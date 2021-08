FCM køber, Brøndby forlænger, FCK sælger og første danske sejr på vandet

Sejlsport. For første gang prøvede den danske båd at komme først over målstregen i SailGP, da der fredag blev afviklet tre sejladser på Århusbugten. Nicolai Sehested styrede Rockwool-båden til placeringerne 1, 4 og 7, hvilket placerer Danmark som nummer fem inden lørdagens to sejladser og den afsluttende finale. Den spanske båd kæntrede under forberedelserne og kom aldrig til start på førstedagen. »I første sejlads sejlede vi som vi ville, i den anden blev vi fanget af et stort vindspring og i den sidste sejlede vi bare slet ikke båden godt«, sagde Nicolai Sehested til TV2 umiddelbart efter tre tre sejladser, der var cirka 11 minutter hver.