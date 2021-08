Arsenal køber norsk stortalent i Real Madrid

Fodbold. Arsenal køber den norske midtbaneprofil Martin Ødegaard i Real Madrid. Normanden var i den seneste sæson udlejet til Arsenal, hvor han imponerede nok til, at klubben nu har lagt i omegnen af 300 millioner kroner for at lave en permanent aftale. Ødegaard debuterede allerede som 15-årig for Strømsgodset og blev den yngste spiller nogensinde i Norges bedste fodboldrække. Det fik Real Madrid til at punge ud for stortalentet, der dog aldrig for alvor slog igennem i den spanske hovedstad.