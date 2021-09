Dansk fodboldkamp afbrudt efter spillers kollaps på banen

Fodbold. Vendsyssels Wessam Abou Ali er fragtet på hospitalet i ambulance efter at være faldet om i kampen mod Lyngby i den næstbedste række. Kampen blev i første omgang afbrudt, og siden besluttede kampens dommer, at den ikke skal færdigspilles lørdag. Der var spillet en time, da Abou Ali pludselig lå på græsset på banens midte. Med- og modspillere ilede til for at se til den 22-årige angriber og fik med det samme tilkaldt Vendsyssels sundhedsstab.

Kort efter blev der råbt efter en hjertestarter. Spillerne dannede en ring rundt om Abou Ali, mens han blev benhandlet på banen. Efter mindre end ti minutters behandling blev Vendsyssel-spilleren båret op i en ambulance og kørt på hospitalet. Ifølge Nordjyske var Wessam Abou Ali ved bevidsthed, da ambulancen forlod stadion. De to holds spillere gik derefter rundt til tribunerne og klappede op mod publikum som tegn på, at kampen var forbi.

Stillingen var 1-1, da kampen blev afbrudt. Lyngby skriver på sin hjemmeside, at det endnu ikke er klart, hvornår kampen vil blive færdigspillet. »Vi vender tilbage, når vi ved mere om genoptagelsen. Vores tanker er naturligvis med spilleren, hans familie, holdkammerater og alle i Vendsyssel FF«, lyder det.

»Wessam Abou Ali er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt efter sit kollaps på fodboldbanen«, skriver hans klub, Vendsyssel FF, efterfølgende på Facebook.

Det er kun få uger siden, at en kamp i 2. division mellem Kolding og FA 2000 måtte afbrydes, da Koldings Ahmed Daghim kollapsede, mens han varmede op. Han blev kørt på hospitalet, og siden meddelte Kolding, at han efter omstændighederne havde det godt. Wessam Abou Ali, der har spillet på flere danske ungdomslandshold, kom i sommer til Vendsyssel fra Silkeborg, hvor det ikke blev til meget spilletid.

I juli fortalte han til Midtjyllands Avis, at han følte ubehag, når han dyrkede fysisk aktivitet, og pulsen blev høj. Dengang gennemgik han undersøgelser for at finde ud, hvad ubehaget skyldtes.

Fodbold. Lørdagens tidlige kamp i Premier Leagues 4. runde stod mellem Crystal Palace med Joachim Andersen i forsvaret og Tottenham med Pierre-Emile Højbjerg på midtbanen. Det var en kamp mellem et hjemmehold uden sejre hidtil og så rækkens tophold med maksimumpoint efter de første tre runder. Palace-manager Patrick Vieira havde lagt en meget fysisk stil, og det fik hans hold overtaget på. Tottenham var under hårdt pres i første halvleg, og det fortsatte efter pausen, hvor forsvarer Japhet Tanganga blev udvist. Herefter scorede Wilfried Zaha (straffe) og indskiftede Odsonne Edouard, to gange, til en overbevisende 3-0-sejr.

Fodbold. Den svenske stjerne Zlatan Ibrahimovic vil fjerne sig fra offentlighedens søgelys, når han en dag stopper karrieren. Det fortæller den 39-årige svensker ifølge NTB i et interview med magasinet France Football. AC Milan-angriberen kommer samtidig ind på, at det skræmmer ham at skulle stoppe. »Den dag, du stopper med at spille, så vågner du op om morgenen og siger til dig selv; hvad gør jeg nu? Du er ikke længere programmeret til at gøre det samme hver dag. Du åbner et nyt kapitel i livet. Og det skræmmer mig«, siger Zlatan Ibrahimovic, der runder 40 år i oktober.

Den målfarlige svensker ved endnu ikke, hvad han vil kaste sig over, når det er slut med fodbold på topplan. »Jeg er ikke der endnu, hvor jeg vil tænke på det«, siger han. En ting er den store angriber, der har repræsenteret flere af Europas største klubber, dog sikker på. »Efter karrieren vil jeg forsvinde. Når du har levet i den her verden, så længe som jeg har gjort, så ved du hvad, du er gået igennem mentalt og fysisk. Så jeg vil forsvinde og nyde livet«, siger Zlatan Ibrahimovic.

