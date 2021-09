Brentford henter klubløse Mathias 'Zanka' på en etårig kontrakt

Fodbold. Mathias ’Zanka’ Jørgensen, der fornylig blev fritstillet af den tyrkiske klub Fenerbahce, har skrevet en etårig kontrakt med Premier League-klubben Brentford. Den engelske klub har danske Thomas Frank som træner. 31-årige Mathias ’Zanka’ Jørgensen har tidligere i karrieren spillet i Premier League for Huddersfield. »Vi er glade for at kunne forstærke vores trup med så erfaren en spiller - især efter at Mads Bech er blevet skadet«, siger Thomas Frank til Brentfords hjemmeside med henvisning til en anden af klubbens danske spillere. Mathias ’Zanka’ har spillet 35 læandskampe og var en del af den danske EM-trup i år, hvor han dog ikke kom i kamp. Det er muligt for parterne at forlænge samarbejdet til 2023.

Fodbold. En arbejdsgruppe i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) anført af den tidligere Arsenal-manager Arséne Wenger pønser på opfordring fra et større flertal i Fifa på en total reorganisering af den globale fodboldkalender. Et af de hedeste og mest omstridte emner, Fifa-toppen allerede har luftet, er at VM-turneringen for mænd i fremtiden kan blive afviklet hvert andet år. Siden 1930 er VM blevet afviklet hvert fjerde år. Gisninger om et VM hvert andet år har fået flere hårde ord med på vejen, blandt andet af det walisiske ikon fra Real Madrid, Gareth Bale.

Torsdag gav sammenslutningen af de nationale europæiske ligaer, European Leagues, så sit besyv med i form af en bredside mod Fifa, der i denne uge har haft samlet Arséne Wengers arbejdsgruppe af fodboldkendisser, herunder Peter Schmeichel, i Doha i Qatar.

»Ligaerne modsætter sig enstemmigt ethvert forslag om at afvikle VM hvert andet år«, hedder det i en pressemeddelelse.

European Leagues, der inkluderer Premier League, La Liga, Bundesligaen, Serie A samt mindre nationale ligaer som den danske Superliga, mener, at et VM hvert andet år vil skade de nationale ligaer, »som er hele fodboldbranchens fundament og af største betydning for klubber, spillere og fans i hele Europa og verden«.

European Leagues erkender, at der er kalenderproblemer i fodbolden, men understreger, at fodboldkalenderen kræver absolut samtykke fra alle interessenter og skal være med den rette balance mellem klub- og landsholdsfodbold.

Fodbold. Japan har trukket sig som vært for klub-VM i december på grund af de fortsatte coronarestriktioner i landet, skriver BBC. Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, vil snarest annoncere en ny vært.

Håndbold. Norske Katrine Lunde er i en alder af 41 år fortsat blandt verdens bedste målvogtere, og nu er hun lun på et et udlandseventyr i Rusland. Det er CSKA Moskva, der har tilbudt Lunde en kontrakt, men målvogterens nuværende klub, Vipers Kristiansand, vil ikke slippe hende. Dels har hun stadig to år tilbage af sin kontrakt med den norske klub, og dels betragter nordmændene den russiske klub som en rival. De to klubber er nemlig havnet i samme gruppe i Champions League. »Fra klubbens side er det klart, vi ønsker at beholde en af vores bedste spillere. Jeg tror ikke, det er særligt overraskende for nogen, at vi ikke ønsker at give en af vores bedste spillere væk til en af vores største rivaler«, siger Vipers-træner Ole Gustav Gjekstad til NRK.

Cykling. Et større styrt i opløbssvinget skabte både forvirring og spredning i finalen på den 150 km lange 5. etape i Tour of Britain fra Alderley Park til Warrington. Ingen af de implicerede mistede tid, fordi uheldet skete så kort ført mål, men det betød eksempelvis, at den belgiske indehaver af førertrøjen Wout van Aert (Jumbo-Visma) var ude af stand til at til at blande sig i spurten. Det gjorde til gengæld hans nærmeste rival englænderen Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) så succesfuldt, at han susede over stregen som vinder foran den italienske europamester Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash) og briten Dan McLay (Arkéa Samsic). I kraft af bonussekunderne tilbageerobrede Hayter førertrøjen, og han har nu 8 sekunder ned til van Aert, 19 til den franske verdensmester Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) og 29 til dennes danske holdkammerat Mikkel Frølich Honoré.

Cykling. Johan Price-Pejtersen genvandt ved EM i Italien sin enkeltstartstitel for U23-ryttere. 22-årige Price-Pejtersen, der kører for Uno-X Pro Cycling Team, satte hurtigste tid af alle på den 22 kilometer lange rute nær byen Trento i Trentino-regionen. Han blev noteret for tiden 25 minutter og 35 sekunder, hvilket var 33 sekunder hurtigere end den norske sølvvinder, Søren Wærenskjold, der også kører for Uno-X. Yderligere et sekund langsommere var hollænderen Daan Hoole på tredjepladsen. Tidligere torsdag blev Emma Norsgaard nummer ti på kvindernes enkeltstart, som blev vundet af schweizeren Marlen Reusser.

Fodbold. Både FC København og Brøndby bliver straffet økonomisk for at deres fans tændte romerlys og kastede genstande på banen i forbindelse med klubbernes kamp i Parken 8. august. Fodboldens Disciplinærinstans har på baggrund af indberetningen og redegørelser fra de to klubber tildelt en bøde på 150.000 kroner til FC København, mens Brøndby skal betale 100.000 kroner.

