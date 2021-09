Fodboldlandshold evakueret efter militærkup

Fodbold. Landsholdsspillerne fra Marokko måtte søndag evakueres fra Guinea, hvor holdet skulle have spillet VM-kvalifikationskamp. Et militærkup i Guinea satte dog en stopper for opgøret. Som følge af urolighederne er spillerne og stab rejst hjem til Marokko. »De er om bord på flyet og er på vej til Marokko«, lød det fra Mohamed Makrouf fra Marokkos Fodboldforbund (FRMF) sent søndag aften.

Påståede kupmagere i Guinea hævder, at de har anholdt landets præsident, Alpha Condé, og afsat regeringen. I modstrid med militærets udmelding har præsident Condés regering udsendt en meddelelse om, at et angreb mod præsidentpaladset er blevet ’slået tilbage’.

»Den nuværende politiske situation og sikkerhedssituation i Guinea er temmelig ustabil og bliver nøje overvåget af Fifa og Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF)«, lyder det fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Direkte sport i tv Mandag 6. september TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Skive-Fredericia (m) TV3 Sport 18.00 Fodbold: Sydafrika-Ghana 21.00 Fodbold: Elfenbenskysten-Cameroun Eurosport 1 14.30 Cykling: Tour of Britain 16.45/23.00 Tennis: US Open Eurosport 2 18.00/22.00 Tennis: US Open

Fodbold. Italiens europamestre skuffede resultatmæssigt med 0-0 på udebane mod Schweiz i VM-kvalifikationen, men satte til gengæld en rekord. Holdet er nu ubesejret i 36 kampe i træk, hvilket er verdensrekord for landshold. Brasilien og Spanien sad på den hidtidige rekord, som Italien kunne have taget med en sejr, men Jorginho brændt mod den stærke keeper Yann Sommer. »Vi havde for mange chancer til ikke at vinde kampen i dag. Vi er nødt til at være mere ubarmhjertige og præcise foran målet», siger Italiens landstræner, Roberto Mancini og tilføjer: »En kamp som denne burde være endt 3-0. Der vil uden tvivl være nogle ændringer i den næste kamp«.

Tennis. Den tidligere US Open-mester Angelique Kerber er ude af turneringen i New York City. Her tabte den tyske veteran i 4. runde med 4-6, 7-6 (7-5), 6-2 til den canadiske teenager Leylah Fernandez. Leylah Fernandez, der fylder 19 år mandag, ligger nummer 73 på verdensranglisten, og i 3. runde slog hun højst overraskende den forsvarende mester og verdens nummer to, Naomi Osaka, ud.

Golf. Europas kvinder holder fast i føringen ved Solheim Cup, selvom USA søndag startede stærkt i Toledo i delstaten Ohio i USA. Emily Pedersen og Nanna Koerstz Madsen vandt begge deres fourball-opgør, da Europa spillede sig i retning af en føring på 9-7. Mandagens 12 singlekampe afgør, hvem der løber med prestigetrofæet.