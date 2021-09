DBU-boss: Svenskerne må selv stå på mål for Qatar-tur

Fodbold. Gang på gang har de nordiske lande sendt kritiske breve til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for at øge presset på VM-værten Qatar. De seks nordiske fodboldforbund – heriblandt DBU – har fremstået som en samlet enhed i kampen for at forbedre menneskerettigheder og forhold for migrantarbejdere i Qatar. Men den samlede enhed vakler, efter at Sverige lørdag annoncerede, at det svenske landshold tager på træningslejr i Qatar i januar. Det mener Stanis Elsborg, idrætshistoriker og analytiker hos organisationen Play the Game.

»Det er faktisk et voldsomt skred. For den troværdighed, der lå i de breve, var styrket i, at det var en samlet nordisk alliance, som havde besluttet sig for at lægge pres på Fifa med åbne breve«, siger Stanis Elsborg. Jakob Jensen, direktør i DBU, lover, at man ikke kommer til at se danske fodboldlandshold tage på træningsture til Qatar til foråret. »Svenskerne må selv forklare, hvorfor de har valgt at gøre, som de har. Jeg kan stå på mål for, hvad DBU gør, og hvad vi vil. Og DBU kommer ikke til at tage på nogen træningslejr med noget hold i Qatar til januar«, siger Jakob Jensen.

Cykling. Førertrøjen har vist sig som en flygtig følgesvend i Tour of Britain. Den skiftede nemlig ejermand for tredje gang efter 3. etapes 18,2 km lange holdløb, der blev afviklet i walisiske Carmarthenshire. Ineos Grenadiers sejrede 17 sekunder foran Deceuninck-Quick Step og med yderligere 3 ned til Jumbo-Visma. Det vindende mandskabs 22-årige englænder Ethan Hayter strøg til tops individuelt 6 sekunder foran sin australske holdkammerat Rohan Dennis, mens den hidtidige nr. 1, belgieren Wout van Aert, på tredjepladsen er 16 sekunder efter. Den fransk-danske Deceuninck-Quick Step-duo verdensmesteren Julian Alaphilippe og Mikkel Frølich Honoré har som nr. 4 og 5 begge et minus på 23 sekunder.

Fodbold. Mohamed Daramy er fortid i FC København og Superligaen, men den 19-årige nybagte landsholdsspiller fik sagt farvel til de hjemlige baner med flere flotte scoringer. Og den nye Ajax-angribers scoring til 1-0 for FCK i 3-1-sejren i udekampen mod AGF 15. august er nu kåret som det bedste mål i Superligaen i august.

Fodbold. Det israelske landshold strutter af selvtillid efter 4-0 og 5-2 over Færøerne og Østrig i onsdags og lørdags. I aften vil de så lave et stort nummer i Parken mod Danmark.

»Vi er meget sultne efter at opnå succes. Det vil markere et stort skridt i vores udvikling, hvis vi kan få point i en udekamp mod Danmark. Det skal kunne lade sig gøre, hvis vi på et tidspunkt skal kunne måle os med de bedste«, siger Israels landstræner, østrigeren Willi Ruttensteiner, der samtidigt udtrykker den største respekt for det danske landshold.

»Det er en stor motivation for mine spillere at være det første hold til at score mod Danmark i kvalifikationen, men det bliver svært. Danmark har vundet alle kampe og ikke indkasseret et mål i kvalifikationen, men det er en god udfordring for os at prøve at ændre på det«. Der er kickoff i Parken kl. 2045.

Håndbold. Det er ikke kun den danske stjerne Mathias Gidsel, GOG må undvære fra den sæson, der starter i sensommeren 2022. Mens Gidsel rejser til Füchse Berlin, så har den islandske landsholdsmålmand Viktor Hallgrimsson indgået kontrakt med franske Nantes.

Fodbold. Brøndbys nyindkøbte forsvarsspiller Rasmus Wikström må vente med at få debut. Den 20-årige er ifølge Tipsbladet meldt ude med en skade resten af efteråret.

