Morten Stig Christensen er ny håndboldboss: Detroniseret formand føler sig stukket i ryggen

Håndbold. Dansk Håndbold Forbund (DHF) har mandag på et repræsentantskabsmøde valgt organisationens nu tidligere generalsekretær Morten Stig Christensen, 62 år, som ny formand. Han afløser Per Bertelsen. »Jeg træder ind på det politiske hold og i bestyrelsen med en ambition om at samle håndboldens mange interessenter i et fælles arbejde om at sikre håndboldsportens placering i dansk og international idræt«, siger superstjernen fra 1980’erne til DHF’s hjemmeside.

Den detroniserede formand Per Bertelsen blev bedt om at trække sig fra posten tidligere på måneden. Han forlader formandsposten med følgende kommentar: »Jeg er dybt skuffet, må jeg indrømme. Jeg har fået mange knive i ryggen i det her af nogle folk, som jeg ikke troede, jeg skulle få det af«, sagde han til TV2 Sport.

Hvem knivstikkerne er, vil Per Bertelsen dog ikke ud med, men DHF oplyste 11. august, at et flertal bestående af delegerede fra Jydsk Håndbold Forbund, Håndbold Region Øst, Fyns Håndbold Forbund, Divisionsforeningen og Håndbold Spiller Foreningen ønskede en ny struktur – et mere moderne forbund, som de har udtrykt det.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand raser over transfervinduet, der lukker i dag – døgnet før en vigtig landskamp. Det giver for meget uro, mener han. »Jeg er stadig bekymret for, at der kommer flere klubskifter. Jeg synes, det er fuldstændig bindegalt, at der er et transfervindue, som lukker nu«, siger Hjulmand til Ritzau og tilføjer: »Hvorfor lukker man ikke transfervinduet lang tid før? Det er alligevel i den sidste uge, at tingene sker. Jeg har altid syntes, at transfervinduet skulle lukke 1. august«.

Tennis. Den forsvarende US Open-mester Naomi Osaka gjorde kort proces mod tjekken Marie Bouzková i 1. runde af den store turnering i New York. Japanske Osaka vandt 6-4, 6-1. Clara Tauson skal i aktion i 1. runde tirsdag kl. ca. 19.30. Holger Rune går på banen mod superstjernen Novak Djokovic ved midnatstid.

Tennis. I herresingle skulle verdensranglistens nummer tre, Stefanos Tsitsipas, bruge fem sæt på at lå den britiske veteran Andy Murray. I en maratonkamp på næsten fem timer trak den 23-årige græker sig sejrrigt ud af opgøret med cifrene 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-4. Alle resultater fra US Open (eksternt link)

Cykling. For lidt over en måned siden vandt Jason Osborne sølv i roning ved OL i Tokyo. Nu skal den 27-årige tysker køre for et af verdens bedste cykelhold. Belgiske Quick-Step oplyser på sin hjemmeside, at Osborne skal køre som lærling på holdet i resten af sæsonen.