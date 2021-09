Dopingsag kan koste britiske OL-medaljer fra Tokyo

Atletik. OL i Tokyo bød med en stor britisk triumf, da det kvindelige og mandlige stafethold i 4x100 meter løb med kort mellemrum vandt henholdsvis bronze og sølv. Mændene risikerer imidlertid at få frataget medaljerne, efter Chijindu Ujah er testet positiv for brug af de forbudte stoffer ostarin og S-23 i både A- og B-prøven. Ujah har været suspenderet siden 12. august, da resultatet af A-prøven blev offentliggjort. Det er nu op til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), om Zharnel Hughes, Richard Kilty og Nethaneel Mitchell-Blake, som også var med på stafetholdet, skal fratages deres medaljer. Italien vandt OL-finalen løbet foran Storbritannien, Canada og Kina.

Fodbold. Det er hårdt at være cheftræner i Serie A, hvor to er blevet fyret og en har fået karantæne efter weekendens runde. Verona fyrede Eusebio Di Francesco efter nederlaget til Bologna, der vandt 1-0 med Mattias Svanberg som matchvinder i 78. minut, efter Andreas Skov Olsen var blevet skiftet ind. Leonardo Semplici blev efter et halvt år fyret i Cagliari, hvis næste kamp er mod Lazio, hvis træner, Maurizio Sarri, har fået to spilledages karantæne for sin ophedede diskussion med flere Milanspillere efter søndagns 2-0-nederlag.

Cykling. I et stærkt felt med adskillige af de kommende VM-deltagere – men ingen af de otte danskere – var den 23-årige portugiser João Almeida (Deceuninck-Quick Step) hurtigst foran hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo) og schweizeren Marc Hirschi (UAE Team Emirates), da 39 ryttere nåede til mål i første gruppe på den 140 km lange 1. etape i Luxembourg Rundt. Det var Almeidas femte sejr (og nr. 56 for Deceuninck-Quick Step) i denne sæson med den samlede gevinst i Polen Rundt for en måned siden som højdepunktet. Den unge portugiser skal de næste fem år repræsentere UAE Team Emirates. På dagens etape var det 23-årige danske stortalent Anthon Charmig (Uno-X) i mål som nr. 28.

Atletik. Verdensrekordholderen i hammerkast, Yuriy Sedych, er død, 66 år gammel. Sedychs rekord på 86,74 meter blev sat ved EM i Stuttgart i 1986. Det er den næstældste bestående verdensrekord i atletik for mænd. Sedych vandt OL-guld for Sovjetunionen i Montreal 1976 og i Moskva i 1980.

Ishockey. NHL-klubben Columbus Blue Jackets’ assistenttræner Sylvain Lefebvre ville ikke vaccineres mod coronavirus, så nu er han blevet fyret. Det oplyser danske Oliver Bjorkstrands klub ifølge Ritzau. »Vi er skuffede, men vi respekterer, at det er en personlig beslutning for Sylvain, og vi ønsker ham alt godt«, siger Jarmo Kekalainen, der er daglig leder i klubben. Jarmo Kekalainen har til lokalmediet Columbus Dispatch udtalt, at man ganske enkelt ikke havde noget andet valg end at skilles med Lefevbre. »Det er umuligt for ham at udføre sit job på grund af NHL-protokollerne. Man kan ikke komme i nærheden af spillerne, hvis man ikke er vaccineret«.

Fodbold. Den 18-årige Liverpool-spiller Harvey Elliott, der kom til skade i søndagens sejr i Premier League-dysten i Leeds, er blevet opereret i den ankel, han brækkede. Liverpool oplyser ikke, hvor længe den offensive midtbanepiller skal sidde udenfor.

Fodbold. AC Milan må undvære veteranen Zlatan Ibrahimovic i Champions League onsdag på udebane mod Liverpool. Den 39-årige svensker er skadet, meddeler klubben.

Håndbold. Det bliver en anden dansk landsholdsspiller, der afløser Lasse Svan, når den 38-årige veteran efter denne sæson indstiller karrieren som højre fløj i tyske Flensburg-Handewitt. Klubben fra det tysk-danske grænseland oplyser således, at den fra sommeren 2022 har tilknyttet færingen Johan Hansen fra TSV Hannover-Burgdorf på en treårig kontrakt.

