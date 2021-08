Roglic må aflevere førertrøjen til nordmand i Vuelta a España

Cykling. Efter hviledag mandag var rytterne tirsdag igen i sadlerne i Vuelta a España, og 10. etape udløste et uventet trøjeskift. Således måtte slovenske Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) aflevere sin røde førertrøje, der blev overtaget af norske Odd Christian Eiking (Intermarché). Etapevinder blev australske Michael Storer (DSM).

Fodbold. Vejle Boldklub har hyret Peter Sørensen som ny cheftræner efter fyringen af Carit Falch i sidste uge. 48-årige Sørensen har tidligere stået i spidsen for AGF, Silkeborg og Hobro i Superligaen. Han blev fyret i AGF i foråret 2014, inden aarhusianerne rykkede ned, mens Silkeborg og Hobro blev degraderet til den næstbedste række under Sørensen i henholdsvis 2018 og 2020. Den nye Vejle-træner har ført hold i 201 kampe i Superligaen med et pointgennemsnit på 1,16 per kamp.

»Peter Sørensen er en dygtig træner, der kan sit håndværk og sin metier. Samtidig er Peter en klar og tydelig leder, der sikrer, at alle i en spillertrup ved, hvad opgaven er for gruppen, og hvilke forventninger der gennem dette er til den enkelte«, siger Vejle-direktør Henrik Tønder, der også hyrede Sørensen som assistent helt tilbage i 2006.

Fodbold. Vejle Boldklub har hentet sin tidligere topscorer Dominic Vinicius hjem, oplyser klubben på sin hjemmeside. Den brasilianske angriber har trænet med i nogle uger og har nu underskrevet en kontrakt.

Fodbold. Jesper Sørensen har haft nogle travle uger. I sidste uge blev han ansat som ny U21-landstræner, og i denne uge udtog han sin første trup. Han satte navne på de 23 spillere, der tager hul på holdets nye EM-kvalifikation, som starter ude mod Kasakhstan. Ni af spillerne var med i U21-slutrunden tidligere på året, mens otte er helt nye. Samlet set har 15 af de 23 spillere været med tidligere. Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside. U21-truppen består af følgende 23 spillere:

Målmænd: Mads Hermansen, Filip Jörgensen, Lucas Lund

Forsvar: Mads Bidstrup, Anton Skipper, Frederik Winther, Oliver Villadsen, Rasmus Carstensen, Sebastian Hausner, Victor Kristiansen, Nikolas Dyhr

Midtbane: Morten Frendrup, Albert Grønbæk, Magnus Warming, Jesper Lindstrøm, Nikolas Nartey, Victor Jensen

Angreb: Gustav Isaksen, Maurits Kjærgaard, Mikkel Kaufmann, Wahid Faghir, Nikolai Baden

Det danske hold ses her ved tirsdagens indmarch under åbningen af de paralympiske lege i Tokyo. Foto: Kota Kawasaki/Ritzau Scanpix

Para-OL. Den canadiske fodboldstjerne Alphonso Davies henleder i et åbent brev udsendt via FN’s Flygtningeorganisation opmærksomheden på legene i Tokyo og ikke mindst det, Bayern München-spilleren kalder »verdens mest modige sportshold«.

Der er seks atleter fra henholdsvis Burundi, Syrien, Iran og Afghanistan på det globale flygtningehold. »Det er ikke alle, der forstår, den rejse i har været ude på. Men det gør jeg, og det er en væsentlig årsag til, at jeg er den person, jeg er i dag«, skriver Alphonso Davies, der er født i en flygtningelejr i Ghana og tilbragte de første fem år af sit liv i den. »Jeg har læst jeres historier og lært om de rejser, i har været ude på. I er det mest modige sportshold i verden lige nu«, skriver den 20-årige til de seks paralympiske atleter.

Fodbold. Simon Kjær og den danske lægestab modtager en pris fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for den indsats, de leverede for Christian Eriksen, da han faldt om med et hjertestop under EM. Det oplyser Uefa på sin hjemmeside. Prisen hedder Uefa President’s Award 2021. Prisen går til lægestaben, der var tilknyttet kampen i Parken: Mogens Kreutzfeldt, Frederik Flensted, Anders Boesen, Peder Ersgaard. Den går også til Uefa’s repræsentanter i Parken: Jens Kleinefeld og Valentin Velikov. Endelig går den til Simon Kjær, den danske landsholdsanfører, og landsholdets læge, Morten Boesen, samt fysioterapeut Morten Skjoldager, der også er tilknyttet det danske hold. Christian Eriksen takker i meddelelsen fra Uefa skriftligt både Simon Kjær og de læger, der reddede midtbanespillerens liv efter kollapset ved EM.

Evakuering. Australien har siden 15. august evakueret mere end 50 kvindelige atleter og deres nærmeste familiemedlemmer fra Afghanistan. Det beretter tv-stationen Australian Broadcasting Corporation (ABC) ifølge Ritzau. Det er den tidligere OL-svømmer fra Canada, Nikki Dryden, der sammen med en australsk advokat har været med til at sikre atleterne visum. Den tidligere viceanfører for Australiens fodboldlandshold, Craig Foster, har desuden talt atleternes sag over for australske politikere.

Fodbold. Liverpool er nået til enighed med klubbens 27-årige venstreback Andy Robertson om en ny aftale. Den tidligere engelske mesterklub oplyser på sin hjemmeside, at skotske Robertson har underskrevet en lang kontrakt, men afslører ikke den præcise længde på aftalen. Andy Robertson kom til Liverpool fra Hull i sommeren 2017 og fik sit gennembrud i den efterfølgende sæson. Siden da har han optrådt 177 gange under manager Jürgen Klopp.

Cykling. Et døgn efter sin 26-års fødselsdag leverede Danmarks bedst placerede rytter på kvindernes verdensrangliste – nr. 6 – Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitaine) et nyt topresultat, da hun blev nr. 3 på den 2,4 km lange prolog i Holland Rundt, som bærer navnet Simac Ladies Tour. Det korte temporidt blev vundet af den hollandske veteran Marianne Vos (Jumbo-Visma), som ved denne lejlighed fik noteret for karrierens sejr nr. 236. Landsmanden Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) blev nr. 2 slået med 5 sekunder, mens Uttrup Ludwig var yderligere et sekund efter. Den danske enkeltstartsmester Emma Norsgaard (Movistar) blev nr. 19 i en gruppe på syv ryttere, der alle satte 11 sekunder til.