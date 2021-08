Juventus henter Ronaldo-afløser, FCK-fans får en lang næse i Roskilde og Fuglsang er færdig for i år

Fodbold. Den italienske angriber Moise Kean er tilbage i Juventus, der har lejet deres tidligere spiller for en toårig periode af engelske Everton. Italienerne har desuden sikret sig en købsoption på den 21-årige, der i sidste sæson havde stor succes som lejesvend i Paris SG.

Fodbold. En pressemeddelelse fra Juventus afslører, at Manchester United har fået lov til at betale transfersummen på 15 millioner euro, ca. 111 millioner kroner, for Cristiano Ronaldo over en femårig periode. Op til yderligere 8 millioner euro (60 mio. kr.) i bonus over fem år – Ronaldo er 36 år i dag – kan den hårdt trængte klubkasse i Juventus også se frem til. Cristiano Ronaldos kontrakt med Manchester United gælder i første omgang til sommeren 2023.

Direkte sport i tv Tirsdag 31. august DR2 7.15 Para-OL: Cykling 7.45/10.30 Para-OL: Kørestolsbasketball 9.30 Para-OL: Svømning 10.45 Para-OL: Fodbold 12.00 Para-OL: Atletik 18.00 Fodbold: FIUK Odense-AaB TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 16. etape 20.00 Håndbold: Team EsbjergViborg (k) Eurosport 1 13.00 Cykling: Benelux Tour 15.00 Cykling: Vuelta a España, 16. etape 17.45 Tennis: US Open Eurosport 2 16.55 Tennis: US Open Vis mere

Cykling. Der er ikke flere kilometer på landevejene til Jakob Fuglsang (Astana) i denne sæson. Det oplyser Fuglsang til TV2 Sport. Den 36-årige styrtede mandag i Benelux Tour og en skanning har vist, at danskeren har brækket både skulderben og kraveben. Derfor indstiller han aktiviteterne i 2021, hvor det forestående VM i slutningen af september ellers var et af hovedmålene. »Jeg er skideærgerlig over, at det er sket. Men der er ikke så meget at gøre ved det«, siger Jakob Fuglsang til TV2 Sport.

Fodbold. Transfervinduets sidste timer er altid god for en grinagtig historie eller to. Mandag havde rygter i fanmiljøet omkring den tidligere FC København-spiller Benjamin Verbic taget så meget til i styrke, at en gruppe på omkring 20 tilhængere troppede op i Roskilde Lufthavn for at se ham lande i et privatfly fra Ukraine. På Twitter afsløredes det dog, at det ikke var den slovenske Dinamo Kijev-wing, der sad i flyveren …

Håndbold. Dansk Håndbold Forbund (DHF) har mandag på et repræsentantskabsmøde valgt organisationens nu tidligere generalsekretær Morten Stig Christensen, 62 år, som ny formand. Han afløser Per Bertelsen. »Jeg træder ind på det politiske hold og i bestyrelsen med en ambition om at samle håndboldens mange interessenter i et fælles arbejde om at sikre håndboldsportens placering i dansk og international idræt«, siger superstjernen fra 1980’erne til DHF’s hjemmeside.

Den detroniserede formand Per Bertelsen blev bedt om at trække sig fra posten tidligere på måneden. Han forlader formandsposten med følgende kommentar: »Jeg er dybt skuffet, må jeg indrømme. Jeg har fået mange knive i ryggen i det her af nogle folk, som jeg ikke troede, jeg skulle få det af«, sagde han til TV2 Sport.

Morten Stig Christensen har spillet en stor rolle i dansk håndbold, siden han debuterede på landsholdet som 17-årig i 1976. Foto: Jens Dresling

Hvem knivstikkerne er, vil Per Bertelsen dog ikke ud med, men DHF oplyste 11. august, at et flertal bestående af delegerede fra Jydsk Håndbold Forbund, Håndbold Region Øst, Fyns Håndbold Forbund, Divisionsforeningen og Håndbold Spiller Foreningen ønskede en ny struktur – et mere moderne forbund, som de har udtrykt det.

