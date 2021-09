Klub fyrer vaccineskeptiker

Ishockey. NHL-klubben Columbus Blue Jackets’ assistenttræner Sylvain Lefebvre ville ikke vaccineres mod coronavirus, så nu er han blevet fyret. Det oplyser danske Oliver Bjorkstrands klub ifølge Ritzau. »Vi er skuffede, men vi respekterer, at det er en personlig beslutning for Sylvain, og vi ønsker ham alt godt«, siger Jarmo Kekalainen, der er daglig leder i klubben. Jarmo Kekalainen har til lokalmediet Columbus Dispatch udtalt, at man ganske enkelt ikke havde noget andet valg end at skilles med Lefevbre. »Det er umuligt for ham at udføre sit job på grund af NHL-protokollerne. Man kan ikke komme i nærheden af spillerne, hvis man ikke er vaccineret«.

Fodbold. De kom bagud kort inde i 2. halvleg, men tre scoringer på seks vilde minutter sikrede alligevel Everton en 3-1-sejr i Premier League på hjemmebane mod Burnley. Everton er med sine 10 point nu et af fire ubesejrede hold i toppen af rækken, som føres af Manchester United på bedre målscore end Chelsea, Liverpool og Everton.

Fodbold. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær vil helt til tops i Champions League, som United indleder i aften med en udekamp i Schweiz mod Young Boys. »Målet for turneringen er at gå hele vejen, men vi ved, at det bliver svært. Vi har tilføjet noget erfaring, kvalitet og ungdom til truppen, og forhåbentlig er vi bedre forberedt i år på, hvad der venter os«, siger han ifølge Ritzau med henvisning til de tre nyindkøb Raphaël Varane, Jadon Sancho og Cristiano Ronaldo.

Champions League i aften

Gruppe E: 21.00 Barcelona-Bayern München, Dinamo Kijev-Benfica

Gruppe F: 18.45 Young Boys-Man. United, 21.00 Villarreal-Atalanta

Gruppe G: 18.45 Sevilla-Salzburg, 21.00 Lille Wolfsburg

Gruppe H: 21.00 Chelsea-Zenit, Malmö FF-Juventus

Tennis. Mikael Torpegaard tabte i 1. runde af en challengerturnering i USA til amerikanske Juan Cruz Aragone med 6-3, 2-6, 3-6.

Fodbold. Legenden Pelé, der vandt VM tre gange med Brasilien, er ude af intensivafdelingen på hospitalet, efter at have gennemgået en tarmoperation. Den 80-årige vil ifølge Ritzau inden for de næste døgn blive flyttet fra intensivafdelingen til et almindeligt afsnit på hospitalet i São Paulo.

Fodbold. Andreas Skov Olsen blev skiftet ind midt i 2. halvleg, da Bologna mandag slog Verona i Serie A. Mattias Svanberg blev matchvinder med 1-0-målet efter 78 minutter. Bologna er ubesejret efter 3 kampe og er på sjettepladsen.

Fodbold. I den spanske La Liga løb Elche med en 1-0-sejr over Getafe mandag aften, hvor Betis også slog Granada 2-1.