Israelsk landshold i målrus blæser til angreb: »Det vil markere et stort skridt i vores udvikling«

Fodbold. Det israelske landshold strutter af selvtillid efter 4-0 og 5-2 over Færøerne og Østrig i onsdags og lørdags. I aften vil de så lave et stort nummer i Parken mod Danmark.

»Vi er meget sultne efter at opnå succes. Det vil markere et stort skridt i vores udvikling, hvis vi kan få point i en udekamp mod Danmark. Det skal kunne lade sig gøre, hvis vi på et tidspunkt skal kunne måle os med de bedste«, siger Israels landstræner, østrigeren Willi Ruttensteiner, der samtidigt udtrykker den største respekt for det danske landshold.

»Det er en stor motivation for mine spillere at være det første hold til at score mod Danmark i kvalifikationen, men det bliver svært. Danmark har vundet alle kampe og ikke indkasseret et mål i kvalifikationen, men det er en god udfordring for os at prøve at ændre på det«. Der er kickoff i Parken kl. 2045.

Golf. Emily Pedersen og Nanna Koerstz Madsen kan skrive endnu en stor gevinst på deres hastigt voksende cv’er. Mandag var duoen med til at sikre Europa sejren i prestigeduellen mod USA – den såkaldte Solheim Cup. Emily Pedersen spillede den sidste af mandagens 12 singler mod Danielle Kang og sørgede med en sejr for en slutstilling på 15-13. Med sejren i Ohio skal Europa forsvare titlen på hjemmebane i Andalusien i Spanien i 2023.

Direkte sport i tv Tirsdag 7. september TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Skanderborg-Odense (k) 20.30 Håndbold: Skanderborg/Aarhus-KIF (m) Kanal5 20.45 Fodbold: Danmark-Israel Eurosport 1 14.30 Cykling: Tour of Britain 17.45/1.00 Tennis: US Open (k) 20.45 Fodbold: Holland-Tyrkiet Eurosport 2 18.00 Fodbold: Aserbajdsjan-Portugal 20.45 Fodbold: Østrig-Skotland

Tennis. Den topseedede serber Novak Djokovic er nu kun tre sejre fra at blive den første mandlige singlespiller i 52 år til at vinde alle sportens fire største turneringer i samme kalenderår. Natten til tirsdag sejrede han trods en dårlig start ved US Open mod amerikaneren Jenson Brooksby 1-6, 6-3, 6-2, 6-2. I næste runde møder den 34-årige serber Matteo Berrettini fra Italien, mens de øvrige kvartfinaler er: Zverev (4)-Harris, Auger Aliassime (12)-Alacaraz og Van de Zandschulp-Medvedev (2). Djokovic jagter også rekorden for flest grand slam-titler. Han kan komme op på 21 i New York og passere Roger Federer og Rafael Nadal.

Tennis. I damesingle er amerikaneren Shelby Rogers indstillet på at blive udsat for negative og hadefulde kommentarer på sociale medier, efter at hun mandag tabte klokkeklart i 4. runde af US Open til den britiske teenager Emma Raducanu. 2-6, 1-6, sluttede det. Lørdag blev hun hyldet af tilskuerne i New York, da slog verdens nummer et, australieren Ashleigh Barty, ud. »Selvfølgelig værdsætter vi rampelyset i de øjeblikke, siger hun om stemningen efter lørdagens sejr. Men så er der i dag, og jeg vil få ni millioner dødstrusler, og hvad ved jeg«, siger hun ifølge Rirtzau til avisen Guardian. Kvartfinaler: Raducanu-Bencic (11), Pliskova (4)-Sakkari (17), Svitolina (5)-Fernandez, Krejcikova (8)-Sabalenka (2).

Brydning. OL-deltageren Fredrik Bjerrehuus stopper karrieren som 31-årig.

»Den hårdeste beslutning, jeg nogensinde har truffet: At indstille min sportskarriere. Det er en tradition i brydeverdenen at stille sine brydestøvler på madrassen, når man indstiller sin karriere«, lyder det fra Bjerrehuus.

Fodbold. 38-årige Franck Ribery har skrevet en etårig kontrakt med Salernitana i den italienske Serie A.