Fodbold. Efter otte sæsoner i Superligaen for AaB, OB og senest Sønderjyske rykker angriberen Anders K. Jacobsen et niveau ned og skifter til AC Horsens i 1. division. Her har den 31-årige fået kontrakt til sommeren 2024.

Fodbold. Målmanden Mikkel Andersen vender tilbage til Danmark og Superligaen, hvor han har fået en kontrakt med Viborgs oprykkere. Andersen fik i kølvandet på en skandale tidligere i august ophævet sin aftale med norske Brann. Danskeren var i Brann en af 12 spillere, der deltog i en fest, som kom helt ud af kontrol og siden har ført til, at politiet efterforsker et muligt seksuelt overgreb. Mikkel Andersen er ifølge Ritzau ikke i politiets søgelys.

Para-OL. For anden gang på en uge blev det til en 7.-plads for svømmeren Amalie Vinther ved legene i Tokyo. For en uge siden blev hun 7’er i 200 meter medley og tirsdag gentog den 25-årige placeringen i finalen i 400 meter fri.

Para-OL. Kim Klüver havde en målsætning om at komme i top-10 på den 16 km lange enkeltstart ved legene i Tokyo og det lykkedes lige akkurat for den 41-årige. »Det gik faktisk meget god. Jeg holdt den hastighed, jeg havde håbet på, men de andre, kører bare hurtigere end mig, når vi rammer bakken. Det var bare ikke min rute«, siger Klüver til DR efter 10. pladsen.

Fodbold. Superligaklubben Silkeborg har hentet den 28-årige svenske midtbanespiller Robert Gojani til klubben fra Elfsborg. Han tiltræder på en kontrakt gældende frem til sommeren 2024.

Fodbold. Island er ramt af en kriminalsag omkring landsholdet. En islandsk kvinde, Thorhildur Gyda Arnarsdottir, fortalte i fredags på tv, at landsholdsspiller i 2017 forgreb sig seksuelt på hende på en natklub i Reykjavik. En anden kvinde er kommet med en lignende anklage, og sagerne ligger nu hos politiet. Formanden for Islands Fodboldforbund (KSI), Gudni Bergsson, trak sig søndag fra sin post, da han angiveligt havde løjet om forbundets viden om anklager om seksuelle overgreb begået af en eller flere landsholdsspillere.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand raser over transfervinduet, der lukker i dag – døgnet før en vigtig landskamp. Det giver for meget uro, mener han. »Jeg er stadig bekymret for, at der kommer flere klubskifter. Jeg synes, det er fuldstændig bindegalt, at der er et transfervindue, som lukker nu«, siger Hjulmand til Ritzau og tilføjer: »Hvorfor lukker man ikke transfervinduet lang tid før? Det er alligevel i den sidste uge, at tingene sker. Jeg har altid syntes, at transfervinduet skulle lukke 1. august«.

Tennis. Den forsvarende US Open-mester Naomi Osaka gjorde kort proces mod tjekken Marie Bouzková i 1. runde af den store turnering i New York. Japanske Osaka vandt 6-4, 6-1. Clara Tauson skal i aktion i 1. runde tirsdag kl. ca. 19.30. Holger Rune går på banen mod superstjernen Novak Djokovic ved midnatstid. »Jeg mener, at jeg har niveauet til at konkurrere mod alle på touren, så det bliver en virkelig interessant kamp. Jeg er en rigtig fighter på banen. Han er verdens nummer et, og jeg er ikke en gang i top-100, men jeg vil virkelig gøre mit bedste«, siger Holger Rune ifølge Reuters inden mødet med Djokovic.

Tennis. I herresingle skulle verdensranglistens nummer tre, Stefanos Tsitsipas, bruge fem sæt på at lå den britiske veteran Andy Murray. I en maratonkamp på næsten fem timer trak den 23-årige græker sig sejrrigt ud af opgøret med cifrene 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-4. Alle resultater fra US Open (eksternt link)

Cykling. For lidt over en måned siden vandt Jason Osborne sølv i roning ved OL i Tokyo. Nu skal den 27-årige tysker køre for et af verdens bedste cykelhold. Belgiske Quick-Step oplyser på sin hjemmeside, at Osborne skal køre som lærling på holdet i resten af sæsonen.