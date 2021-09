Den forsvarende mester taber sensationelt, og nu vil hun holde pause

Direkte sport i tv DR2 07.00 Para-OL: Badminton 10.30 Para-OL: Fodbold 12.00 Para-OL: Atletik 05.15 Para-OL: Kørestolsbasketball TV 2 16.05 Håndbold: Odense-Team Esb. (k) TV 2 Sport 12.55 Cykling: Vuelta a España (k) 14.25 Cykling: Vuelta a España, 20. etape TV3+ 15.00 Formel 1: Hollands GP, kval. TV3 Sport 11.55 Formel 1: Hollands GP, træning 13.10 Fodbold: Thy/ThistedQ-AaB (k) 17.50 Formel 3: Hollands GP 19.00 Håndbold: Kiel-Lemgo (m) 22.00 Kampsport: UFC TV3 Max 10.15 Standardvogne: DTM, kval. 13.15/15.00 Standardvogne: DTM 17.30 Fodbold: Roma-Napoli (k) Kanal5 20.45 Fodbold: Færøerne-Danmark Canal 9 20.45 Fodbold: Ukraine-Frankrig Eurosport 1 13.00 Cykling: Vuelta a España (k) 14.00 Cykling: Benelux Tour 15.00 Cykling: Vuelta a España 18.00 Fodbold: Irland-Aserbajdsjan 19.50 Tennis: US Open 20.45 Fodbold: Israel-Østrig 22.35 Tennis: US Open Eurosport 2 12.00 Kano: World Cup, slalom 13.50 Superbike: VM-afdeling 15.00 Fodbold: Finland-Kasakhstan 16.50 Tennis: US Open 18.00 Fodbold: Letland-Norge 19.50 Tennis: US Open 21.00 Golf: Tour Championship 01.00 Tennis: US Open TV 2 Sport X 17.00 Ishockey: Zug-SønderjyskE 21.00 Fodbold: Almería-Malaga 01.35 Fodbold: Orlando-Columbus Vis mere

Tennis. Den forsvarende mester i US Open, japanske Naomi Osaka, blev sensationelt besejret i 3. runde af den canadiske teenager Leylah Fernandez. Efter at have vundet første sæt 7-5, tabte hun de to næste 7-6 (7/2) og 6-4, og nu vil Osaka holde pause et stykke tid, siger hun ifølge AFP. Japaneren har haft en vanskelig sæson, hvor mentale udfordringer har forstyrret hende. Den 23-årige Osaka trak sig efter første runde ved French Open, da hun blev truet med at blive smidt ud af turneringen, fordi hun ikke ønskede at stille op til de obligatoriske pressemøder. Derefter droppede hun også Wimbledon. Hun holdt sig væk fra rampelyset længe, kun afbrudt af en deltagelse ved OL i Tokyo, før hun for nylig gjorde comeback på WTA Tour i Cincinnati.

Cykling. Alle de største navne er med i Danmarks bruttotrup til kvindernes VM i september. Landstræner Tayeb Braikia har udtaget otte ryttere til linjeløbet, hvor Danmark må stille med fuldt hold, hvilket betyder syv ryttere. Holdet er Amalie Dideriksen (Trek-Segafredo), Emma Norsgaard (Movistar) samt OL-deltagerne Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) og Julie Leth (Ceratizit-WNT). De sidste fire i bruttotruppen er Marita Jensen (Team ABC), Pernille Mathiesen (Jumbo-Visma), Rebecca Koerner (Team ABC) og Trine Holmsgaard (Isorex).

Tennis. Den 18-årige spanier Carlos Alcaraz sørgede fredag for en af de hidtil største overraskelser ved dette års US Open, da han besejrede den tredjeseedede græker Stefanos Tsitsipas i fem sæt. Den unge spanier vandt kampen med sætcifrene 6-3, 4-6, 7-6, 0-6, 7-6 og er nu for første gang blandt de sidste 16 spillere i en grand slam. I næste runde skal Alcaraz, der er nummer 55 på verdensranglisten, op mod Peter Gojowczyk fra Tyskland, der er nummer 141.

Ishockey. Esbjerg var bagud 2-0 på hjemmebane i ligapremieren mod Rødovre Migthy Bulls, men med tre mål i opgørets sidste 11 minutter herunder sejrsmålet signeret Søren Nielsen 11 sekunder før slutsignalet fik vestjyderne vendt begivenhederne på hovedet.