FAKTA Zlatan Ibrahimovic og hans klubber 1999-2001 Malmö FF

2001-2004 Ajax Amsterdam

2004-2006 Juventus

2006-2009 Inter

2009-2011 Barcelona

2010-2011 AC Milan (udlån)

2011-2012 AC Milan

2012-2016 Paris Saint-Germain

2016-2017 Manchester United

2017-2018 Manchester United

2018-2019 LA Galaxy

2020-? AC Milan Svenskeren har og spillet 118 landskampe, hvor han har scoret 62 mål Vis mere





Fodbold. Den tyske forsvarer Jérôme Boateng blev tidligere på ugen kendt skyldig i et overfald på sin ekskæreste. Samtidig besluttede retten i München at tildele den 33-årige Lyon-spiller en bøde på 13,4 millioner kroner. Sagen har samtidig forværret forholdet til storebroren Kevin-Prince Boateng, der spiller i Hertha Berlin. »Min brors handlinger er forkastelige, og jeg vil ikke have noget med ham at gøre«, siger den et år ældre storebror til avisen Bild. »Jeg har allerede brudt med Jérôme, og det er længe siden, at vi har haft kontakt«. Jérôme Boateng, der har nægtet sig skyldig i voldssagen og overvejer at anke dommen, var i 2014 med til at vinde VM-guld med Tysklands landshold.

Tennis. Egentlig var der visse svaghedstegn i optakten til US Open, for Novak Djokovic fik f.eks. en uventet hård mental nedtur under OL i Tokyo. Men snakken i tennisverdenen gik videre om serberens muligheder for at score en ægte Grand Slam, altså sejr i alle fire grand slam-turneringer samme år. I så fald vil han være den første siden australske Rod Laver i 1969, der leverer den sjældne præstation. Samtidig med en sådan gevinst vil han i New York med en 21. af de store titler, kunne passere både Roger Federer og Rafael Nadal (20) i antal grand slam-titler. Natten til lørdag dansk tid bestod Djokovic atter en hård test, da han i US Open-semifinalen i fem sæt (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2) nedkæmpede tyske Alexander Zverev, der ellers har leveret stor tennis de senete to uger.

Foto: Robert Deutsch/Ritzau Scanpix Novak Djokovic har en ganske særlig evne til at løfte sit spil i femte sæt under en grand slam-turnering. Det gjorde han igen i US Open-semifinalen mod Alexander Zverev.

Det er næsten en specialitet for Djokovic at vinde de lange femsættere, og det er han lykkedes med mange gange i karrieren. I denne sæson er det nu sket fire gange på grand slam-niveau. Før US Open to gange under French Open, bl.a. finalen mod Stefanos Tsitsipas, og en enkelt gang under Australian Open, 3. runde mod USA’s Taylor Fritz. En meget nyttig evne at besidde. Mændenes finale mellem Djokovic og russiske Daniil Medvedev spilles sent søndag dansk tid, cirka kl. 22.00.

Fodbold. Fortuna Hjørring knækkede lørdag DM-sølvvinder Brøndby med 3-0 på udebane i den bedste række for kvinder. Landsholdsspiller Emma Snerle scorede kampens første mål og fortsatte dermed sin formidable sæsonstart. Hun har nu scoret ni mål i seks ligakampe. Fortuna Hjørring topper tabellen med 16 point efter 6 kampe. Mesterholdet HB Køge har et point mindre og kan søndag tage førstepladsen tilbage med sejr over FC Nordsjælland.

Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) får nu undersøgt muligheden for at etablere et nyt hovedkvarter ved siden af Parken. Det sker, når en arbejdsgruppe inden længe går i gang med at se på en mulig udvidelse og modernisering af Parken, hvor landsholdet spiller størstedelen af sine hjemmekampe. Det fortæller DBU-direktør Jakob Jensen i en pressemeddelelse fra FC København.

Kricket. Kvinder må ikke længere dyrke en lang række sportsgrene i Afghanistan, efter at Taliban har overtaget magten i landet. Den islamiske bevægelse mener, at sport er unødvendigt for kvinder, og at kvinder risikerer at blotte deres ansigt og krop, hvilket er problematisk ifølge Talibans tolkning af islam. Alligevel har Afghanistans Kricketforbund ifølge formand Aizizullah Fazli fundet en vej, så kvinderne fortsat kan deltage i landets mest populære sport. »Vi vil komme med vores tanker om, hvordan kvinder kan spille kricket. Meget snart vil vi komme med de gode nyheder om, hvordan vi kommer videre«, siger Aizizullah Fazli til det australske medie SBS Radio Pashto.

Tennis. Leylah Fernandez må undvære sin far oppe på tribunen, når canadieren sent lørdag dansk tid (22.00) spiller finale i US Open. Jorge Fernández bliver væk fra datterens opgør mod briten Emma Raducanu af ren og skær overtro. »Nej, jeg vil ikke være til stede. Jeg er ekstremt overtroisk, og det er min datter også«, siger Jorge Fernandez ifølge Ritzau. Han vil i stedet følge lørdagens finale mellem verdensranglistens nr. 73 og 150 fra sit hjem i Florida. Inden da vil han gennemgå de seneste to ugers rutiner. »Jeg har brugt den samme shampoo på hendes kampdage, taget de samme jeans på, og jeg tror også de samme strømper og underbukser. Det er taget til et helt nyt niveau«, siger Jorge Fernandez, der stammer fra Ecuador.

