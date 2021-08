Comeback? Daniel Agger er blevet registreret som spiller

Fodbold. Tidligere landsholdsanfører Daniel Agger kan være på vej mod et sensationelt comeback på banen. Den 36-årige, der er cheftræner i HB Køge, er 24. august nemlig blevet tilføjet HB Køges spillerliste hos DBU. Bold.dk skriver, at HB Køge har 10 spillere på skadeslisten og at Agger muligvis kan komme i spil til kampen mod Vendsyssel på søndag. HB Køge har indledt sæsonen med at hente blot 4 point i 6 kampe.

Para-OL. Den forsvarende PL-mester Peter Rosenmeier er fortsat ubesejret i bordtennisturneringen ved legene i Tokyo, hvor han i anden gruppekamp var noget mere suveræn end i den første. Natten til torsdag besejrede den 37-årige Rosenmeier italieneren Matteo Parenzan med sætcifrene 3-0 (14-12, 11-6 og 11-7). Fra nu er det så knald eller fald-kampe med kvartfinaler fredag. »Det var bedre end i går. Det var vigtigt, at jeg fik skrabet første sæt hjem. Derfra kørte det egentlig fint, og jeg havde meget godt styr på det«, siger Rosenmeier til DR.

Direkte sport i tv Torsdag 26. august DR2 8.45 Para-OL: Dressurridning 10.30 Para-OL: Kørestolsrugby 13.30 Para-OL: Goalball 2.40 Para-OL: Bordtennis 4.30 Para-OL: Kørestolsrugby DK-Frankrig TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 12. etape 20.00 Ishockey: SønderjyskE-München TV3 Sport 18.00 Fodbold: Ch. League-lodtrækning 20.00 Atletik: Diamond League 6’eren 20.00 Fodbold: Galatasaray-Randers Eurosport 1 14.50 Cykling: Vuelta a España, 12. etape Eurosport 2 15.00 Cykling: Deutschland Tour 21.00 Golf: BMW Championship TV 2 Sport X 15.00 Ishockey: Danmark-Slovenien 17.40 Mountainbike: VM, short track (m) 19.00 Fodbold: FC København-Sivasspor 21.15 Tennis: WinstonSalem Open (m) Vis mere

Para-OL. Det danske landshold i kørestolsrugby kunne ikke følge op på onsdagens sensationelle sejr mod de regerende paralympiske mestre fra Australien. Værterne og verdensmestrene fra Japan var for stor en mundfuld og slog det danske hold 60-51 i den anden indledende gruppekampe. Det danske hold skal møde Frankrig tidligt fredag morgen og skal vinde opgøret, for at holde sig inde i kampen om en plads i semfinalerne.

Fodbold. Trods nederlaget til Salzburg og den missede plads i Champions League er der alligevel elementer af tilfredshed i Brøndby. »Jeg synes, man skal passe på med at sidde og blive alt for trist over, at vi nu har tabt til Salzburg. Selvfølgelig ville vi gerne have vundet, men det er altså første gang i 16 år, at den her klub deltager i et europæisk gruppespil, og det glæder vi os helt vildt meget til«, siger træner Niels Frederiksen til Ritzau efter onsdagens 1-2-nederlag i Brøndby.

Ishockey. For den klubløse Frans Nielsen er der andet på spil end en plads ved OL, når det danske landshold i eftermiddag indleder kvalifikationen med en kamp mod Slovenien i firenationersturneringen i Oslo. »Klarer vi den i OL-kvalifikationen, vil jeg gerne et sted hen, hvor jeg spiller meget, så jeg kan være i den rigtige form. I Europa er man mere sikker på spilletid«, siger Frans Nielsen til Ritzau og tilføjer: »Glipper det med OL, kan jeg bedre tillade mig at have is i maven og vente på, at det helt rigtige dukker op«.

Ishockey. Det danske kvindelandshold tabte natten til torsdag 1-5 til Ungarn ved VM i Calgary i Canada og er dermed færdige i turneringen med et udbytte på fire nederlag i fire kampe og en målscore på 3-15. Heldigvis er der ingen nedrykning.