FC Midtjylland køber ny angriber til 30 millioner kroner

Fodbold. FC Midtjylland forstærker klubbens angreb med den 22-årige brasilianer Marrony. Han er købt i Atletico Mineiro i hjemlandet og har kostet Midtjylland en sum i omegnen af 30 millioner kroner. Købet glæder FC Midtjyllands sportschef Svend Graversen. »Marrony er en type, vi har ledt efter i et stykke tid, og vi har kigget på ham i en længere periode. Det har været lidt svært at komme i nærheden af ham, men det er lykkedes nu. Vi er sindssygt glade for og stolte over, at han har valgt at komme til FC Midtjylland som sit næste step i karrieren«.

