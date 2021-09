Lasse Svan indstiller karrieren

Håndbold. Den danske landsholdsspiller Lasse Svan Hansen stopper karrieren efter denne sæson. Det meddeler den 38-årige fløj via sin tyske klub Flensburg-Handewitt. I en 20 år lang karriere på topplan har Lasse Svan vundet EM, VM og OL med det danske landshold samt det tyske mesterskab og Champions League med Flensburg-Handewitt. Sideløbende med den guldrandede karriere har Lasse Svan uddannet sig som mentaltræner, og det er her fremtiden ligger, når håndboldskoene sættes i skabet. Lasse Svan har spillet 235 landskampe og scoret 553 mål.

Motorsport. Finnen Valtteri Bottas forlader Mercedes’ formel 1-hold ved udgangen af denne sæson og skal i 2022 køre for Alfa Romeo.

Direkte sport i tv Mandag 6. september TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Skive-Fredericia (m) TV3 Sport 18.00 Fodbold: Sydafrika-Ghana 21.00 Fodbold: Elfenbenskysten-Cameroun Eurosport 1 14.30 Cykling: Tour of Britain 16.45/23.00 Tennis: US Open Eurosport 2 18.00/22.00 Tennis: US Open

Moderne femkamp. Den tyske træner Kim Raisner, som for nylig blev smidt ud af OL i Tokyo for at have slået en hest, er blevet beordret til at gennemgå et uddannelsesforløb med fokus på dyrevelfærd. Det fremgår af en afgørelse fra Den Internationale Femkamps Union disciplinærkomité. Kim Raisner kan ikke fungerer som træner med mindre hun gennemfører uddannelsesforløbet.

Fodbold. Den tidligere franske landsholdsspiller Jean-Pierre Adams er død. Han blev 73 år. Jean-Pierre Adams lå i koma fra 1982 og frem til sin død. Forsvarsspilleren, der blandt andet repræsenterede Nice og Paris SG, skulle i 1982 opereres for en knæskade, men anæstesilægen begik en skæbnesvanger fejl og Jean-Pierre Adams gik i koma.

Fodbold. Landsholdsspillerne fra Marokko måtte søndag evakueres fra Guinea, hvor holdet skulle have spillet VM-kvalifikationskamp. Et militærkup i Guinea satte dog en stopper for opgøret. Som følge af urolighederne er spillerne og stab rejst hjem til Marokko. »De er om bord på flyet og er på vej til Marokko«, lød det fra Mohamed Makrouf fra Marokkos Fodboldforbund (FRMF) sent søndag aften.

Påståede kupmagere i Guinea hævder, at de har anholdt landets præsident, Alpha Condé, og afsat regeringen. I modstrid med militærets udmelding har præsident Condés regering udsendt en meddelelse om, at et angreb mod præsidentpaladset er blevet ’slået tilbage’.

»Den nuværende politiske situation og sikkerhedssituation i Guinea er temmelig ustabil og bliver nøje overvåget af Fifa og Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF)«, lyder det fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Golf. Nicolai Højgaards sejr i Italian Open i går betyder, at de 20-årige tvillinger fra Gyttegård nu er Danmarks højst rangerede mandlige golfspillere. Nicolai Højgaard scorede 28 point til verdensranglisten, hvor han dermed avancerede 212 pladser og nu er nummer 182, mens Rasmus Højgaard med sin 18.-plads kravlede en enkelt placering frem og er nummer 82. Joachim B. Hansen er tredjebedste dansker som nummer 186. Med sin sejr er Nicolai Højgaard pludselig kvalificeret til feltet i denne uges PGA Championship på Wentworth, hvor han bliver en af otte danske deltagere.

Golf. En af idrætsverdenens absolut største præmiechecks blev søndag udskrevet til amerikaneren Patrick Cantlay, da han sejrede på den nordamerikanske PGA Tours sæsonfinale i Atlanta. Patrick Cantlay scorede således 15 millioner dollar, ca. 94 millioner kroner, på at vinde turneringen et slag foran spanieren Jon Rahm.

Cykling. Værtsnationen Belgien, der må formodes at råde over de skrappeste konkurrenter til de danske deltagere ved den mandlige elites VM i landevejscykling, har udtaget en frygtindgydende trup med Wout van Aert som den absolutte kaptajn, og med Remco Evenepoel, Dylan Teuns og Tiesj Bennot som luksushjælpere. De får selskab af Yves Lampaert, Tim Declercq, Jasper Stuyven og Victor Campenaerts. Bemærkelsesværdigt er det, at det belgiske firmahold Lotto Soudal for første gang i adskillige år ikke er repræsenteret på VM-mandskabet. Van Aert og Evenepoel stiller også op på enkeltstarten, der afvikles 19. september på en flad rute fra Knokke-Heist til Brugge, mens linjeløbet køres en uge efter i kuperet terræn med start i Antwerpen og mål i Leuven.

Fodbold. Andreas Christensen er ved at forhandle en mulig kontraktforlængelse med Chelsea, hvor aftalen udløber i sommeren 2022. »Det er svært at sige, hvad det ender med. Der bliver snakket en hel masse. Jeg vil ikke sige for meget, men jeg synes, at det ser godt ud. Jeg er glad for at være i Chelsea«, siger den 25-årige forsvarsspiller til Ritzau.

Fodbold. Italiens europamestre skuffede resultatmæssigt med 0-0 på udebane mod Schweiz i VM-kvalifikationen, men satte til gengæld en rekord. Holdet er nu ubesejret i 36 kampe i træk. Brasilien og Spanien sad ifølge Ritzau på den hidtidige rekord, som Italien kunne have taget med en sejr, men Jorginho brændte mod den stærke keeper Yann Sommer. »Vi havde for mange chancer til ikke at vinde kampen i dag. Vi er nødt til at være mere ubarmhjertige og præcise foran målet», siger Italiens landstræner, Roberto Mancini, og tilføjer: »En kamp som denne burde være endt 3-0. Der vil uden tvivl være nogle ændringer i den næste kamp«.

Tennis. Den tidligere US Open-mester Angelique Kerber er ude af turneringen i New York City.

Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix Det er første gang, Leylah Fernandez er i en kvartfinale på grandslam-niveau.

Her tabte den tyske veteran i 4. runde med 4-6, 7-6 (7-5), 6-2 til den canadiske teenager Leylah Fernandez. Leylah Fernandez, der fylder 19 år mandag, ligger nummer 73 på verdensranglisten, og i 3. runde slog hun højst overraskende den forsvarende mester og verdens nummer to, Naomi Osaka, ud.

Golf. Europas kvinder holder fast i føringen ved Solheim Cup, selvom USA søndag startede stærkt i Toledo i delstaten Ohio i USA. Emily Pedersen og Nanna Koerstz Madsen vandt begge deres fourball-opgør, da Europa spillede sig i retning af en føring på 9-7. Mandagens 12 singlekampe afgør, hvem der løber med prestigetrofæet.