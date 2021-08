Ronaldo efter sit skifte: Jeg gav mit hjerte og min sjæl til Juventus

Direkte sport i tv DR2 13.00 Para-OL: Atletik 03.00 Para-OL: Atletik TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 14. etape 18.00 Ishockey: SønderjyskE-Zug 21.45 Fodbold: Atlanta-Nashville 01.05 Fodbold: Los Angeles FC-LA Galaxy TV3+ 15.00 Formel 1: GP Belgien, kvalifikation 18.30 Fodbold: Liverpool-Chelsea TV3 Sport 11.55 Formel 1: GP Belgien, træning 13.15 Fodbold: Brøndby-AGF (k) 15.30 Fodbold: Bielefeld-Frankfurt 17.30 Speedway: Italiens Grand Prix 00.30 Motorsport: Nascar TV3 Max 13.30 Fodbold: Manchester City-Arsenal 16.00 Fodbold: Aston Villa-Brentford 18.30 Fodbold: Bayern M.-Hertha B. 21.00 Fodbold: Peterborough-WBA Xee 15.30 Fodbold: Augsburg-Leverkusen Eurosport 1 14.50 Cykling: Vuelta a España, 14. etape Eurosport 2 13.00 Triatlon: Collins Cup 21.00 Golf: BMW Championship TV 2 Sport X 12.55/15.40 Mountainbike: VM cross 19.30 Fodbold: Elche-Sevilla 22.00 Fodbold: Real Betis-Real Madrid

Fodbold. I et længere opslag på instagram siger Cristiano Ronaldo til Juventus og klubbens fans efter tre år i klubben. Fredag blev det bekræftet, at den portugisiske stjerne skifter til Manchester United, som han også spillede for i perioden 2003-2009. »Når alt kommer til alt, kan vi se tilbage og blive mindet om, at vi opnåede fantastiske ting. Ikke alt det, vi ønskede, men alligevel fik vi skrevet en temmelig smuk fortælling sammen«, skriver han. Ronaldo vandt i sine tre sæsoner i den italienske storklub to mesterskaber, men ikke Champions League, som var det store mål, da han kom til fra Real Madrid i 2018.

»Jeg gav mit hjerte og min sjæl til Juventus, og jeg vil elske Torino indtil mine sidste dage. ’Tifosi bianconeri’ (Juventus-fans, red.) respekterede mig altid, og jeg forsøgte at takke dem for den respekt ved at kæmpe for dem i hver eneste kamp, i hver eneste sæson, i hver eneste turnering«, skriver han og citerer Juventus’ officielle slagsang, ’Storia di un Grande Amore’. »Jeg vil altid være en af jer. I er nu en del af min historie, ligesom at jeg føler mig som en del af jeres. Italien, Juve, Torino, tifosi bianconeri, I vil altid være i mit hjerte«.