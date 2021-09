Verdens bedste taber sensationelt til nr. 43 og er ude af US Open

Direkte sport i tv DR 2 13.00 Para-OL: Afslutningsceremoni TV 2 Sport 11.55/17.50 Cykling: Vuelta a España (k) TV3+ 15.00 Formel 1: Hollands Grand Prix TV3 Sport 10.45 Formel 3: Hollands Grand Prix 12.00 Motorsport: Porsche Super Cup 13.30 Fodbold: Arsenal-Chelsea (k) 16.00 Padel: Viaplay Open 21.00 Fodbold: Brasilien-Argentina 23.00 Fodbold: Ecuador-Chile TV3 Max 10.15 Standardvogne: DTM - kvalifikation 13.15 Standardvogne: DTM 17.30 Fodbold: Fiorentina-Juventus (k) 23.30 Motorsport: Nascar 6’eren 18.00 Fodbold: England-Andorra 20.45 Fodbold: Schweiz-Italien Canal 9 20.45 Fodbold: Belgien-Tjekkiet Eurosport 1 12.15 Motorsport: Porsche Super Cup 15.30 Cykling: Benelux Tour 17.50 Cykling: Vuelta a España 20.45 Fodbold: Tyskland-Armenien 22.35/03.00 Tennis: US Open Eurosport 2 12.25 Superbike: VM-afdeling 15.00 Fodbold: Hviderusland-Wales 17.00 Golf: Tour Championship 00.00 Tennis: US Open TV 2 Sport X 20.15 Ishockey: Klagenfurt-Rungsted

Tennis. Verdensetteren Ashleigh Barty er ude af grand slam-turneringen US Open efter et sensationelt nederlag til Shelby Rogers i tredje runde. Den 28-årige amerikaner ekspederede australieren ud af turneringen med cifrene 6-2, 1-6, 7-6 (7-5). Rogers ligger nummer 43 på verdensranglisten i dametennis og blev ikke spået de store chancer i kampen mod Ashleigh Barty, der sammen med japanske Naomi Osaka blev set som favorit til at vinde grand slam-turneringen. Også Osaka blev på overraskende vis slået ud af US Open, da den 18-årige Leylah Fernandez - som er nummer 73 på verdensranglisten - viste sig at være for stærk for japaneren. Nu venter der Shelby Rogers en plads i ottendedelsfinalen, hvor hun skal møde den 18-årige brite Emma Raducanu.

Fodbold. Israel kommer til København og VM-kvalifikationskampen mod Danmark tirsdag med masser af selvtillid. Holdet vandt nemlig lørdag aften 5-2 hjemme over Østrig og dermed på andenplads i gruppen med 10 point. Danmark har 15. Hjemmeholdet kom foran 3-0 i løbet af en god halv times spil, og dermed var opgøret naturligvis afgjort. Østrig kom dog stærk tilbag og reducerede til 3-2, men yderligere to scoringer sikrede israelerne storsejren.

Golf. Europa fik en solid start på titelforsvaret ved Solheim Cup og fører med 5,5 point mod USA’s 2,5 point. Emily Kristine Pedersen var sammen med briten Charley Hull med til at sikre Europa en rigtig godt start på dysten. Selv om dysten mod amerikanerne Lexi Thompson og Brittany Altomare var tæt hele vejen, var den europæiske duo på intet tidspunkt bagud undervejs. Som i tre af de andre fire foursome-opgør var Europa et enkelt slag bedre, mens det sidste opgør endte uafgjort. Nanna Koerstz Madsens måtte sammen med svenske Madelene Sagström se sig slået af de to amerikanere Nelly Korda og Ally Ewing. I turneringen spilles der i alt om 28 point. Hvis det ender 14-14, bevarer den forsvarende mester - som for nuværende er Europa - titlen.

Tennis. Novak Djokovic er stadig på kurs mod sejren i grand slam-turneringen US Open efter sejr i fire sæt over Kei Nishikori. Verdensetteren vandt 6-7 (4-7), 6-3, 6-3, 6-2 over japaneren, og dermed er Djokovic klar til fjerde runde, hvilket svarer til turneringens ottendedelsfinaler.