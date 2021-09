Dubai forklarer forkerte oplysninger om Axelsen og dansk landshold med en oversættelsesfejl

Badminton. Dubai Sports Council trækker ifølge Radio4 i land og korrigerer oplysninger omkring Viktor Axelsen og det danske landsholds påståede ophold i Dubai som led i OL-forberedelsesfasen. Kritikken som Danmarks Idrætsforbund (DIF) mandag rettede mod Dubai Sports Council beror på en oversættelselsfejl, hedder det.

»Vi har fået et svar retur fra Dubai Sports Council, hvor de beklager misforståelsen, som bliver forklaret som en oversættelsesfejl. Altså, at deres arabiske pressemeddelelse er blevet oversat ukorrekt til en engelsk version, hvor oplysningen om, at Badminton Danmark som forbund har været til stede dernede, har sneget sig ind. De har så rettet det på deres hjemmeside, som jeg forstår det, og har korrigeret den engelske version af pressemeddelelsen«, siger DIF-formand Hans Natorp til Radio4.

På Dubai Sports Councils Twitter- og Facebook-profiler ligger der dog stadig opslag, der påstår, at Viktor Axelsen og co. tilbragte ti måneder på træningslejr i Dubai forud for OL.

Fodbold. Landsholdsreserven Jonas Lössl er meldt skadet og i stedet er AGF-målmanden Jesper Hansen indkaldt til de kommende VM-kvalifikationskampe mod Færøerne (lørdag) og Israel (tirsdag). Kasper Schmeichel og Frederik Rønnow er de to øvrige målmænd i landsholdstruppen, som også ser ud til at skulle klare sig uden angriberne Martin Braithwaite og Kasper Dolberg. Duoen når ifølge landstræner Kasper Hjulmand næppe at blive klar til kampen på Færøerne. »Jeg tror ikke, de når at komme med. Vores medicinske stab er i kontakt med dem begge her til formiddag (torsdag, red.), og der er stadigvæk en lille chance, men jeg tror ikke, den er særlig stor for nogen af dem«, siger Kasper Hjulmand ifølge Ritzau og tilføjer: »Der er bedre muligheder for, at vi ser dem på tirsdag, men mere kan vi ikke konkludere endnu«.

Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) samt de fem øvrige nordiske forbund har igen henvendt sig til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), for at få verdensorganisationen til at presse 2022-VM-værterne Qatar yderligere i forhold til at forbedre arbejdsvilkårene for de tusinder af arbejdere, der bygger arenaer og infrastruktur til slutrunden næste år. I sidste uge offentliggjorde Amnesty International en rapport, der satte fokus på Qatars manglende evne og vilje til at undersøge, behandle og forebygge dødsfald blandt migrantarbejdere. »Vi er meget taknemmelige for, at Amnesty stiller ny viden til rådighed, der adskiller sig fra de officielle tal og rapporter, vi får fra Qatar. Vi vil fortsætte den kritiske dialog med Fifa, styret i Qatar og andre relevante aktører for at skabe flere forbedringer for migrantarbejderne«, siger adm. direktør i DBU, Jakob Jensen.

Fodbold. 17-årige August Priske, der er søn af den danske Royal Antwerp-træner Brian Priske, rykker fra FC Midtjylland til hollandske PSV Eindhovens akademi på en lejeaftale gældende for resten af denne sæson. Samtidigt har angriberen forlænget kontrakten med FCM til 2024.

Fodbold. Malmö FF-anføreren Anders Christiansen har fået en spilledags karantæne for at kaste med en stol i vrede efter holdets 1-2-nederlag til Hammarby i søndags. Det oplyser Sveriges fodboldforbund (SvFF) ifølge nyhedsbureauet TT.

Tennis. Davis Cup-kaptajn Frederik Løchte Nielsen har udtaget Holger Rune, August Holmgren, Christian Sigsgaard, Benjamin Hannestad og sig selv til opgøret mod Thailand i Kolding 17.-18. september.

Fodbold. Cristiano Ronaldo blev med fem mål i sommer EM-topscorer og havde stor personlig succes ved slutrunden, mens det portugisiske kollektiv ikke kunne forsvare EM-titlen og blev sendt hjem efter 1/8-finalerne. Onsdag aften agerede Ronaldo redningsmand for Portugal i sin landskamp nummer 180, hvor han tillige satte verdensrekord hos mændene med landskampsmål nummer 110 og 111. Irland kom efter et brændt Ronaldo-straffespark sensationelt foran på udebane, men en 1-1-udligning i 89. minut samt endnu en hovedstødsscoring af Cristiano Ronaldo fem minutter inde i tillægstiden sørgede for en 2-1-sejr til Portugal.

Foto: Pedro Nunes/Ritzau Scanpix Cristiano Ronaldo føjede endnu en rekord til cv'et.

»Ud af alle de rekorder, jeg har slået i løbet af min karriere - og der har heldigvis været et par stykker – er denne noget ganske særligt for mig, og den kommer uden tvivl på hylden af bedrifter, der gør mig oprigtigt stolt«, skriver Ronaldo på Instagram. Cristiano Ronaldo, der inden onsdagens opgør delte rekorden som den mest scorende landsholdsspiller med Irans Ali Daei, tangerede med sin 180. landskamp også spanske Sergio Ramos’ europarekord.