Knæskadet Martin Braithwaite er færdig for resten af året

Fodbold. Martin Braithwaite fik en fremragende start på sæsonen med to scoringer i FC Barcelonas første kamp i La Liga, men der kommer til at gå lang tid, før den 30-årige angriber kan score igen. Ifølge den spanske avis Sport må Braithwaite på grund af en knæskade sidde uden for i 3-4 måneder. Braithwaite var trods sin skade udtaget til de seneste VM-kampe, men landstræner Kasper Hjulmand endte med at få se bort fra Barcelona-spilleren alle tre kampe, og nu viser skaden sig at være værre end først antaget.

Fodbold. Helsingør led sæsonens blot andet pointtab i 1. division, da det trods to føringer hjemme mod Hvidovre endte 2-2. Tonni Adamsen sikrede den første føring på amerikaneren Liam Jordans oplæg, inden Marcus Lindberg udlignede første gang. Sebastian Czajkowski gjorde det til 2-1 på et straffespark, men Mohamad Al-Naser headede et hjørnespark fra Mikkel Nøhrs fordi Kevin Stuhr-Ellegaard i Helsingørmålet til endnu en udligning.

Alle resultater og stillingen i 1. division

Fodbold. Juventus og Atalanta tabte og Inters mestre måtte med sæsonens første pointtab nøjes med uafgjort mod Sampdoria i weekendens runde i Serie A. Mikkel Damsgaard spillede de første 80 minutter for Sampdoria, der to gange udlignede Inters føringer. Napoli vandt for tredje kamp i træk, da 0-1 mod Juventus blev vendt til 2-1. Alvaro Morata bragte Juventus foran, men et drop af Wojciech Szczesny gav Matteo Politano chancen for at udligner og efter 85 minutter forhindrede Juventusmålmanden med en refleksredning Moise Kean i at heade bolden i eget mål, men Kalidou Koulibaly scorede på returbolden, så Juventus har ét point efter tre kampe. Joakim Mæhle blev udskiftet, da Atalanta efter at være kommet ned med 0-2 skulle satse offensivt, men det blev ved en reducering til resultatet 1-2.