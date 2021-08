Kasper Hjulmand får ærespris af LGBT+ Danmark

Fodbold. Kasper Hjulmand er blevet kåret til Årets Laks af LGBT+ Danmark. Prisen får landstræneren for sin kritik af UEFA, da forbundet ikke tillod Allianz Arena at være lyst op i regnbuefarver forud for EM-kampen mellem Tyskland og Ungarn.

»Som Hjulmand selv så korrekt formulerede det i et interview, er fodbold det største sociale fænomen i verden og har potentialet til at skabe positive, sociale forandringer. Det potentiale bidrog Kasper Hjulmand til at udleve ved at stå fast om menneskerettigheder og bruge sporten til at sende et klart signal til regeringer rundt om i verden«, siger forpersonen for LGBT+ Danmark. Årets Laks gives til en person, som gennem det seneste år har gjort noget særligt for LGBT+-bevægelsen.