere«, lyder det endvidere fra portugiseren.

Fodbold. Brøndbys træner Niels Frederiksen varsler en mere offensiv tilgang til returkampen mod Salzburg i Champions League-kvalifikationen på onsdag i næste uge. Efter nederlaget på 1-2 tirsdag aften i Østrig er Frederiksen fortrøstningsfuld , men der skal skabes mere fremadrettet i returkampen.

Direkte sport i tv Onsdag 18. august TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 5. etape 18.00 Speedway: Fjelsted­-Slangerup 1.35 Fodbold: Inter Miami­-Chicago TV3+ 21.00 Fodbold: Benfica­-PSV Eindhoven TV3 Sport 18.00 Fodbold: Lyngby­-Fremad Amager 21.00 Fodbold: Malmö FF-­Ludogorets TV3 Max 21.00 Fodbold: Young Boys­-Ferencvaros Eurosport 1 14.50 Cykling: Vuelta a España, 5. etape 18.45/21.50 Motorsport: Le Mans­-kval. Eurosport 2 13.55/19.55 Billard: Snooker British Open TV 2 Sport X 7.45 Atletik: U20­VM 19.00 Tennis: Western & Southern Open Vis mere

»Hvis man kigger på Salzburgs kampe, er der meget stor forskel på, om de spiller hjemme og ude, og vi kommer også til at spille i en helt anden kulisse med vores fans i ryggen«, siger Frederiksen ifølge Ritzau og tilføjer: »Vi greb den første kamp lidt simpelt an, og nogen vil måske sige på en primitiv måde, men også en klog og fornuftig måde. Vi kommer til at gribe det anderledes an på hjemmebane, ingen tvivl om det«.

Tennis. Holger Rune fortsatte sendt tirsdag sin sejrsmarch ved at slå kroaten Matija Pecotic 6-2, 7-6 i 1. runde af en Challenger-turnering i Verona, Italien. Nu venter brasilianeren Matheus Pucinelli de Almeida.