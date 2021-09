Hjulmand er tæt på at afskrive farlig dansk duo til næste kamp

Fodbold. Landsholdsreserven Jonas Lössl er meldt skadet og i stedet er AGF-målmanden Jesper Hansen indkaldt til de kommende VM-kvalifikationskampe mod Færøerne (lørdag) og Israel (tirsdag). Kasper Schmeichel og Frederik Rønnow er de to øvrige målmænd i landsholdstruppen, som også ser ud til at skulle klare sig uden angriberne Martin Braithwaite og Kasper Dolberg. Duoen når ifølge landstræner Kasper Hjulmand næppe at blive klar til kampen på Færøerne. »Jeg tror ikke, de når at komme med. Vores medicinske stab er i kontakt med dem begge her til formiddag (torsdag, red.), og der er stadigvæk en lille chance, men jeg tror ikke, den er særlig stor for nogen af dem«, siger Kasper Hjulmand ifølge Ritzau og tilføjer: »Der er bedre muligheder for, at vi ser dem på tirsdag, men mere kan vi ikke konkludere endnu«.

Tennis. Davis Cup-kaptajn Frederik Løchte Nielsen har udtaget Holger Rune, August Holmgren, Christian Sigsgaard, Benjamin Hannestad og sig selv til opgøret mod Thailand i Kolding 17.-18. september.

Fodbold. Cristiano Ronaldo blev med fem mål i sommer EM-topscorer og havde stor personlig succes ved slutrunden, mens det portugisiske kollektiv ikke kunne forsvare EM-titlen og blev sendt hjem efter 1/8-finalerne. Onsdag aften agerede Ronaldo redningsmand for Portugal i sin landskamp nummer 180, hvor han tillige satte verdensrekord hos mændene med landskampsmål nummer 110 og 111. Irland kom efter et brændt Ronaldo-straffespark sensationelt foran på udebane, men en 1-1-udligning i 89. minut samt endnu en hovedstødsscoring af Cristiano Ronaldo fem minutter inde i tillægstiden sørgede for en 2-1-sejr til Portugal.

Foto: Pedro Nunes/Ritzau Scanpix Cristiano Ronaldo føjede endnu en rekord til cv'et.

»Ud af alle de rekorder, jeg har slået i løbet af min karriere - og der har heldigvis været et par stykker - er denne noget ganske særligt for mig, og den kommer uden tvivl på hylden af bedrifter, der gør mig oprigtigt stolt«, skriver Ronaldo på Instagram. Cristiano Ronaldo, der inden onsdagens opgør delte rekorden som den mest scorende landsholdsspiller med Irans Ali Daei, tangerede med sin 180. landskamp også spanske Sergio Ramos’ europarekord.

Direkte sport i tv Torsdag 2. september DR2 7.00/9.15 Para-OL: Badminton 8.00/10.45 Para-OL: Goalball 9.30 Para-OL: Fodbold 12.00 Para-OL: Atletik TV 2 Sport 12.35 Cykling: Vuelta a España, 18. etape 20.00 Håndbold: Sønderjys.Aalborg (m) TV3 Sport 19.15 Fodbold: Skive-Silkeborg 3.00 Fodbold: Chile-Brasilien TV3 Max 2.00 Fodbold: Venezuela-Argentina 6’eren 20.45 Fodbold: Ungarn-England Canal 9 20.45 Fodbold: Sverige-Spanien Eurosport 1 12.35 Cykling: Vuelta a España, 18. etape 17.45/22.35 Tennis: US Open 20.45 Fodbold: Italien-Bulgarien Eurosport 2 13.00 Cykling: Vuelta a España (k) 14.00 Cykling: Benelux Tour 16.55/00.00 Tennis: US Open 21.00 Golf: Tour Championship TV 2 Sport X 12.55 Cykling: Vuelta a España (k) 19.00 Ishockey: München-SønderjyskE Vis mere

Tv. 1,9 milliarder mennesker tunede i løbet af juni og juli ind på en EM-kamp. Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Finalen på Wembley, hvor Italien besejrende England, havde i gennemsnit 328 millioner seere, mens gennemsnittet for kampene ligger på over 100 millioner seere. Lægger man seertallene for alle kampe sammen, giver det 5,2 milliarder seere, oplyser Uefa, men her kan den samme person godt optræde flere gange.

Para-OL. Badmintonspilleren Cathrine Rosengren er under pres og skal vinde sin anden kamp for at avancere i den paralympiske turnering i Tokyo. Medaljehåbet tabte torsdag sin første indledende kamp mod japanske Akiko Sugino 21-15, 13-21 og 15-21.

Fodbold. Mikkel Damsgaard lavede oplægget til Joakim Mæhles smukke 2-0-mål i onsdagens sejr over Skotland i VM-kvalifikationen. Landstræner Kasper Hjulmand sammenligner Damsgaards lille vip med bolden ind til Joakim Mæhle med legendariske Michael Laudrups spillestil. »Michael var helt, helt outstanding til de ting, og ’Dams’ (Mikkel Damsgaard, red.) har jeg set gøre mange af de samme ting«, siger landstræneren til Ritzau og fortsætter: » Nogle gange er det gennem benene på modstanderen, og andre gange er det med et chip, men Damsgaard ser de der dybe bevægelser og forsøger at spille dem, hvor der er plads. Det er rigtig lækkert«.

Fodbold. På trods af, at man ikke engang er halvvejs gennem VM-kvalifikationen, så sender den skotske anfører Andy Robertson det danske landshold direkte til VM i Qatar fra gruppe F. »Danmark er et superstærkt hold, og danskerne har god grund til at være stolte af deres landshold«, lød det fra anføreren på et pressemøde efter kampen. »Danmark har slået alle i gruppen indtil videre, og hvis de fortsætter den gode stime, ender de i toppen, og så bliver det en kamp om andenpladsen for alle andre i gruppen«.