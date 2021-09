Guld og bronze: Danskere brillerer ved VM i triatlon

Triatlon. De danske triatleter brillerede søndag ved VM på den lange distance i og omkring Almere i Holland. Her blev Kristian Høgenhaug verdensmester efter at have tilbagelagt 3,8 km svømning, 180 km cykling samt et maratonløb på 7.37,46 timer. »På cyklen følte jeg mig godt kørende, men jeg havde aldrig forventet dette«, siger Høgenhaug ifølge Ritzau til turneringens hjemmeside.

Hos kvinderne snuppede Michelle Vesterby bronze i 8.38,58 timer. »Jeg fik ikke en sejr, men jeg fik vist hele verden, at jeg er i fantastisk form og absolut ikke er færdig, selv om jeg både er triatlet og mor. Jeg har kort sagt aldrig racet i en bedre tid«, siger Vesterby i en pressemeddelelse. Eksverdensmesteren Camilla Pedersen måtte udgå, og Line Bonde sluttede som nummer otte. Kristian Hindkjær udgik hos mændene.

Fodbold. Karim Benzema scorede tre gange, da Real Madrid vendte tilbage til den ikoniske hjemmebane Estadio Santiago Bernabeu med en 5-2-sejr mod Celta Vigo. Stadion har været under renovering, siden starten af coronapandemien.

Direkte sport i tv Mandag 13. september TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Randers -Hern.­Ikast (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: OB-­SønderjyskE 02.10 Am. fodbold: Las Vegas-­Baltimore TV3 Max 21.00 Fodbold: Everton-­Burnley TV 2 Sport X 20.00 Fodbold: Getafe-­Elche 22.00 Fodbold: Granada-­Real Betis

Fodbold. Andreas Cornelius scorede sit første ligamål for Trabzonspor, da han søndag aften var på pletten i 2-2-mødet med Victor Nelsson og Galatasaray i den tyrkiske liga.

Fodbold. Landsholdsprofilen Sanne Troelsgaard scorede søndag sit sjette sæsonmål i Rosengårds 2-1-sejr over Hammarby i den bedste svenske række.