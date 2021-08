Han tog et halvt felt med i asfalten, men Dannebrogstrøjen bider smerten i sig og tager en dag mere i Vueltaen

Cykling. Danmarksmesteren Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) er medtaget af onsdagens voldsomme styrt 12 km fra mål på 5. etape af Vuelta a Espana, men han oplyser ifølge Ritzau til TV2 sport, at han er klar til start på 6. etape.

Manden i Dannebrogstrøjen sad forholdsvist langt oppe i feltet, da han væltede og tog et uopmærksomt halvt felt med sig i asfalten. Mads Würtz Schmidt måtte på hospitalet, hvor han blev undersøgt for brud og hjernerystelse.

Fodbold. Malmö FF vandt 2-0 i den første playoffkamp til Champions League mod bulgarske Ludogorets, men burde ifølge anfører Anders Christiansen have scoret flere mål på hjemmebanen. »Vi skabte flere chancer, end de gjorde, og når man ser på det bagefter, var det tættere på 3-0 end 2-1, siger han efter sejren på 2-0 over det bulgarske hold onsdag aften«, siger han ifølge Ritzau og tilføjer: »2-0 er et godt resultat, som vi ville have stillet os tilfreds med på forhånd. Efter mit skud på stolpen begyndte vi at vinde bolden, når vi pressede, og begyndte at skabe chancer. De virkede en smule anspændte«.

Direkte sport i tv Torsdag 19. august TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 6. etape 17.00 Tennis: ATP Cincinnati (m) 20.00 Fodbold: Sivasspor­-FC København Eurosport 1 14.50 Cykling: Vuelta a España, 6. etape 21.45 Motorsport: Le Mans, træning Eurosport 2 13.50 Motorsport: Le Mans, træning 20.00 Golf: The Northern Trust TV 2 Sport X 7.45/13.15 Atletik: U20­VM 19.00 Fodbold: Randers FC­-Galatasaray Vis mere

Ishockey. Det danske kvindelandshold tabte i den sidste test forud for starten på VM-turneringen på fredag. Natten til torsdag blev det til et knebent nederlag på 3-4 til Tyskland, der vandt efter straffeslag. Ved VM i Calgary i USA indleder det danske hold fredag aften mod Tjekkiet.