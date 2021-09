Det danske landshold er nu Europas mest suveræne

Fodbold. Det danske landshold er nu ene om at have gjort rent bord med lutter sejre i den europæiske VM-kvalifikation. England og Sverige var i aktion på udebane onsdag aften, men deres statistikker er ikke længere pletfrie. Sverige tabte i gruppe B efter tre sejre på stribe med 1-2 i Grækenland, mens England i gruppe I førte 1-0 i Polen til et par minutter inde i tillægstiden, men måtte se den indskiftede Damian Szymanski udligne til 1-1 på Robert Lewandowskis oplæg. Andetsteds i VM-kvalifikationen leverede de italienske europamestre en målfest på hjemmebane i Reggio Emilia ved at slå Litauen 5-0 i gruppe C-opgøret.

Fodbold. HB Køges danske mestre hos kvinderne gik efter en 2-0-sejr mod Sparta Prag videre til Champions League-gruppespillet med en samlet gevinst på 3-0. Der er lodtrækning på mandag, hvor sjællænderne vil være seedet i nederste lag som det hold, der har den laveste koefficient. Det bekymrer dog ikke anfører Kyra Carusa.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Cornelia Kramer scorede til 2-0 for HB Køge.

»Først og fremmest så skal vi fejre den her sejr. Vi har kæmpet så hårdt for at stå her, og når glæden har lagt sig i løbet af de næste dage. Så håber jeg, at vi trækker nogle store hold i gruppespillet«, siger Kyra Carusa til HB Køges hjemmeside. Barcelona, Paris SG, Bayern München og Chelsea er topseedede i CL, hvor de sidste kvalifikationskampe afvikles i aften.

Fodbold. Hvis Brøndby taber i Superligaen fredag aften mod Silkeborg, så vil de regerende mestre efter 8. spillerunde være mindst en håndfuld point fra den 6. plads, der giver adgang til slutspillet. Trods den ikke alt for opmuntrende udsigt, fastholder Brøndby dog målsætningen om at slutte sæsonen i top-3. Det fremgår af klubbens halvårsregnskab, der er offentliggjort torsdag. Økonomisk ser det flot ud for Brøndby efter mesterskabet, spillersalg og en pose penge fra Champions League-kvalifikationen og de kommende indtægter fra Eyuropa League: Forventningen til årets resultat fastholdes til et overskud på 65-95 millioner kroner.

Tennis. Med en sejr i fire sæt over Matteo Berrettini er topseedede Novak Djokovic klar til semifinalerne ved US Open. Den serbiske stjerne tabte første sæt, men sejrede 5-7, 6-2, 6-2 og 6-3 over den sjetteseedede italiener. Djokovic skal nu møde den tyske olympiske mester, fjerdeseedede Alexander Zverev i semifinalen. Zverev slog Lloyd Harris i tre sæt.

Tennis. I damesingle ved US Open skulle grækeren Maria Sakkari bruge knap halvanden time på at besejre Karolina Pliskova fra Tjekkiet kvartfinalen. 6-4, 6-4 sluttede det til Maria Sakkari, der nu er i sin anden semifinale i 2021. Hun nåede også semifinalen ved French Open. I New York skal hun nu møde den britiske teenagesensation Emma Raducanu.

Krimi. En 43-årige englænder er onsdag blevet idømt en betinget fængselsdom på 14 uger for at skrive racistiske kommentarer om tre spillere – Marcus Rashford, Bukayo Saka og Jadon Sancho – på sociale medier efter Englands fodboldnederlag til Italien i EM-finalen 11. juli. Der er ifølge Ritzau tale om en mand fra byen Runcorn i det nordvestlige England.