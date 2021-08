Harry Kane opgiver flugtforsøget

Fodbold. Tottenham får også glæde af superangriberen Harry Kane i den netop indledte Premier League-sæson. »Jeg bliver i Tottenham denne sommer og vil være 100 procent fokuseret på at hjælpe holdet til succes«, tweeter Harry Kane. Den engelske landsholdsanfører vil gerne vinde trofæer, og har været massivt rygtet til Manchester City. Der har ifølge engelske eksperter hen over sommeren udspillet sig en magtkamp mellem den populære angriber og klubbens ledelse –en magtkamp, som ledelsen altså umiddelbart ser ud til at have vundet. 28-årige Kane har kontrakt med Tottenham til sommeren 2024.

Fodbold. Esbjerg fra 1. division har stoppet samarbejdet med finske Pyry Soiri, der har fået ophævet kontrakten, og har samtidigt sendt lejespilleren Jordan Helliwell retur til Barnsley.

Fodbold. FC Københavns modstander i Conference League-kvalifikationen, tyrkiske Sivasspor, har tilsyneladende en ganske stor fanbase i Danmark. FCM meddeler i hvert fald, at der er solgt mere end 1.300 billetter til herboende fans af den tyrkiske klub til torsdagens returkamp. FCK vandt det første opgør 2-1.

Tennis. Hvis den snart 40-årige Serena Williams skal nå at tangere australske Margaret Courts 24 grandslam-titler i single, så kræver det, at den levende amerikanske legende tager endnu en sæson i det omrejsende og nedslidende ketsjercirkus.

Onsdag meddeler Serena Williams på Instagram nemlig, at hun grundet en lårskade må trække sig fra den sidste grandslam-udfordring i 2021, US Open, hvor spillet indledes i New York på mandag. Williams understreger, at beslutningen er truffet i samarbejde med hendes lægestaben. Serena Williams har ikke været i kamp siden Wimbledon i juni, hvor hun måtte udgå skadet kort inde i sin 1. rundekamp, og er faldet tilbage på ranglistens 22. plads.

Para-OL. Danmarks landshold i kørestolsrugby for mænd åbnede legene i Tokyo med en lille sensation, da det blev til en overraskende 54-53-sejr over Australien i den første gruppekamp efter periodestillingerne 14-14, 23-25 og 39-38.

Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix Mark Ingemann Peters (tv.) og Sebastian Frederiksen fik styr på Chris Bond og Australien, da turneringen blev indledt.

Mark Ingemann Peters (tv.) og Sebastian Frederiksen fik styr på Chris Bond og Australien, da turneringen blev indledt.

Sejren blev sikret, da topscorer Sebastian Frederiksen sendte Danmark i front med 2,7 sekunder tilbage af opgøret. Det var hans 29. scoring i opgøret. Australien er en stormagt i kørestolsrugby og har vundet de seneste to paralympiske lege, mens Danmark er med for første gang. Det danske hold skal i kamp igen torsdag morgen kl. 7 mod Japan.

Badminton. Den indledende fase af VM for blandede hold – den såkaldte Sudirman Cup – bliver for det danske holds vedkommende med kampe mod stærke Indonesien samt Rusland og Canada. Det passer landstræner Kenneth Jonassen ganske fint, at Danmark styrede udenom de to store giganter ved lodtrækningen. »Det er klart, at det er godt for os, at vi ikke skal møde de to powerhouses i form af Kina og Japan. De to hold er verdensklasse i alle fem kategorier«, siger landstræneren til Badminton Danmarks hjemmeside. Turneringen spilles i Finland fra 26. september.

Ishockey. Det danske kvindelandshold har kun æren tilbage at spille for ved VM i Calgary i Canada. Japans 4-1-sejr over Ungarn betyder definitivt, at Danmark ikke længere kan gå videre til slutspillet. Der er ingen nedrykker fra A-gruppen i år.