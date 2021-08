Dansk para-hold indleder med en lille sensation

Para-OL. Danmarks landshold i kørestolsrugby for mænd åbnede legene i Tokyo med en lille sensation, da det blev til en overraskende 54-53-sejr over Australien i den første gruppekamp efter periodestillingerne 14-14, 23-25 og 39-38. Sejren blev sikret, da topscorer Sebastian Frederiksen sendte Danmark i front med 2,7 sekunder tilbage af opgøret. Det var hans 29. scoring i opgøret. Australien er en stormagt i kørestolsrugby og har vundet de seneste to paralympiske lege, mens Danmark er med for første gang. Det danske hold skal i kamp igen torsdag morgen kl. 7 mod Japan.

Ishockey. Det danske kvindelandshold har kun æren tilbage at spille for ved VM i Calgary i Canada. Japans 4-1-sejr over Ungarn betyder definitivt, at Danmark ikke længere kan gå videre til slutspillet. Der er ingen nedrykker fra A-gruppen i år.

Tennis. Holger Rune skal i kamp i US Open-kvalifikationens 1. runde i de tidlige aftentimer omkring kl. 19, når han møder slovakken Lukas Lacko. Mikael Torpegaard og Filip Horansky står for onsdagens andet dansk-slovakiske opgør og går ligeledes på banen omkring kl. 19.

Fodbold. Sønderjyske har tilknyttet højrebacken Robin Schouten fra NAC Breda i den næstbedste hollandske række på en kontrakt gældende til sommeren 2024.

Para-OL. Peter Rosenmeier fik en resultatmæssig fin start på bordtennisturneringen ved legene i Tokyo med en 3-2-sejr over amerikaneren Ian Seidenfeld. 11-7, 9-11, 11-7, 9-11, 11-8 sluttede det i dansk favør. »Det var en forfærdelig kamp at starte med. Jeg følte mig godt tilpas og startede kampen godt, men i fjerde sæt stak han af fra mig, og usikkerheden kom«, siger Peter Rosenmeier ifølge Ritzau. »Jeg følte ikke, at jeg kunne ramme de baghåndsåbninger, jeg har stået og tæsket i hjørnet i træningslokalet fire måneder i streg. Det var den mest forfærdelige situation, jeg kunne stå i. Jeg var så langt fra mit niveau i de to sidste sæt«, lyder analysen fra den dobbelte guldvinder, der skal i aktion igen torsdag formiddag mod italieneren Matteo Parenzan.

Fodbold. Malmö FF har etableret sig som Skandinaviens bedste klub med en tredje Champions League-deltagelse på bare syv sæsoner. Tirsdag tabte det danskprægede svenske mesterhold godt nok med 1-2 i Bulgarien til Ludogorets, men holdet havde en 2-0-føring med i bagagen og er dermed i gruppespillet igen. Malmö FF’s danske anfører, Anders Christiansen, var ifølge Ritzau i tårer, da han skulle sætte ord på holdets videre avancement. »Jeg har drømt om det her hele mit liv. Nu lykkedes det. Jeg er stolt af hele holdet og klubben, der giver os de bedste betingelser«, siger han ifølge Fotbollskanalen til C More. Jon Dahl Tomasson er træner for Malmö og har endvidere Lasse Nielsen, Jonas Knudsen og Søren Rieks som faste elementer i sin startopstilling. Andetsteds i CL-kvalifikationen kom også Benfica og Young Boys til gruppespillet ved at eliminere henholdsvis Ferencvaros og PSV.

Fodbold. Det bliver publikum, der skal sende Brøndby i retning af sejr i aften mod RB Salzburg i Champions League-kvalifikationen, hvor det resultatmæssigt kriseramte danske mesterhold skal forsøge at vende 1-2 fra det første møde til samlet sejr, en plads i gruppespillet samt en check på mindst 150 millioner kroner. »Det er vores bane, og vi har vores fans i ryggen. Den opbakning skal vi bruge til at bære os frem, og så skal vi arbejde lige så hårdt som i første kamp samt tro på, at vi kan skabe det nødvendige resultat«, siger Brøndbys midtbaneslider, Josip Radosevic, til klubbens hjemmeside. Brøndby-træner Niels Frederiksen oplyser endvidere, at de øvrige tidligere coronaramte spillere Christian Cappis, Tobias Børkeeiet, Mathias Greve, Sigurd Rosted og Thomas Mikkelsen er klar igen.

Fodbold. At korruption, brune kuverter og penge under bordet tidligere var den herskende kultur i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), kan ikke længere bestrides. Schweiziske myndigheder har i deres efterforskning fundet 201 millioner dollar på tidligere Fifa-topfolks konti. Nu skal ekstopfolkene kompensere Fifa, har det amerikanske justitsministerium besluttet. Anklagemyndigheden i New York gik i 2015 ind i sagen, da der var blevet brugt amerikanske banker i den storstilede svindel. Fifa oplyser, at de 201 millioner dollar nu i stedet skal placeres i en nyoprettet fond: Fonden for International Fodbolds Bedring.

Fodbold. Emil Riis scorede to gange for Preston North End, da klubben slog Morecambe fra den tredjebedste række med 4-2 og dermed avancerede til næste runde af Liga Cuppen. Brentford havde Mads Bidstrup, Mads Bech Sørensen og Mads Roerslev i startopstillingen i sin kamp mod Forest Green. De blev alle skiftet ud, og Brentford vandt 3-1. Den tidligere Esbjerg-spiller Jacob Lungi Sørensen spillede hele kampen, da Norwich bankede Emiliano Marcondes og Bournemouth med hele 6-0. Den danske landsholdsspiller Joachim Andersen var med for Crystal Palace, da klubben tabte 0-1 til Watford.

Fodbold. Danmark slipper for en af Skotlands største stjerner i VM-kvalifikationen 1. september. Manchester United-midtbanespilleren Scott McTominay døjer med en skade, og han er derfor ikke udtaget til skotternes opgør i Parken.