Uheldig OL-rytter vinder sin tredje medalje ved EM

Ridning. Ved OL i Tokyo blev det til to fjerdepladser for dressurrytteren Cathrine Dufour, men her en måned senere har hun og Bohemian revancheret sig med tre medaljer ved EM i tyske Hagen. Efter bronze med holdet og i Grand Prix Special blev Cathrine Dufour sølvvinder i den individuelle finale i kür. Med 88,436 procent blev hun kun overgået af tyskeren Jessica von Brediw-Wendl med 91,021. Daniel Bachmann Andesen blev nummer 7 og Nanna Skodborg Merrald nummer 12.

Cykling. Syv uger efter sit voldsomme styrt i den olympiske mountainbikekonkurrence vendte det hollandske multitalent Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) tilbage til landevejen i det 183 km lange Antwerp Port Epic, der skulle afsløre, om han er klar til VM i Belgien om to uger. Og at dømme efter resultatet, skal den 26-årigehollænder regnes blandt favoritterne, når det gælder dysten om den globale hæder. Med 25 km tilbage trådte van der Poel an, og landsmanden Taco van der Hoorn (Intermarché) var den eneste, der formåede at følge ham. I spurten kunne van der Hoorn dog intet stille op, og van der Poel susede over stregen til sæsonens ottende sejr.

Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Fodbold. Liverpools 3-0-sejr ude over Leeds blev skæmmet af en formentlig alvorlig skade til den 18-årige midtbanespiller Harvey Elliott, der i en kontra blev bremset voldsomt af hollænderen Pascal Struijk. Leedsspilleren blev udvist, mens Elliott med store smerter forlod banen på en båre. Mohamed Salah bragte Liverpool foran med sin Premier League-mål nummer 100, og efter pausen øgede Fabinho og Sadio Mané.

Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Fodbold. En skadet Kasper Dolberg missede de netop afviklede tre VM-kvalifikationskampe, men nu er Nice-angriberen så klar igen, at han er den mest scorende dansker i de største europæiske ligaer. Kasper Dolberg kastede sig frem og skubbede bolden i mål med brystkassen til 1-0, da Nice på udebane vandt 2-0 over Nantes i den franske Ligue 1. Melvin Bard lagde op til føringsmålet efter 75 minutter. Kasper Dolberg har nu scoret tre ligamål samt et i skandalekampen mod Marseille, der imidlertid skal spilles om efter tilskueroptøjet afbrød kampen. Amine Gouiri scorede til 2-0 og