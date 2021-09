Lisa Gjessing vinder guld som sidste danske deltager ved para-OL

Para-OL. Lisa Kjær Gjessing sikrede en gylden afslutning på den danske deltagelse ved para-OL med en sejr i finalen i taekwondo i K44-klassen under 58 kg. Efter 8-6 i en tæt semifinale over brasilianeren Silvana Fernandes vandt Lisa Kjær Gjessing 32-14 i finalen over briten Beth Munro. Dermed kommer Danmark hjem fra Tokyo med fem medaljer: Tre guld, en sølv og en bronze.

Fodbold. Ajax har fredag valgt at sende målmanden André Onana ned på reserveholdet. Onana, der kan vende tilbage efter en overstået dopingdom 4. november, må egentlig allerede nu træne med igen hos Amsterdam-klubben. Men han skal i første omgang træne med hos Jong Ajax. Det oplyser Marc Overmars, fodbolddirektør i Ajax, til klubbens hjemmeside. »Vi har besluttet, at André starter sin målmandstræning med Jong Ajax. Spørgsmålet er, om han på længere sigt kan komme op på førsteholdet«, siger Marc Overmars.

Fodbold. I september indleder kvindelandsholdet jagten på en billet til VM i 2023, der afvikles i Australien og New Zealand, og fredag udtog landstræner Lars Søndergaard truppen til de første kvalifikationskampe. Kvalifikationsturneringen indledes på hjemmebane i Viborg mod Malta 16. september, og fem dage senere skal truppen møde Aserbajdsjan på udebane. Truppen, der tæller 23 spillere, ser i sin helhed således ud:

Målvogtere: Lene Christensen, Kathrine Larsen og Katrine Svane.

Markspillere: Rikke Sevecke, Stine Ballisager, Simone Boye, Katrine Veje, Sara Thrige, Luna Gevitz, Sofie Svava, Janni Thomsen, Nicoline Sørensen, Sofie Junge, Kathrine Kühl, Sanne Troelsgaard, Nanna Christiansen, Emma Snerle, Rikke Marie Madsen, Pernille Harder, Mille Gejl, Signe Bruun, Nadia Nadim og Stine Larsen.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix Raheem Sterling, gemt af holdkammerater, har scoret til 1-0 i Budapest, og fra tilskuerpladserne udløser det en regn af krus, hvorefter Declan Rice lader som om, han drikker af et af dem. Det lader ikke til at behage Harry Kane, og Jesse Lingard (bagest) er heller ikke tryg ved situationen.

Fodbold. Flere spillere fra det mandlige engelske landshold var angiveligt mål for racistiske tilråb, da holdet torsdag aften besejrede Ungarn 4-0 på udebane i VM-kvalifikationen. Det melder flere britiske medier. Både ITV og Sky Sports oplyser, at deres journalister på stadion hørte de ungarske fans råbe abelyde mod Englands Raheem Sterling og Jude Bellingham. De engelske spillere blev allerede inden kampstart mødt af højlydte buhråb fra tilskuerne på stadion i Budapest, da de knælede for at vise deres støtte til kampen mod racisme. I løbet af kampen blev Raheem Sterling også bombarderet med plastikkrus, da han fejrede sit mål i anden halvleg foran de mest hårdkogte ungarske fans.

Para-OL. Badmintonspilleren Cathrine Rosengren lever ikke op til sine egne forventninger ved de paralympiske lege i Tokyo. Det ender med to nederlag i to gruppekampe og et tidligt farvel. Hun taber i den afgørende gruppekamp 20-22, 13-21 til japaneren Kaede Kameyama.

Fodbold. Den italienske klub Inter har registreret spillere til Champions Leagues gruppespil i efteråret. Christian Eriksen er ikke blandt de 24 spillere i kampene til det kommende halvår. Det fremgår af Inters hjemmeside.

Tennis. Novak Djokovic er kommet et skridt nærmere at blive den første tennisspiller i 52 år til at vinde alle fire grand slam-turneringer i samme år. Således spillede serberen sig uden problemer videre fra anden runde af US Open, da han natten til fredag dansk tid mødte hollandske Tallon Griekspoor. Den 34-årige verdensetter skulle bare bruge 99 minutter på at besejre hollænderen i tre sæt med cifrene 6-2, 6-3, 6-2 på Arthur Ashe Stadium. Djokovic skal i 3. runde møde japanske Kei Nishikori, der i 2014 nåede finalen i New York efter at have besejret netop Djokovic.

Fodbold. Brasilien med Neymar og Argentina med hans nye PSG-holdkammerat Lionel Messi slap begge godt fra VM-kvalifikationskampene i den store sydamerikanske gruppe, da der natten til fredag dansk tid blev afviklet endnu en runde. Med en 1-0-sejr på udebane over Chile har Brasilien nu syv sejre på stribe af syv mulige og fører gruppen, mens Argentina med en 3-1-sejr ude over Venezuela indtager andenpladsen. De fem bedst placerede nationer tager en VM-billet.

Fodbold. FC Barcelona har udlejet midtbanespilleren Miralem Pjanic til tyrkiske Besiktas. Det bekræfter begge klubber på deres hjemmesider fredag. Transfervinduet, som lukkede i de fleste europæiske ligaer med udgangen af august, er fortsat åbent i Tyrkiet. Miralem Pjanic kom til Barcelona sidste sommer fra Juventus, som siden 2016 havde nydt godt af bosnierens kvaliteter. Samme succes blev det ikke til i Barcelona, som benyttede Pjanic i 30 kampe i sidste sæson – heraf 19 i La Liga. Den ellers så kreative midtbanespiller blev ikke noteret for en eneste scoring eller assist ifølge hjemmesiden Transfermarkt.