Randers FC havde fortjent mere end uafgjort mod Galatasaray

Fodbold. Randers FC skabte så mange muligheder og scoringschancer, at 1-1 mod favoritten Galatasaray fra Tyrkiet i kvalifikationen til Europa League-gruppespillet var en lille skuffelse for de danske pokalvindere. Hjemmeholdet havde været bedst i indledningen, men Patrik Carlgren havde også leveret en god redning, inden Randers-målmanden efter 25 minutter blev passeret af en afslutning fra Kerem Aktürkoglu, der blev rettet at på vejen. Et langt indkast skabte optakten til udligningen, som Frederik Lauenborg sparkede over stregen efter 54 minutter.

Fodbold. Alexander Bah scorede et flot mål, da Slavia Prag hjemme spillede 2-2 i kvalifikationen til Europa League. Den tidligere Sønderjyske-spiller fik trillet et hjørnespark til sig og ’krøllede’ bolden op i det ene hjørne til 1-1.

Fodbold. Som den første i 36 år (!) foretager spanieren Pedro det ’forbudte’ skifte i italiensk fodbold. Efter en enkelt sæson i AS Roma skifter den 34-årige angriber til Lazio på en 2-årig kontrakt. Et direkte skifte mellem de to klubber er ikke sket siden 1985, da målmanden Astutillo Malgioglio rykkede fra Roma til Lazio. Efter José Mourinho har afløst Paulo Fonseca som træner i Roma har Pedro fået ophævet sin kontrakt, selv om han spillede 40 kampe i sidste sæson. Lazios træner er Maurizio Sarri, som kender Pedro fra deres fælles tid i Chelsea. Udover fem sæsoner i Chelsea har Pedro spillet otte sæsoner i FC Barcelona, hvor han scorede 99 mål i 321 kampe og vandt fem spanske mesterskaber og Champions League tre gange. Desuden har han vundet EM i 2010 og VM i 2012 med Spanien.

Cykling. Årets danske Tour de France-sensation Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) måtte nøjes med en beskeden placering som nr. 57 med et minus på 5.14 minutter til den britiske vinder Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), da han genoptog aktiviteterne i Tour of Norway. Bedste dansker på den 150,8 km lange 1. etape fra Egernsund til Sokndal var den 20-årige WorldTour-debutant Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) på fjerdepladsen 13 sekunder bagude.

Golf. Nicolai Højgaard er på en delt 3.-plads efter første runde af Czech Masters i Prag, hvor kun svenskeren Henrik Stenson og australieren Maverick Antcliff er ét slag bedre. Søren Kjeldsen er 18.-pladsen 3 slag efter de førende, mens Benjamin Poke er nr. 72.

Golf. OL-deltagerne Emily Kristine Pedersen og Nanna Koerstz Madsen har fået en solid start på sæsonens sidste majorturnering, Women’s Open på Carnoustie i Skotland. Med 70 og 71 slag er de nummer henholdsvis 12 og 21, mens Nicole Broch Larsen med 75 slag er nr. 99.

Fodbold. Andreas Poulsen er endnu ikke moden til Bundesligaen, så Borussia Mönchengladbach har endnu en gang udlejet den 21-årige venstre back. Efter to perioder i Austria Wien skal den tidligere FC MIdtjylland-spiller nu til Ingolstadt i 2. Bundesliga. »Det er vigtigt for Andreas, at han spiller så meget som muligt på et godt niveau. Det får han chancen for i Ingolstadt. Hos os er konkurrencen meget hård på hans position«, siger sportsdirektør Max Eberl til Borussia Mönchengladbachs hjemmeside.

Fodbold. Efter 323 kampe for klubbens førstehold har 26-årige James Ward-Prowse forlænget sin kontrakt med Southampton for de kommende fem år.

Cykling. Danmarksmesteren Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) er medtaget af onsdagens voldsomme styrt 12 km fra mål på 5. etape af Vuelta a Espana, men han oplyser ifølge Ritzau til TV2 sport, at han er klar til start på 6. etape. Manden i Dannebrogstrøjen sad forholdsvist langt oppe i feltet, da han væltede og tog et uopmærksomt halvt felt med sig i asfalten. Mads Würtz Schmidt måtte på hospitalet, hvor han blev undersøgt for brud og hjernerystelse.