Fodbold. Boykot af den omdiskuterede VM-slutrunde i Qatar i 2022 er en dårlig idé. Sådan lyder det fra en talsperson fra Amnesty Internationals schweiziske afdeling. Selv om der fortsat er enorme problemer i ørkenstaten, hvor menneskerettighederne er under voldsomt pres og migrantarbejdere arbejder under tvivlsomme forhold, så skal VM bruges til at råbe verden endnu mere op. »Vil vil udnytte den internationale opmærksomhed, der følger med VM«, siger Lisa Salza fra Amnesty i Schweiz ifølge den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung. Lisa Salza peger på, at manglende sanktioner fra styret i Qatar overfor arbejdsgivere er et af de største problemer. Avisen The Guardian skrev i foråret, at 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i forbindelse med VM-byggerier de seneste ti år.

Fodbold. De kom bagud kort inde i 2. halvleg, men tre scoringer på seks vilde minutter sikrede alligevel Everton en 3-1-sejr i Premier League på hjemmebane mod Burnley. Everton er med sine 10 point nu et af fire ubesejrede hold i toppen af rækken, som føres af Manchester United på bedre målscore end Chelsea, Liverpool og Everton.

Fodbold. Den tidligere FC Midtjylland-profil Anders Dreyer debuterede i russisk fodbold for Rubin Kazan med hele tre scoringer mandag aften.

Ifølge bold.dk er danskeren faldet godt til i Kazan beliggende mere end 800 kilometer øst for Moskva. »Jeg har været i Kazan i over en uge. Jeg har lært meget, men selvfølgelig er der stadig meget at træne med hensyn til det defensive og presset«, siger Anders Dreyer til klubbens hjemmeside og tilføjer: »I angrebet har vi frihed, og vi kan træffe beslutninger, vi finder nødvendige. Det kan jeg godt lide«.

Judo. Fethi Nourine fra Algeriet blev sammen med sin træner smidt ud af OL i Tokyo, da lodtrækningen havde åbnet for en kamp for Fethi Nourine mod en israelsk kæmper. Nordafrikaneren trak sig derfor fra turneringen kort før start. Den manøvre har vist sig at være dyr. Det Internationale Judoforbund (IJF) meddeler således, at Fethi Nourine er blevet udelukket i hele ti år. Træneren har fået samme straf for at medvirke til det, IJF har vurderet er en politisk manifestation.

Fodbold. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær vil helt til tops i Champions League, som United indleder i aften med en udekamp i Schweiz mod Young Boys. »Målet for turneringen er at gå hele vejen, men vi ved, at det bliver svært. Vi har tilføjet noget erfaring, kvalitet og ungdom til truppen, og forhåbentlig er vi bedre forberedt i år på, hvad der venter os«, siger han ifølge Ritzau med henvisning til de tre nyindkøb Raphaël Varane, Jadon Sancho og Cristiano Ronaldo.

Champions League i aften

Gruppe E: 21.00 Barcelona-Bayern München, Dinamo Kijev-Benfica

Gruppe F: 18.45 Young Boys-Man. United, 21.00 Villarreal-Atalanta

Gruppe G: 18.45 Sevilla-Salzburg, 21.00 Lille Wolfsburg

Gruppe H: 21.00 Chelsea-Zenit, Malmö FF-Juventus

Tennis. Mikael Torpegaard tabte i 1. runde af challengerturneringen i Cary i USA til amerikanske Juan Cruz Aragone med 6-3, 2-6, 3-6. Derimod er Holger Rune en runde videre ved en challengerturneringen i Stettin i Polen. Her vandt danskeren 6-3, 7-5 over japanske Taro Daniel. I 2. runde venter den 2.-seedede spanier Pablo Andujar-Alba.

Fodbold. Legenden Pelé, der vandt VM tre gange med Brasilien, er ude af intensivafdelingen på hospitalet, efter at have gennemgået en tarmoperation. Den 80-årige vil ifølge Ritzau inden for de næste døgn blive flyttet fra intensivafdelingen til et almindeligt afsnit på hospitalet i São Paulo.

Fodbold. I den spanske La Liga løb Elche med en 1-0-sejr over Getafe mandag aften, hvor Betis også slog Granada 2-1.