Det store teenageeventyr i New York bliver til virkelighed

Tennis. De to teenagere Leylah Fernandez fra Canada og Emma Raducanu fra Storbritannien er begge klar til deres første grand slam-titelkamp, når de mødes i US Open-finalen lørdag. Natten til fredag dansk tid besejrede 19-årige Fernandez verdens nr. 2 Aryna Sabalenka fra Hviderusland med cifrene 7-6, 4-6, 6-4 i den ene semifinale. »Der ligger mange års hårdt arbejde, blod, sved og tårer bag«, siger Leylah Fernandez ifølge Ritzau om sin evne til at holde hovedet koldt. I finalen skal hun møde den 18-årige brite Emma Raducanu, der er rangeret som nr. 150 i verden. Det står klart, efter at den unge brite tidligt fredag morgen dansk tid vandst over grækeren Maria Sakkari i den anden semifinale med cifrene 6-1, 6-4. Finalen bliver dermed den første grand slam-finale mellem to teenagere, siden Serena Williams som 17-årig besejrede den dengang 18-årige Martina Hingis ved US Open i 1999.

NFL. De forsvarende Super Bowl-mestre fra Tampa Bay Buccaneers fik natten til fredag dansk tid en perfekt start på den nye NFL-sæson, da holdet besejrede Dallas Cowboys 31-29. Sejren kom blandt andet i hus takket være en storspillende Tom Brady. Den 44-årige quarterback-legende kastede i løbet af opgøret 379 yards og fire touchdowns for Tampa Bay Buccaneers. To af disse kast blev sendt direkte i armene på hans holdkammerat gennem mange år, Rob Gronkowski.

Fodbold. Den argentinske stjerne Lionel Messi blev natten til fredag dansk tid den mest scorende spiller nogensinde i sydamerikansk fodboldhistorie. Med et hattrick i Argentinas 3-0-sejr over Bolivia i VM-kvalifikationen slettede han den brasilianske målkonge Pelés hidtidige rekord. Messi har nu scoret 79 landsholdsmål. Pelés rekord lød på 77. Det skriver nyhedsbureauet dpa. Den 34-årige argentinske superstjerne tangerede rekorden efter kun 14 minutter, da han gjorde det til 1-0. Med sin scoring til 2-0 i det 64. minut skrev han sig ind i historiebøgerne, inden han cementerede rekorden med sit tredje mål i det 88. minut. I den sydamerikanske kvalifikation er det Brasilien, der topper tabellen, da holdet med 2-0 over Peru, bl.a. på mål ved Messis PSG-holdkammerat Neymar, kan notere otte sejre i otte kampe.

Ishockey. Det blev ikke til revanche, da Rungsted Seier Capital torsdag tog imod Klagenfurt i ishockeyens Champions League. I søndags tabte de forsvarende danske mestre til østrigerne i overtid. Denne gang blev det til et nederlag i ordinær spilletid på 1-5. Det efterlader Rungsted i bunden af sin gruppe med tre point efter lige så mange kampe. Allerede lørdag får nordsjællænderne dog mulighed for at rejse sig, når ukrainske Donbass kommer på besøg i Bitcoin Arena i Hørsholm. Det hold vandt Rungsted over i fredags efter straffeslag.