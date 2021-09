Ronaldo sætter to rekorder i vild redningsaktion

Fodbold. Cristiano Ronaldo blev med fem mål i sommer EM-topscorer og havde stor personlig succes ved slutrunden, mens det portugisiske kollektiv ikke kunne forsvare EM-titlen og blev sendt hjem efter 1/8-finalerne. Onsdag aften agerede Ronaldo redningsmand for Portugal i sin landskamp nummer 180, hvor han tillige satte verdensrekord med landskampsmål nummer 110 og 111. Irland kom efter et brændt Ronaldo-straffespark sensationelt foran på udebane, men en 1-1-udligning i 89. minut samt endnu en hovedstødsscoring af Cristiano Ronaldo fem minutter inde i tillægstiden sørgede for en 2-1-sejr til Portugal.

»Ud af alle de rekorder, jeg har slået i løbet af min karriere - og der har heldigvis været et par stykker - er denne noget ganske særligt for mig, og den kommer uden tvivl på hylden af bedrifter, der gør mig oprigtigt stolt«, skriver Ronaldo på Instagram. Cristiano Ronaldo, der inden onsdagens opgør delte rekorden som den mest scorende landsholdsspiller med Irans Ali Daei, tangerede med sin 180. landskamp også spanske Sergio Ramos’ europarekord.

Direkte sport i tv Torsdag 2. september DR2 7.00/9.15 Para-OL: Badminton 8.00/10.45 Para-OL: Goalball 9.30 Para-OL: Fodbold 12.00 Para-OL: Atletik TV 2 Sport 12.35 Cykling: Vuelta a España, 18. etape 20.00 Håndbold: Sønderjys.Aalborg (m) TV3 Sport 19.15 Fodbold: Skive-Silkeborg 3.00 Fodbold: Chile-Brasilien TV3 Max 2.00 Fodbold: Venezuela-Argentina 6'eren 20.45 Fodbold: Ungarn-England Canal 9 20.45 Fodbold: Sverige-Spanien Eurosport 1 12.35 Cykling: Vuelta a España, 18. etape 17.45/22.35 Tennis: US Open 20.45 Fodbold: Italien-Bulgarien Eurosport 2 13.00 Cykling: Vuelta a España (k) 14.00 Cykling: Benelux Tour 16.55/00.00 Tennis: US Open 21.00 Golf: Tour Championship TV 2 Sport X 12.55 Cykling: Vuelta a España (k) 19.00 Ishockey: München-SønderjyskE

Fodbold. Mikkel Damsgaard lavede oplægget til Joakim Mæhles sukk 2-0-mål i onsdagens 2-0-sejr over Skotland i VM-kvalifikationen. Landstræner Kasper Hjulmand sammen ligner Damsgaards lille vip med bolden ind til Joakim Mæhle med legendariske Michael Laudrups spillestil. »Michael var helt, helt outstanding til de ting, og ’Dams’ (Mikkel Damsgaard, red.) har jeg set gøre mange af de samme ting«, siger landstræneren til Ritzau og fortsætter: » Nogle gange er det gennem benene på modstanderen, og andre gange er det med et chip, men Damsgaard ser de der dybe bevægelser og forsøger at spille dem, hvor der er plads. Det er rigtig lækkert«.

Fodbold. På trods af, at man ikke engang er halvvejs gennem VM-kvalifikationen, så sender den skotske anfører Andy Robertson det danske landshold direkte til VM i Qatar fra gruppe F. »Danmark er et superstærkt hold, og danskerne har god grund til at være stolte af deres landshold«, lød det fra anføreren på et pressemøde efter kampen. »Danmark har slået alle i gruppen indtil videre, og hvis de fortsætter den gode stime, ender de i toppen, og så bliver det en kamp om andenpladsen for alle andre i gruppen«.

Tennis. Ashleigh Barty skal på skolebænken for at forberede sig på mødet med Clara Tauson i 2. runde af US Open torsdag ved 18-tiden på gigantarenaen Arthur Ashe Stadium. Den 25-årige australske verdensetter er dog overbevist om, at hun kan finde en måde at slå Clara Tauson på. »Jeg kan godt lide alle udfordringerne - alle de forskellige udfordringer, der følger med tennis. En ny og frisk en er spændende«, siger hun ifølge Ritzau og tilføjer: »For at være helt ærlig så har jeg ikke set meget til hende (Clara Tauson, red.). Så der venter vist lidt hjemmearbejde for Tyzz (træner Craig Tyzzer, red.) og mig selv. Vi skal ind og se på tegnebrættet, hvad hun har at byde på«.