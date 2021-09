Svenske klubber vrider armen om på Qatar-lystent forbund

Fodbold. Tre dage. Så længe holdt Det Svenske Fodboldforbund stand i forhold til en planlagt træningstur til Qatar i januar 2022. Svenskerne, der er med i en nordisk alliance af kritiske fodboldforbund, som stiller krav til Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) håndtering af den dybt kontroversielle VM-turnering i Qatar i 2022, meddeler onsdag, at de svenske spillere – som de ellers har haft for vane de seneste to år – alligevel ikke skal på træningslejr i Qatar.

Det sker, efter at sammenslutningen af svenske klubber simpelthen har meddelt forbundet, at de ikke vil frigive spillere fra den hjemlige liga til træningsturen – hvilket de heller ikke er forpligtede til, da januarterminen ikke er en del af den internationale kampkalender. »Det er tydeligt, at der er enighed blandt klubberne om, at landsholdsturen ikke skal gå skal til Qatar«, siger det svenske forbunds generalsekretær Håkan Sjöstrand, der så sent som i sidste uge var medunderskriver på et fælles nordisk statement til Fifa vedrørende Qatar.

Dansk Boldspil-Union og den norske landstræner Ståle Solbakken har ligeledes undret sig over svenskernes planlagte tur til VM-staten, hvor helt basale menneske- og arbejdsmarkedsrettigheder er under voldsomt pres. »Svenskerne må selv forklare, hvorfor de har valgt at gøre, som de har«, sagde DBU-direktør Jakob Jensen tirsdag til Ritzau, mens Norges landstræner Ståle Solbakken var »sikker på, at de kommer til at tænke det igennem en gang til«.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand har svært ved at få armene ned efter 5-0-opvisningen i Parken i aftes mod Israel. »Jeg glæder mig allerede til, at vi samles i oktober igen«, siger landstræneren til Ritzau med henvisning til, at det er i oktober, landsholdet formentlig bliver endeligt klar til VM 2022. Foreløbig har Danmark vundet alle seks VM-kvalifikationskampe, og målscoreren hedder 22-0. »22-0 og 18 point er ikke normalt. Jeg mener, det er en verdensrekord. Jeg tror, at Spanien havde verdensrekorden i 1990 med fem sejre med rent mål, nu har vi seks sejre med rent mål. Det vidner om en enorm kvalitet og karakter på vores hold«, siger Hjulmand.

Fodbold. Den israelske landstræner Willi Ruttensteiner bøjer sig i støvet efter den danske magtdemonstration i 5-0-sejren i VM-kvalifikationen i Parken. »Danmark spiller på et andet niveau for tiden. Kvaliteten på det danske hold var for meget for os, og vi var ikke i stand til at følge med«, siger han. Israels anfører, Bibras Natcho, siger, at holdet spillet fint med de første 25 minutter var gode, men derefter kollapsede gæsterne: »Mod den her slags hold kan man ikke tillade sig at lave fejl, for de finder svaghederne og udnytter dem«, siger kaptajnen.

Tennis. Den 19-årige canadier Leylah Fernandez er klar til semifinalen ved US Open efter sejr over den femteseedede ukrainer Elina Svitolina. Teenageren måtte slide i tre sæt, før sejren på 6-3, 3-6, 7-6 (7-5) var i hus. Fernandez, der ligger nummer 73 på verdensranglisten, skal i semifinalen møde hviderusseren Aryna Sabalenka (seedet 2). Sabalenka slog French Open-mesteren Barbora Krejcikova 6-1, 6-4.

I herresingle bookede en anden canadier, Felix Auger Aliassime, plads i semifinalen ved at slå spanske Carlos Alcaraz, der opgive skadet midt i andet sæt ved stillingen 6-3, 3-1 i Felix Auger Aliassimes favør. Felix Auger Aliassime skal nu møde russeren Daniil Medvedev (seedet 2) i semifinalen.

Fodbold. 21-årige Erling Braut Håland scorede i sin landskamp nummer 15 sine landskampsmål nummer 10, 11 og 12, da Norge slog Gibraltar hjemme i Oslo med 5-1 i VM-kvalifikationen. Hålands statistik begejstrer Norges landstræner Ståle Solbakken. »Erling er det vildeste, vi har set i norsk fodbold. Og jeg ser ingen grund til, at det skal stoppe«, siger Ståle Solbakken ifølge Ritzau til den norske avis VG efter kampen. »Man skal ikke begynde at tale om en fyr, der er født i 2000, i et historisk perspektiv, men der er ikke noget, der tyder på, at han ikke allerede har passeret - eller kommer til at passere - alle andre«, tilføjer Ståle Solbakken. Norge ligger side om side med Holland i kvalifikationsgruppe G med 13 point efter seks kampe. Tyrkiet, som blev banket 6-1 af Holland, har 11 point.

Foto: Hakon Mosvold Larsen/Ritzau Scanpix Erling Braut Håland sikrede Norge en storsejr.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) er tilsyneladende i vildrede i kølvandet på skandalen i storkampen mellem Brasilien og Argentina i søndags. Her blev prestigeopgøret i VM-kvalifikationen mellem de to stormagter afbrudt efter få minutters spil, da brasilianske sundhedsmyndigheder gik på banen og stoppede kampen, da de mente fire argentinske spillere havde brudt de brasilianske regler om coronakarantæne i forbindelse med indrejse fra Storbritannien. Fifa oplyste tirsdag, at der er indledt disciplinærsager mod både det brasilianske og det argentinske forbund, men undlader at angive, hvilke paragraffer der er blevet brudt.

Fodbold. I den karantæneramte Cristiano Ronaldos fravær var det tre andre portugisiske angribere, der sørgede for en sejr på 3-0 ude over Aserbajdsjan. Bernardo Silva, Andre Silva og Diogo Jota sørgede for de tre scoringer i opgøret i VM-kvalifikationens gruppe A, hvor Portugal fører med 13 point efter fem kampe. Serbien har 11 point.

Fodbold. Brøndbys Anis Slimane scorede et ene mål, da Tunesien på udebane besejrede Zambia med 2-0 i den afrikanske VM-kvalifikation.