Karakterbogen: Det er efterhånden svært ikke at tænke på Laudrup eller Eriksen, når Damsgaard spiller landskamp

De danske roligans lod ikke til at ville gå hjem, selv om det var ved at blive sent en tirsdag aften. De danske spillere lod ikke til at ville gå i omklædningsrummet og påbegynde rejsen hjem til deres respektive klubber. Så de sendte med store grin evigt løbende Joakim Mæhle ud på tre ekstra ture for at hilse på publikum.

»Hvilken aften. Vi talte om, hvorvidt vi kunne levere en magisk aften i Parken endnu en gang. Den måde, vi blev modtaget på af et fyldt stadion igen, gav os vinger igen. Nogle gange er det som træner muligt at nyde en fodboldkamp, og jeg må bare sige, at jeg nød, hvordan drengene spillede«, sagde Kasper Hjulmand

»Vi står med 18 point efter de her kampe og en målscore på 22-0. Det er ikke normalt. Det viser bare, hvilken kvalitet og karakter som vores hold har. Jeg er meget stolt af drengene. Jeg er meget stolt af Parken, og den støtte vi fik«, sagde landstræneren.