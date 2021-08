Danmark beder Dubai korrigere løgne om det danske badmintonlandshold

Badminton. Staten Dubai og dets såkaldte Sports Council smykkede sig med lånte fjer, da de for nylig annoncerede, at den danske OL-guldvinder Viktor Axelsen og det danske badmintonlandshold havde trænet intensivt i Dubai op til OL. Problemet er bare, at det mest af det var løgn alt sammen. Nu tager Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Badminton Danmark så til genmæle og beder Dubai Sports Council i en skrivelse afsendt mandag om berigtigelser af oplysninger bragt i pressemeddelelser og via kanaler på sociale medier. Det oplyser Hans Natorp, formand i DIF, til Ritzau.

»Vi har reageret. Vi har afsendt et brev fra DIF sammen med Badminton Danmark, hvor vi på det kraftigste tager afstand fra, at de benytter dansk idræt til at promovere dem selv«, siger Hans Natorp ifølge Ritzau og tilføjer: »Vi beder dem helt specifikt korrigere de løgnagtige påstande, de har fremsat omkring badmintonlandsholdets tilstedeværelse i Dubai«.

Stanis Elsborg, senioranalytiker i initiativet Play the Game, har kaldt det en »alvorlig sag«, at Dubai misbruger det danske badmintonlandshold i sin propaganda. For på den måde er »dansk idræt uforvarende med til at blåstemple landet som et sportscentrum, man tager til for at skabe bedre resultater – og dermed afspore debatten om krænkelser af menneskerettigheder og lignende«.

DIF vil nu informere andre lande om, hvad dansk idræt har oplevet. »Vi er i løbende dialog om idrætspolitik med vores kolleger i andre lande. Og vi kommer til at gøre vores kolleger opmærksomme på, at vi har været udsat for det her«, siger DIF-formanden.

Fodbold. Lionel Messi fik debut og spillede de sidste 25 minutter af Paris SG’s sejr på 2-0 på udebane over Reims i den franske Ligue 1, hvor Kylian Mbappe blev matchvinder med en scoring i hver halvleg.

PSG-træneren Mauricio Pochettino erklærer sig tilfreds med Messis første optræden, mens Reims’ forsvarsspiller Andrew Gravillon erklærer sig beæret over at dele bane med argentineren. »Han er imponerende. Sidste år så vi ham spille i Champions League, og nu har vi fornøjelsen af at have ham i vores liga. Jeg gik over til ham for at få hans trøje til min lillebror, men han gav den ikke til mig. Måske har jeg heldet med mig næste gang«, siger Gravillon.

Reims-målmanden Predrag Rajkovic havde derimod mere held i sprøjten, da han han blev ramt af Messi-mania. Predrag Rajkovic fik således taget af billedet af Messi bærende på en yngre Rajkovic-model.

Fodbold. OB får ved årsskiftet tilgang af den norske højreback Nicholas Mickelson fra Strømsgodset. Den 22-årigehar fået kontrakt til sommeren 2025.

Para-OL. Danske Daniel Wagner blev nummer fire i finalen på 100 meter i den kombinerede T42/T63-klasse ved de paralympiske lege i Tokyo. Russeren Anton Prokhorov satte med 12,04 sekunder verdensrekord, mens Daniel Wagners tid blev 12.37.

Fodbold. FC København-spilleren Nicolai Boilesen har meldt afbud til landsholdets tre kommende opgaver mod Skotland, Færøerne og Israel.

Den skadede FCK’er erstattes af Brøndby-anføreren Andreas Maxsø, der fik A-debut mod Sverige i efteråret 2020.

Ishockey. Det danske landshold er klar til at spille med i OL-turneringen i 2022, men om de bedste spillere fra NHL kommer med, det er fortsat et uafklaret spørgsmål. Der foreligger nemlig endnu ikke en aftale mellem NHL og Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) om forsikringsforholdene for en række af verdens bedst betalte sportsfolk. Nikolaj Ehlers håber, at NHL-spillerne får grønt lys. »Jeg er rimelig sikker på, at vi kommer med. 100 procent kan man jo ikke være. Men jeg regner med det og håber på det«, siger den farlige forward fra Winnipeg Jets til Ritzau og tilføjer: »Det ville godt nok være bittert at gå glip af det. Det vil vi altså med til. At kalde sig olympisk atlet, det er der ikke mange, der kan«.

Håndbold. Endnu en dansk spiller har fået fremtiden på plads fra 2022/2023-sæsonen. Sønderjyskes langlemmede stregspiller Frederik Ladefoged har indgået en treårig kontrakt med den tyske bundesligaklub Bergischer gældende fra næste sommer.

Para-OL. Dressurrytteren Susanne Sunesen sluttede ved legene i Tokyo som nr. 7 i freestyle på hesten Leeds. Susanne Sunesen forklarede efterfølgende til DR, at et par fejl blev særdeles dyre. »Hesten var fint med og det var mest mine fejl«, siger Sunesen til DR.

Fodbold. Landsholdsanfører Simon Kjær spillede hele kampen, da AC Milan søndag aften slog Cagliari på hjemmebane 4-1. Milan er et af fem hold, der har 6 point i toppen af Serie A.