Djokovic er 'bare' en enkelt sejr fra det vildeste resultat i 52 år

Tennis. Egentlig var der visse svaghedstegn i optakten til US Open, for Novak Djokovic fik f.eks. en uventet hård mental nedtur under OL i Tokyo. Men snakken i tennisverdenen gik videre om serberens muligheder for at score en ægte Grand Slam, altså sejr i alle fire grand slam-turneringer samme år. I så fald vil han være den første siden australske Rod Laver i 1969, der leverer den sjældne præstation. Samtidig med en sådan gevinst vil han i New York med en 21. af de store titler, kunne passere både Roger Federer og Rafael Nadal (20) i antal grand slam-titler. Natten til lørdag dansk tid bestod Djokovic atter en hård test, da han i US Open-semifinalen i fem sæt (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2) nedkæmpede tyske Alexander Zverev, der ellers har leveret stor tennis de senete to uger.

Det er næsten en specialitet for Djokovic at vinde de lange femsættere, og det er han lykkedes med mange gange i karrieren. I denne sæson er det nu sket fire gange på grand slam-niveau. Før US Open to gange under French Open, bl.a. finalen mod Stefanos Tsitsipas, og en enkelt gang under Australian Open, 3. runde mod USA’s Taylor Fritz. En meget nyttig evne at besidde. Mændenes finale mellem Djokovic og russiske Daniil Medvedev spilles sent søndag dansk tid, cirka kl. 22.00.

Kricket. Kvinder må ikke længere dyrke en lang række sportsgrene i Afghanistan, efter at Taliban har overtaget magten i landet. Den islamiske bevægelse mener, at sport er unødvendigt for kvinder, og at kvinder risikerer at blotte deres ansigt og krop, hvilket er problematisk ifølge Talibans tolkning af islam. Alligevel har Afghanistans Kricketforbund ifølge formand Aizizullah Fazli fundet en vej, så kvinderne fortsat kan deltage i landets mest populære sport. »Vi vil komme med vores tanker om, hvordan kvinder kan spille kricket. Meget snart vil vi komme med de gode nyheder om, hvordan vi kommer videre«, siger Aizizullah Fazli til det australske medie SBS Radio Pashto.

Tennis. Leylah Fernandez må undvære sin far oppe på tribunen, når canadieren sent lørdag dansk tid (22.00) spiller finale i US Open. Jorge Fernández bliver væk fra datterens opgør mod briten Emma Raducanu af ren og skær overtro. »Nej, jeg vil ikke være til stede. Jeg er ekstremt overtroisk, og det er min datter også«, siger Jorge Fernandez ifølge Ritzau. Han vil i stedet følge lørdagens finale mellem verdensranglistens nr. 73 og 150 fra sit hjem i Florida. Inden da vil han gennemgå de seneste to ugers rutiner. »Jeg har brugt den samme shampoo på hendes kampdage, taget de samme jeans på, og jeg tror også de samme strømper og underbukser. Det er taget til et helt nyt niveau«, siger Jorge Fernandez, der stammer fra Ecuador.

Fodbold. Alt tyder på, at Premier League-fans alligevel får spillere som Fabinho, Ederson og Mohamed Salah at se, når 4. runde runde af den øverste engelske række løber af stablen denne weekend. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) vil nemlig ikke sanktionere klubber, der nægtede at lade spillere rejse hjem til deres landshold under den nylig overståede landsholdspause. Det oplyser en kilde med viden om situationen til nyhedsbureauet Reuters. Inden landsholdspausen oplyste flere Premier League-klubber som f.eks. Manchester City og Liverpool, at de ikke ville frigive en række af deres spillere til landskampe. Det skete, fordi spillere fra især sydamerikanske lande ville være underlagt et karantænekrav på ti dage, når de vendte tilbage til Storbritannien. Det ville forhindre dem i at træne med holdet og spille kampe.

Ishockey. Tre kampe, 9 point. Det er status for DM-sølvvinderne fra Aalborg efter indledningen på 2021/22-sæsonen. Fredag aften blev sejr nummer tre i lige så mange forsøg en realitet, da rivalerne fra lidt længere nordpå – Frederikshavn – blev besejret i Aalborg. Hjemmeholdet vandt 2-1 og fortsatte dermed sin – målt på point – perfekte sæsonstart. Tidligere fredag tog Rødovre sin første sejr i sæsonen, da det mod Herning endte 4-3.

Fodbold. Otte point og blot én sejr i otte forsøg. Brøndbys start på titelforsvaret i Superligaen har været alt andet prangende, og cheftræner Niels Frederiksen lægger efter fredagens 1-1-deler mod Silkeborg ikke skjul på sin skuffelse. På spørgsmålet, hvorvidt det er bekymrende, at et oprykkerhold kan spille helt lige op med de danske mestre på udebane, svarer Brøndby-træneren: »Der er to ting i det spørgsmål, som ikke holder vand. Det ene er at kalde os et mesterhold, og det er vi ikke lige nu. Det andet er præmissen om, at Silkeborg er et normalt oprykkerhold. Det er de heller ikke. »De ligger i top-6 og har spillet uafgjort mod FCK i Parken. Silkeborg er et rigtig godt hold, som gjorde det godt, ligesom de har gjort i alle deres kampe«, siger Niels Frederiksen. »Vi var mestre i sidste sæson, men lige nu spiller vi ikke som et mesterhold, og lige nu er vi ikke et mesterhold, i den forstand at vi ikke ligger nummer et«, konstaterer cheftræneren.