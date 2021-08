Thomas Delaney skifter til Sevilla fra Dortmund

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Thomas Delaney skifter til den spanske klub Sevilla fra tyske Borussia Dortmund. Det bekræfter begge klubber onsdag aften på Twitter. Dortmund oplyser, at klubberne er blevet enige om Delaneys transfer. »Thomas, tak for din indsats og passion. Alle i Dortmund ønsker dig held og lykke i Spanien«, skriver den tyske klub på Twitter. Thomas Delaney siger også selv lidt om sin afsked med Dortmund på den tyske klubs konto på det sociale medie.

»Jeg er utrolig stolt over at have spillet for Dortmund. Denne klub er en af de største i verden, og jeg vil altid savne atmosfæren på Signal Iduna Park, som er et meget specielt sted«, siger Delaney. Sevilla har også brugt Twitter til at profilere forstærkningen fra Danmark. Delaney er med på en velkomstvideo, hvor han også siger et par få ord.

Badminton. Viktor Axelsen kan stadig stille op under dansk flag i både individuelle og landsholdsturneringer, selv om han flytter til Dubai for at træne til daglig. Men når han ikke stiller op i landsholdsregi – eksempelvis i de store turneringer på World Touren – kan det ikke blive med landstræner Kenneth Jonassen på sidelinjen. Det skriver Badminton Danmark i en pressemeddelelse efter et møde mellem forbundet og Viktor Axelsen tirsdag.

Her blev det fortsatte samarbejde mellem forbundet og den danske badmintonstjerne drøftet. »Vi ved, at Viktor altid har prøvet nye muligheder og det respekterer vi«, siger formand i Badminton Danmark Tore Vilhelmsen i pressemeddelelsen. »Men vi har en kollektiv landsholdsaftale, der sætter rammerne for samarbejdet med spillerne i vores eliteprogram, både i forhold til træning og turneringsdeltagelse, men også udtagelse til mesterskaber samt landsholdsdeltagelse. Viktor og hans team har behov for lige at afklare enkelte forhold vedrørende disse rammebetingelser i forhold til hans setup i Dubai, før vi melder endeligt ud om det fortsatte samarbejde«.

Viktor Axelsens far og manager, Henrik Axelsen, ønsker over for Ritzau ikke at kommentere pressemeddelelsen og dens indhold.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix Der var masser af tempo og tætte fysiske dueller, da Viborg HK og Odense Håndbold onsdag aften spillede Super Cup.

Der var masser af tempo og tætte fysiske dueller, da Viborg HK og Odense Håndbold onsdag aften spillede Super Cup. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Håndbold. Viborg HK vandt onsdag aften kvindernes Super Cup, da holdet besejrede Odense Håndbold 36-35 efter 33-33 ved spilletidens udløb og efterfølgende straffekastduel. Længe var Viborg en oplagt vinder, men Odense lykkedes med at indhente modstanderne og skabe en nervepirrende afslutning.

Håndbold. Aalborg Håndbold starter sæsonen med sølvtøj, efter at holdet onsdag aften vandt 33-25 over Mors-Thy i mændenes Super Cup. Her mødes sidste sæsons vindere af hhv. ligaen og pokalturneringen, og det var altså sidste års ligamestre, som trak det længste strå efter en overbevisende anden halvleg. Her satte Aalborg for alvor gæsterne til vægs med aggressivt angrebsspil.

Tennis. Holger Rune vinder sin første kamp ved kvalifikationsturneringen til næste uges US Open. Onsdag aften dansk tid gik det ud over slovakiske Lukas Lacko, der blev besejret 6-4, 6-4. Næste modstander for Rune bliver amerikanske Mitchell Krueger. Mikael Torpegaard tabte til ligeledes slovakiske Filip Horansky i sin første kamp. Horansky vandt en tæt kamp med cifrene 7-6 (7-4), 7-6 (11-9). I begge sæt formåede Mikael Torpegaard ikke at udnytte sine muligheder.

Håndbold. I ottendedelsfinalerne af kvindernes pokalturnering i håndbold vandt København Håndbold 23-19 på udebane over Skanderborg Håndbold onsdag aften. I den anden kamp, der også blev spillet onsdag, vandt Team Esbjerg 34-28 ude over Randers HK. Begge vindere var dog klare favoritter forud for opgørene.

