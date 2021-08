For anden gang på en uge mister tennissporten en af sine største legender til en skade

Tennis. De nye navne i tennissporten får gode betingelser for at vise sig selv frem og jagte store resultater i resten af denne sæson. For under en uge siden fortalte Roger Federer, at han er ude resten af sæsonen med en knæskade, og i dag siger Rafael Nadal, at han heller ikke kommer til at spille mere i år. Den 20-foldige grand slam-vinder kæmper med en fodskade, skriver han på Twitter.

Svømning. Danmarks Idrætsforbund støtter ikke længere Pia Holmen som vicepræsident i den europæiske svømmeunion, LEN. Det siger den nyudnævnte formand for DIF, Hans Natorp, til Radio4.