Motorsport. Helt som ventet bliver det englænderen George Russell, der fra næste sæson overtager det ledige sæde hos formel 1-holdet Mercedes fra finske Valtteri Bottas, som mandag indgik kontrakt for 2022-sæsonen med Alfa Romeo. Den 23-årige George Russell skifter på en langtidskontrakt fra Williams, for hvem han har kørt 50 grandprixer. George Russell kørte for nylig på podiet for hidtil eneste gang, da han sluttede som 2’er i det regnvejrsafbrudte belgiske grandprix.

Golf. Emily Pedersen og Nanna Koerstz Madsen kan skrive endnu en stor gevinst på deres hastigt voksende cv’er. Mandag var duoen med til at sikre Europa sejren i prestigeduellen mod USA – den såkaldte Solheim Cup. Emily Pedersen spillede den sidste af mandagens 12 singler mod Danielle Kang og sørgede med en sejr for en slutstilling på 15-13. Med sejren i Ohio skal Europa forsvare titlen på hjemmebane i Andalusien i Spanien i 2023.

Direkte sport i tv Tirsdag 7. september TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Skanderborg-Odense (k) 20.30 Håndbold: Skanderborg/Aarhus-KIF (m) Kanal5 20.45 Fodbold: Danmark-Israel Eurosport 1 14.30 Cykling: Tour of Britain 17.45/1.00 Tennis: US Open (k) 20.45 Fodbold: Holland-Tyrkiet Eurosport 2 18.00 Fodbold: Aserbajdsjan-Portugal 20.45 Fodbold: Østrig-Skotland

Tennis. Den topseedede serber Novak Djokovic er nu kun tre sejre fra at blive den første mandlige singlespiller i 52 år til at vinde alle sportens fire største turneringer i samme kalenderår. Natten til tirsdag sejrede han trods en dårlig start ved US Open mod amerikaneren Jenson Brooksby 1-6, 6-3, 6-2, 6-2. I næste runde møder den 34-årige serber Matteo Berrettini fra Italien, mens de øvrige kvartfinaler er: Zverev (4)-Harris, Auger Aliassime (12)-Alacaraz og Van de Zandschulp-Medvedev (2). Djokovic jagter også rekorden for flest grand slam-titler. Han kan komme op på 21 i New York og passere Roger Federer og Rafael Nadal.

Tennis. I damesingle er amerikaneren Shelby Rogers indstillet på at blive udsat for negative og hadefulde kommentarer på sociale medier, efter at hun mandag tabte klokkeklart i 4. runde af US Open til den britiske teenager Emma Raducanu. 2-6, 1-6, sluttede det. Lørdag blev hun hyldet af tilskuerne i New York, da slog verdens nummer et, australieren Ashleigh Barty, ud. »Selvfølgelig værdsætter vi rampelyset i de øjeblikke, siger hun om stemningen efter lørdagens sejr. Men så er der i dag, og jeg vil få ni millioner dødstrusler, og hvad ved jeg«, siger hun ifølge Rirtzau til avisen Guardian. Kvartfinaler: Raducanu-Bencic (11), Pliskova (4)-Sakkari (17), Svitolina (5)-Fernandez, Krejcikova (8)-Sabalenka (2).

Brydning. OL-deltageren Fredrik Bjerrehuus stopper karrieren som 31-årig.

»Den hårdeste beslutning, jeg nogensinde har truffet: At indstille min sportskarriere. Det er en tradition i brydeverdenen at stille sine brydestøvler på madrassen, når man indstiller sin karriere«, lyder det fra Bjerrehuus.

Håndbold. GOG og Mors-Thy har trukket hinanden i kvalifikationen til gruppespillet i mændenes European League. GOG starter på hjemmebane 21. september, og der er returkamp en uge senere. TTH Holstebro skal møde Sporting fra Portugal mens Bjerringbro-Silkeborg skal forsøge at slå kroatiske RK Nexe over to kampe for at komme med i European League.

Fodbold. Færøernes U21-landshold leverede mandag en lille sensation i EM-kvalifikationen ved at spille 1-1 på hjemmebane mod Frankrig.

Fodbold. 38-årige Franck Ribery har skrevet en etårig kontrakt med Salernitana i den italienske Serie A.