Fodbold. En mandlig tilhænger af den franske klub Nice anklages for at rette et spark mod Marseille-spilleren Dimitri Payet, da de to hold mødtes i weekenden. Derfor fremstilles han for retten onsdag. Kampen blev søndag afbrudt, efter at tumultariske scener udspillede sig på græsset hos hjemmeholdet i den sydfranske by. Tv-billeder viste, at Marseille-spilleren Dimitri Payet efter 74 minutter lå på græsset. Tilsyneladende fordi han blev ramt af en genstand, der blev kastet på banen.

Fodbold. Gianni Infantino, præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), opfordrer både Premier League og La Liga til at frigive spillere til landsholdstjeneste i september. Udmeldingen kommer, dagen efter at klubberne i Premier League besluttede, at de ikke vil frigive spillere, der i landsholdsregi skal til et land, der figurerer på Storbritanniens liste over lande, der på grund af coronasmittetryk er kategoriseret som røde. Tirsdag aften meldte La Liga også ud, at de vil stå bag de spanske klubber, skulle det blive aktuelt.

Ender klubberne i begge ligaer med at gøre alvor af deres beslutninger, vil det ikke ramme danske spillere. Det danske landshold skal nemlig spille to af deres tre kommende landskampe på hjemmebane og den sidste på udebane på Færøerne. Ingen af landene figurerer på den røde britiske liste.

Cykling. 11. etape i Vuelta a España sluttede onsdag som en skuffelse for danske Magnus Cort (EF Education). Han stak af fra de andre udbrydere mod etapens slutning og holdt næsten hele vejen til stregen. Men på den sidste stignings sidste 200 meter blev danskeren hentet af forfølgerne, og det var Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), der tog etapesejren. Førertrøjen sidder fortsat på norske Odd Christian Eiking (Intermarché).

Fodbold. Tottenham får også glæde af superangriberen Harry Kane i den netop indledte Premier League-sæson. »Jeg bliver i Tottenham denne sommer og vil være 100 procent fokuseret på at hjælpe holdet til succes«, tweeter Harry Kane. Den engelske landsholdsanfører vil gerne vinde trofæer, og har været massivt rygtet til Manchester City, hvor der høstes sølvtøj i stor stil. Der har ifølge engelske eksperter hen over sommeren udspillet sig en magtkamp mellem den populære angriber og klubbens ledelse – en magtkamp, som ledelsen altså umiddelbart ser ud til at have vundet. 28-årige Kane har kontrakt med Tottenham til sommeren 2024.

Fodbold. Man kan få rigtig meget for 1,2 milliarder kroner. Men ikke Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain har således afvist det kæmpebud, Real Madrid har lagt på den franske stjerne, fordi man ganske enkelt vil have mere for ham. Det fortæller PSG’s sportsdirektør, Leonardo, skriver det franske nyhedsbureau AFP. Den franske storklub ønsker at beholde Mbappé, hvis kontrakt står til at udløbe næste sommer. »Vores udgangspunkt har hele tiden været at beholde Kylian, at forlænge hans kontrakt«, siger Leonardo, der ifølge AFP kalder Real Madrids måde at forhandle på for »... respektløst, forkert og ulovligt.

Fodbold. Esbjerg fra 1. division har stoppet samarbejdet med finske Pyry Soiri, der har fået ophævet kontrakten, og har samtidigt sendt lejespilleren Jordan Helliwell retur til Barnsley.

Fodbold. FC Københavns modstander i Conference League-kvalifikationen, tyrkiske Sivasspor, har tilsyneladende en ganske stor fanbase i Danmark. FCK meddeler i hvert fald, at der er solgt mere end 1.300 billetter til herboende fans af den tyrkiske klub til torsdagens returkamp. FCK vandt det første opgør 2-1.

Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix Serena Williams kommer ikke til at jage en 24. grandslam-titel ved det forestående US Open. Amerikaneren er skadet.

Serena Williams kommer ikke til at jage en 24. grandslam-titel ved det forestående US Open. Amerikaneren er skadet. Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Tennis. Hvis den snart 40-årige Serena Williams skal nå at tangere australske Margaret Courts 24 grandslam-titler i single, så kræver det, at den levende amerikanske legende tager endnu en sæson i det omrejsende og nedslidende ketsjercirkus.