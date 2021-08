Halvnøgen Brian Priske holder sit underlige løfte

Fodbold. Royal Antwerp-træneren Brian Priske havde lovet at gennemføre et pressemøde nøgen, hvis hans hold kunne vinde over cypriotiske Omonia Nicosia uden at lukke mål ind. Antwerp sejrede 2-0 efter 120 minutters spil af Europa League-returkampen og vandt derefter straffesparkskonkurrencen. Priske dukkede derfor op til pressemøde kun iført håndklæde.

»Rudi (Cossey, assistenttræner, red.) sagde i aftes, at vi ville vinde 3-0. Jeg sagde: ’Okay, hvis det går sådan, og vi holder nullet for første gang, afholder jeg pressemødet uden tøj på’«, siger han ifølge Ritzau til avisen Het Nieuwsblad.

»Vi spillede en rigtig god kamp. Vi gjorde alt for at vinde, og det lykkedes. Der er sket så meget her de seneste to måneder, og der er kommet mange nye ind. Succesen her er rigtig vigtig, og alle fortjener det«, siger Brian Priske, der over middag følger med i lodtrækningen til gruppespillet, hvor også Brøndby og FC Midtjylland er med i bowlen. Priske og Antwerp kan dog ikke trække de danske mandskaber, da alle tre hold er placeret i seedningslag 4.

Tennis. Holger Rune er nu kun én sejr fra at være med i hovedturneringen ved US Open. Sent torsdag sejrede den danske teenager 6-4, 6-1 over amerikanske Mitchell Krueger. Nu venter en sidste kvalifikationskamp i aften ved 19-tiden mod tyskeren Mats Moraing, der er nummer 239 i verden. Holger Rune er nummer 145 i verden.

Para-OL. Det danske landshold i kørestolsrugby tabte tidligt fredag morgen 50-52 til Frankrig i holdenes sidste gruppekamp. Resultatet betyder, at Danmark ikke kan kvalificere sig til semifinalen.

Badminton. Det danske forbund Badminton Danmark vil alligevel rette henvendelse til Dubai med krav om berigtigelse af en lang række påstand i forbindelse med det danske landsholds påståede ophold i staten op til OL. Formand Tore Vilhelmsen forklarede til Politiken, at der ikke ville blive rettet henvendelse til Dubai omkring statens løgne, men nu tager direktøren i Badminton Danmark, Bo Jensen, kampen op. »Vi kommer til at markere fra officielt hold, at vi ser med alvorlige øjne på, at Badminton Danmark bliver misbrugt pr-mæssigt af Dubai«, siger han til Jyllands-Posten og uddyber: »Vi vil kontakte repræsentanter i Dubai og gøre opmærksom på, at det er faktuelt forkert, hvad der står, og vi vil bede dem korrigere det«. Hele sagen udspringer af, at den danske OL-guldvinder Viktor Axelsen flytter til Dubai, der siden annonceringen har brugt den danske stjerne flittigt som blikfang.

Atletik. Veteranen Shelly-Ann Fraser-Pryce blev slået i 100 meter-finalen ved OL af Jamaica-landskvinden Elaine Thompson-Herah, men fik en lille revanche torsdag aften ved Diamond League-stævnet i Lausanne. Med tiden 10,60 sekunder løb den 34-årige alletiders tredjebedste tid og slog Thompson-Herah med 0,04 sekund.

Fodbold. Atlético Madrid, FC Porto og AC Milan. Tak for kaffe, tænkte Liverpool-manager Jürgen Klopp, da det stod klart, at Liverpool skal møde de tre storklubber i Champions League gruppespil. »For at være helt ærlig så grinte jeg temmelig højt, fordi det er selvfølgelig en svær gruppe«, siger tyskeren om sin umiddelbare reaktion til Liverpools hjemmeside. »Det er Champions League, så det er sådan, det er. Du er nødt til at møde nogle af de bedste hold i Europa, og nogle af dem er i vores pulje«.

Ishockey. Sønderjyske fik bank, da de torsdag havde besøg af EHC München i Champions Hockey League. Tyskerne kom foran 1-0, men sønderjyderne slog tilbage og kom på 1-1 efter godt ti minutter. Kræfterne rakte dog ikke i længden, og de over 1.500 tilskuere måtte se deres hold blive kørt over i 3. periode, hvor tyskerne scorede tre gange på ti minutter og sejrede 5-1.