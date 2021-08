U21-landsholdet snupper ny træner fra Brøndby

Fodbold. Det bliver den 48-årige assistenttræner i Brøndby, Jesper Sørensen, der afløser spanske Albert Capellas som U21-landstræner. Jesper Sørensen overtager ansvaret for U21-holdet med det samme, men skal frem til nytår fortsat agere som Niels Frederiksens højre hånd i den danske mesterklub. »Jeg ser derfor meget frem til at skulle arbejde med de allerstørste talenter i Danmark i den periode af deres liv, hvor der tages nogle meget afgørende skridt på både det personlige og fodboldmæssige plan«, siger Jesper Sørensen, der i næste uge skal udtage sin første trup til en test mod Grækenland og en EM-kvalifikationskamp mod Kasakhstan.

Tennis. Holger Rune er videre til kvartfinalen i en challenger-turnering i Verona. Efter sent tirsdag at have besejret kroaten Matija Pecotic (nr. 347 på verdensranglisten) 6-2, 7-6 (7-3) slog den 4.-seedede Holger Rune (nr. 162) i dag brasilianeren Matheus Pucinelli de Almeida (nr. 343) med 6-2, 6-3. Modstanderen i kvartfinalen bliver vinderen af kampen mellem italieneren Riccardo Bonadio (nr. 268) og bosnieren Nerman Fatic (nr. 331).

Fodbold. Efter et 1-0-nederlag i Sverige til Kristianstad er Brøndby uden chancer for at kvalificere sig til kvindernes Champions League. Alice Nilsson blev matchvinder for Kristianstad, der sidstte sæson sluttede på 3.-pladsen i Damallsvenskan.

Tennis. Sæsonen er på grund af en håndledsskade færdig for østrigeren Dominic Thiem, der således ikke kommer til at forsvare sin singletitle ved US Open. 27-årige Thiem blev skadet tidligere på sommeren, hvilket også kostede deltagelsen i Wimbledon.

Fodbold. FC København har skrevet en fireårig kontrakt med den 23-årige sydafrikanske wing Luther Singh, som kommer til hovedstaden fra SC Braga i Portugal. I sidste sæson var han udlejet til Pacos, som overraskende sluttede som nummer 5 i ligaen efter Braga og de tre giganter Sporting, Benfica og FC Porto. »Luther er en interessant spiller med et stort offensivt potentiale, hvor han med sin fart og evner en mod en kan være en afgørende spiller. Han kan spille på begge kanter og har en god afslutningsfod«, siger FCK-sportsdirektør Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

FCK ville gerne have haft Singh, der var til OL med Sydafrika og kender til Norden via to år i svenske GAIS, tidligere, men det trak ud med at få visum. Luther Singh siger, at FCK har et godt ry i Europa og som sydafrikaner kender han sine landsmænd Sibusiso Zuma og Elrio Van Heerdens meritter i FCK. »Selv om jeg havde muligheder både i Portugal, England og andre ligaer, så er FC København det rigtige valg for mig«.

Fodbold. Efter kun en enkelt sæson i italienske Serie A drager den 22-årige landsholdsangriber Caroline Møller videre til Real Madrid. Det bekræfter den spanske klub på Twitter. Møller havde ellers kontrakt med Inter frem til næste sommer.

Motorsport. Den tredobbelte speedwayverdensmester Nicki Pedersen har fået grønt lys til at køre videre, mens hans appelsag behandles hos en særlig instans under Danmarks Idrætsforbund. Nicki Pedersen blev i juli frataget licensen i fire måneder for truende og usportslig adfærd i en forbindelse med en ligamatch.

Fodbold. I en lang smøre på Instagram skælder Cristiano Ronaldo ud til højre og venstre. Særligt journalister med speciale i rygtestrøm og klubskifter får et rap over nallerne. Det sker, efter at Juventus-spilleren er blevet sat i forbindelse med et skifte til både Manchester City, Paris SG og Real Madrid.

»Jeg bryder min tavshed nu for at sige, at jeg ikke kan tillade, at folk bliver ved med at lege med mit navn«, skriver Ronaldo. »Ud over at det er respektløst over for mig som menneske og spiller, er måden, medierne dækker min fremtid på, respektløs over for alle de klubber, der er involveret i rygterne, ligesom det er over for deres stab og spillere«, lyder det endvidere fra portugiseren.

Motorsport. Speedwaykøreren Mikkel Michelsen har fået et wildcard til VM-grandprixet i Vojens 11. september. Den danske europamester er i kraft af sin EM-titel allerede kvalificeret til VM-serien i 2022.

Motorsport. Formel 1-grandprixet i Japan er aflyst grundet coronapandemien. Det er andet år i træk, at det bliver aflyst. Det skulle have været afviklet i midten af oktober.

Fodbold. Brentford-træner Thomas Frank har fået tilgang af en ny målmand. Alvaro Fernandez, der var med til at vinde OL-sølv med Spanien for nylig, er hentet på en etårig lejeaftale i Huesca.

Fodbold. Brøndbys træner Niels Frederiksen varsler en mere offensiv tilgang til returkampen mod Salzburg i Champions League-kvalifikationen på onsdag i næste uge. Efter nederlaget på 1-2 tirsdag aften i Østrig er Frederiksen fortrøstningsfuld , men der skal skabes mere fremadrettet i returkampen. »Hvis man kigger på Salzburgs kampe, er der meget stor forskel på, om de spiller hjemme og ude, og vi kommer også til at spille i en helt anden kulisse med vores fans i ryggen«, siger Frederiksen ifølge Ritzau og tilføjer: »Vi greb den første kamp lidt simpelt an, og nogen vil måske sige på en primitiv måde, men også en klog og fornuftig måde. Vi kommer til at gribe det anderledes an på hjemmebane, ingen tvivl om det«.

Ishockey. Der venter det danske kvindelandshold lidt af en koldstart, når VM-turneringen indledes på fredag i Calgary i Canada. Onsdagens test mod Rusland blive for manges vedkommende den første kamp i et pænt stykke tid, siger Danmarks anfører, Josefine Jakobsen, til Ritzau. »Nu skal vi spille et VM i august, hvor der er mange, som ikke rigtigt har været på is. Man ved ikke rigtigt, hvor ens ishockeyform er, i forhold til hvis vi havde spillet i april eller maj«, siger kaptajnen. Danmark møder Tjekkiet på fredag i den første VM-gruppekamp.