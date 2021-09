Efter fem minutter stormede myndighederne banen, da Sydamerikas store opgør udviklede sig til en farce

Med vores efterhånden normale dagligdag i Danmark er det let at tænke, at den elendige tid med coronavirus er en saga blot. Men ude i den store verden er situationen fortsat præget af tests og et kaos af rejseregler og restriktioner under konstant forandring. Og det er en hovedpine, som den internationale sportsverden på ingen måde er sluppet fri af.

Seneste eksempel kom sent søndag aften dansk tid. Her var cirka 1.500 mennesker samlet på Corinthians’ hjemmebane i São Paulo for at se et af fodboldens helt store landsholdsderbyer – Brasilien mod Argentina.

Men sambabolden fik kun lov at rulle i fem minutter. For efter en situation, hvor Neymar begik et frispark mod en argentiner, løb der pludselig flere personer fra Brasiliens nationale sundhedstilsyn, Anvisa, ind på banen. Iført ikke bare et, men to mundbind fik de gennet spillerne ned i tunellen og stoppet kampen til stor forundring for både spillere, trænere og publikum, der åbenlyst ikke forstod, hvad der foregik.