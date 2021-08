West Ham-angriber sætter målrekord, stryger til tops og fejrer det hele på bizar facon

Fodbold. Leicester med Kasper Schmeichel i målet røg ind i en gevaldig øretæve mandag aften i London. West Ham sejrede 4-1 og strøg til top i tabellen, mens Michail Antonio, der scorede West Hams to sidste mål, satte klubrekord og med sine nu i alt 49 mål i Premier League for traditionsklubben. Rekorden blev fejret ved at hylde en statue af pap af ham selv...

Fodbold. Simon Kjær og AC Milan indledte Serie A-sæsonen med at vinde 1-0 på udebane i Genoa mod Sampdoria med landsholdskammeraten Mikkel Damsgaard. Begge danskere, der senere i dag udtages til landsholdets kommende opgaver, spillede 90 minutter.

Fodbold. Sevilla strøg mandag til tops i den spanske La Liga med en 1-0-sejr på udebane over Getafe. Argentineren Erik Lamela blev matchvinder med en scoring i tillægstiden.

Tennis. Den samlede pengepræmie ved US Open når i år rekordniveau med 57,5 millioner dollar - knap 365 millioner kroner. På trods af den samlede stigning i præmiesummens størrelse i år, falder pengepræmien til de to vindere i herresingle og damesingle fra tre millioner dollar til 2,5 millioner dollar, hvilket svarer til knap 16 millioner kroner.

Direkte sport i tv Tirsdag 24. august DR2 12.45 Badminton: ParaOL, åbningen TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 10. etape TV3+ 21.00 Fodbold: PSV Eindhoven-Benfica TV3 Sport 21.00 Fodbold: Ludogorets-Malmö FF TV3 Max 21.00 Fodbold: Ferencvaros-Young Boys Eurosport 1 14.50 Cykling: Vuelta a España, 10. etape TV 2 Sport X 21.00 Tennis: WinstonSalem Open (m) Vis mere

Tirsdag indledes kvalifikationen, hvor Michael Torpegaard og Holger Rune er med i herresingle. De skal tidligst i kamp onsdag. I damesingle er Clara Tauson kvalificeret til hovedturneringen, der begynder på mandag.

Fodbold. Galatasaray fik mandag en god optakt til torsdagens returkamp mod Randers FC i Europa League-playoffrunden. Tyrkerne vandt 2-1 hjemme over Hatayspor efter at have været bagud 0-1. Danske Victor Nelsson fik debut og spillede hele kampen i Galatasarays centerforsvar. FCK’s playoffmodstander i Conference League, Sivasspor, tabte 1-2 ude til Andreas Cornelius’ Trabzonspor.

Ishockey. Det danske kvindelandshold tabte 1-3 ved VM i Calgary i Canada til Tyskland, men da Tjekkiet senere på natten sejrede 4-0 mod Japan har det danske hold fortsat mulighed for avancement. Hvis Danmark skal have noget håb om at gå videre, kræver det dog et lidt særligt scenarie, hvor Ungarn, Japan og Danmark alle ender på tre point, og at Danmark er bedst indbyrdes.