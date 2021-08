Kasper Dolberg er måske (!) matchvinder i fransk skandalekamp

Fodbold. Kasper Dolberg er potentiel matchvinder i Nices Ligue 1-kamp mod Marseille. Opgøret blev søndag aften afbrudt efter 77 minutters spil, da Nice førte 1-0 på Dolbergs scoring kort inde i 2. halvleg. Nice-fans invaderede banen efter en situation, hvor Marseille-stjernen Dimitri Payet lå i græsset, da han tilsyneladende var blevet ramt af en vandflaske fra tilskuerpladserne.

Payet kastede plastikflasken tilbage på tilskuerne og så endte det hele i uværdige scener. Det tog mere end en time at få ro på gemytterne, men så ønskede Marseille-spillerne ikke at gå på banen igen. »Vores spillere blev angrebet«, siger Pablo Longoria, der er præsident for Marseille. »Vi besluttede af hensyn til vores spilleres sikkerhed, som blev angrebet under invasionen af banen, ikke at gå på banen igen«, forklarer han.

Ligue 1 afventer nu dommerens rapport, men umiddelbart ser det ud til, at Marseille taberdømmes ved skrivebordet, da holdet ikke ville spille kampen færdig.

Golf. Nanna Koerstz Madsen er ved at fordøje søndagens nedtur ved British Open, hvor hun faldt fra en delt 1. plads til en 5. plads på sidste hul. »Jeg stod med chancen for at vinde British Open. Dét kan jeg tage med videre. Jeg ved, at jeg kan spille med i toppen. Så min tid skal nok komme«, siger hun til DR og tilføjer: »Jeg skal bare lige lære at spille 18 huller i stedet for 17«.

Direkte sport i tv Mandag 23. august TV 2 Sport 22.00 Fodbold: Leganés-Burgos 23.55 Tennis: WinstonSalem Open (m) TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Vejle 01.55 Am. fodbold: New Orleans-Jacksonville TV3 Max 21.00 Fodbold: West Ham-Leicester TV 2 Sport X 18.30 Fodbold: Cagliari-Spezia 20.45 Fodbold: Sampdoria-Milan

Mandag blev Nanna Koerstz Madsen sammen med Emily Pedersen udtaget til den klassiske dyst mellem Europa og USA, Solheim Cup. Turneringen spilles fra 31. august i Ohio i USA, hvor Europa er forsvarende mestre. Det er første gang, Nanna Koerstz Madsen er udtaget til Solheim Cup, hvor Emily Pedersen i 2017 blev den blot anden danske deltager efter Iben Tinnings fire deltagelser fra 2002-2007. Nanna Koerstz Madsen er håndplukket af den europæiske kaptajn Catriona Matthew, mens Emily Pedersen har kvalificeret sig som vinder af ranglisten.

Tennis. Clara Tauson vandt søndag aften sæsonens anden turnering, da hun finalesejrede i WTA 125-turneringen i Chicago over britiske Emma Raducanu med 6-1, 2-6, 6-4. Mandag morgen kunne gevinsten aflæses på verdensranglisten, hvor den 18-årige Tauson er rykket fra plads 101 til 77, som er den hidtil højeste placering i karrieren. Også den jævnaldrende Holger Rune kunne registrere fremgang på ranglisten. Efter lørdagens turneringssejr i Verona er Holger Rune nummer 145.

Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix Clara Tauson har nu vundet to turneringer i 2021.

Fodbold. Bayern München og Joshua Kimmich har forlænget samarbejdet til sommeren 2025.

Tennis. Tyske Alexander Zverev tog søndag sin femte ATP Masters 1000-titel, da han på mindre end en time bankede russiske Andrej Rublev 6-2, 6-3 i Cincinnati Open. Topseedede Ashleigh Barty vandt i damesingle over schweiziske Jil Teichmann med 6-3, 6-1.

Fodbold. Real Madrid var bagud to gange i La Liga-udekampen mod Levante, men Vinicius Junior fik udlignet til både 2-2 og 3-3, så storklubben slap med skrækken.