Cykling. Landstræner Anders Lund har udtaget bruttotruppen til linjeløbet ved VM Belgien i næste måned, hvor Danmark må stille med otte ryttere. »Jeg forventer, at vi kommer til at køre med flere kaptajner, og vi sigter efter at være farlige og potentielt løbsafgørende i alle løbets faser«, siger Anders Lund, der har følgende 14 ryttere i bruttotruppen: Andreas Kron (Lotto Soudal), Casper Pedersen og Søren Kragh Andersen (DSM), Christopher Juul-Jensen (BikeExchange), Jakob Fuglsang (Astana), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Kasper Asgreen, Michael Mørkøv og Mikkel Frølich Honoré (Quick-Step), Mads Pedersen (Trek), Magnus Cort og Michael Valgren (EF), Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) og Mikkel Bjerg (UAE).

Fodbold. Landsholdsanfører Simon Kjær er i sit sidste kontraktår med AC Milan, men den 32-årige melder sig klar til at forlænge. »Jeg har det godt her, og jeg vil gerne blive længere«, lyder det fra den 32-årige midtstopper ifølge Ritzau til Corriere della Sera. »Milan var en drøm for mig, og jeg fik den til at gå i opfyldelse. Vi (klubben og Kjær, red.) kommer til at snakke sammen«, siger danskeren.

Fodbold. Endnu en af de helt store britiske stjerner fra 1960’erne og 1970’erne er blevet diagnosticeret med demens. Skotten Denis Law, der scorede mere end 200 mål for Manchester United og var med til at vinde den europæiske mesterholdsturnering i 1968, har ramt af både Alzheimers og vaskulær demens, meddeler han ifølge Ritzau. Flere forskere har i de senere år påvist, at fodboldspillere oftere rammes af demens. Hovedstød menes at være en del af forklaringen.

Fodbold. Sønderjyske har skrevet en fireårig kontrakt med den 23-årige nigerianske angriber Abdulrahman Taiwo. Han kommer til Haderslev-klubben med to scoringer i sæsonens tre første ligakampe i Slovakiet, hvor han har sagt farvel til vicemesterklubben Dunajska Streda.

Tennis. At elitesport på allerøverste niveau ikke kun er en motorvej på vej mod det næste succesfix, er ketsjerstjernen Naomi Osaka et lysende eksempel på. Japaneren, der tidligere i år døjede med en depression og medieangst, siger i forbindelse med Cincinnati Masters, at den aktuelle verdenssituationen bekymrer hende. »Alt det, der foregår i Haiti (hendes fars hjemland, red.) og Afghanistan, er helt vildt. Det er skørt for mig at være i USA og slå til tennisbolde imens, og hvor folk kommer for at se mig spille«, siger Osaka ifølge Ritzau. I Cincinnati Masters er Naomi Osaka videre til 3. runde efter en tresætssejr mod amerikaneren Coco Gauff.

Tennis. Clara Tausons kamp i 2. runde af WTA-turneringen i Chicago er programsat til kl. 17. Hun møder Hailey Baptiste fra USA.

Fodbold. Malmö FF vandt 2-0 i den første playoffkamp til Champions League mod bulgarske Ludogorets, men burde ifølge anfører Anders Christiansen have scoret flere mål på hjemmebanen. »Vi skabte flere chancer, end de gjorde, og når man ser på det bagefter, var det tættere på 3-0 end 2-1«, siger han ifølge Ritzau og tilføjer: »2-0 er et godt resultat, som vi ville have stillet os tilfreds med på forhånd. Efter mit skud på stolpen begyndte vi at vinde bolden, når vi pressede, og begyndte at skabe chancer. De virkede en smule anspændte«.

Ishockey. Det danske kvindelandshold tabte i den sidste test forud for starten på VM-turneringen på fredag. Natten til torsdag blev det til et knebent nederlag på 4-3 til Tyskland, der vandt efter straffeslag. Ved VM i Calgary i USA indleder det danske hold fredag aften mod Tjekkiet.

Paralympisk. Det første tilfælde af coronasmitte i den paralympiske by i Tokyo er registreret. Totalt er der registreret 74 coronatilfælde i relation til legene med ca. 4.400 atleter, der indledes på tirsdag.