Fodbold. Det danske landshold er nu ene om at have gjort rent bord med lutter sejre i den europæiske VM-kvalifikation. England og Sverige var i aktion på udebane onsdag aften, men deres statistikker er ikke længere pletfrie.

Sverige tabte i gruppe B efter tre sejre på stribe med 1-2 i Grækenland, mens England i gruppe I førte 1-0 i Polen til et par minutter inde i tillægstiden, men måtte se den indskiftede Damian Szymanski udligne til 1-1 på Robert Lewandowskis oplæg.

Før kickoff leverede Lewandowski en diskret besked til de polske fans, der buhede af englænderne, da de knælede i kampen mod racisme: Lewandowski pegede på sit anførerbind med ordene ’Respect’. Andetsteds i VM-kvalifikationen leverede de italienske europamestre en målfest på hjemmebane i Reggio Emilia ved at slå Litauen 5-0 i gruppe C-opgøret.

Ishockey. Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) har udelukket præsidenten for Det Hviderussiske Ishockeyforbund, Dimitri Baskov, fra al aktivitet i sporten i de kommende fem år. IIHF’s disciplinærkomité har fundet Baskov skyldig i flere brud på organisationens etiske kodeks. Blandt andet har Baskov brugt sin position som magthaver i ishockeysporten til at drive politisk virksomhed til fordel for den kontroversielle hviderussiske præsident, de facto-diktatoren Alexander Lukasjenko. IIHF har også forsøgt at undersøge, om den tro Lukasjenko-støtte Dimitri Baskov spillede en aktiv rolle, da demonstranten Raman Bandarenka blev dræbt sidste år og fik den diplomatiske krise mellem Hviderusland og den demokratisk sindede verden til at eskalere, men IIHF har ikke været i stand til at drage en endelig konklusion.

Fodbold. Det tyske landshold fik uventet god tid til at snakke om holdets 4-0-sejr på Island onsdag aften. Flyet, der skulle fragte tyskerne fra Nordatlanten og hjem, fik problemer og måtte for en sikkerheds skyld lande i Edinburgh. Her viste det sig i løbet af formiddagstimerne, at flyet ikke var i stand til at lette igen, hvorfor det tyske landshold måtte vente på et nyt fly. Det fremgår af det tyske landsholds twitter, hvor det forsikres, at det væsentligste er kommet med hjem i bagagen: 9 point i de 3 kvalifikationskampe den seneste uge.

Fodbold. Den franske Ligue 1 er færdige med at kulegrave den afbrudte kamp mellem Nice og Marseille 22. august. Danske Kasper Dolberg så qua sin 1-0-scoring ud til at skulle have en rolle som matchvinder i opgøret, men tumult mellem spillere, ledere og fans førte til en afbrydelse. Skandalen er nu takseret til, at Nice, der var hjemmehold og derfor stod for sikkerheden til kampen, vil blive fratrukket to point. Det ene point er betinget af, at der ikke sker lignende igen. Kampen skal endvidere spilles om på neutral grund uden tilskuere, ligesom Nice er dømt til at spille tre hjemmekampe bag lukkede døre. Marseille-spillerne Dimitri Payet og Alvaro Gonzalez har fået én og to spilledages karantæne, mens Marseilles assistenttræner Pablo Fernandez er udelukket i resten af sæsonen for at slå en Nice-fan. Revideret topstilling i Ligue 1: Paris SG 12 point, Angers 10, Clermont 8, Marseille 7, Nice 6, Lens 6.

Fodbold. Legendariske Pelé, der vandt VM tre gange med Brasilien, erklærer sig i bedring efter han er blevet opereret for en svulst i tarmen. »Jeg er ved at komme mig, og det går godt«, meddeler 80-årige Pelé på Facebook.

Fodbold. HB Køges danske mestre hos kvinderne gik efter en 2-0-sejr mod Sparta Prag videre til Champions League-gruppespillet med en samlet gevinst på 3-0. Der er lodtrækning på mandag, hvor sjællænderne vil være seedet i nederste lag som det hold, der har den laveste koefficient. Det bekymrer dog ikke anfører Kyra Carusa.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Cornelia Kramer scorede til 2-0 for HB Køge.

»Først og fremmest så skal vi fejre den her sejr. Vi har kæmpet så hårdt for at stå her, og når glæden har lagt sig i løbet af de næste dage. Så håber jeg, at vi trækker nogle store hold i gruppespillet«, siger Kyra Carusa til HB Køges hjemmeside. Barcelona, Paris SG, Bayern München og Chelsea er topseedede i CL, hvor de sidste fem kvalifikationskampe afvikles i aften.

Fodbold. Hvis Brøndby taber i Superligaen fredag aften mod Silkeborg, så vil de regerende mestre efter 8. spillerunde være mindst en håndfuld point fra den 6. plads, der giver adgang til slutspillet. Trods den ikke alt for opmuntrende udsigt, fastholder Brøndby dog målsætningen om at slutte sæsonen i top-3. Det fremgår af klubbens halvårsregnskab, der er offentliggjort torsdag. Økonomisk ser det flot ud for Brøndby efter mesterskabet, spillersalg og en pose penge fra Champions League-kvalifikationen og de kommende indtægter fra Europa League: Forventningen til årets resultat fastholdes til et overskud på 65-95 millioner kroner.

Tennis. Med en sejr i fire sæt over Matteo Berrettini er topseedede Novak Djokovic klar til semifinalerne ved US Open. Den serbiske stjerne tabte første sæt, men sejrede 5-7, 6-2, 6-2 og 6-3 over den sjetteseedede italiener. Djokovic skal nu møde den tyske olympiske mester, fjerdeseedede Alexander Zverev i semifinalen. Zverev slog Lloyd Harris i tre sæt.