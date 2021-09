Britisk teenager viser vej for Dortmund i Champions League

Fodbold. Champions League-vinderen fra sæson 1996-1997 Borussia Dortmund spillede en af de tidlige onsdagskampe i samme turnering, da holdet i Istanbul besøgte Besiktas i gruppe C. Hjemmeholdet, der havde den tidligere FCK-profil Atiba Hutchinson som anfører, nu 38 år, startede bedst og lagde lidt overraskende et godt pres på de tyske favoritter. Alligevel var det Dortmunds britiske teenager Jude Bellingham, der pludselig scorede til 1-0. Før pausen lagde Bellingham op til 2-0-træfferen ved Erling Haaland. Facit blev 2-1 til Dortmund efter en Besiktas-reducering ved Francisco Montero i tillægstiden. Tyskerne burde dog have scoret flere mål, men følte sig nok tilpas, da modstanden var begrænset.

I gruppe D mødtes FC Sheriff fra Moldova og Shakhtar Donetsk fra Ukraine, og den test vandt FC Sheriff 2-0.

Resultater og stillinger

Tennis. Clara Tauson måtte slide i næsten to en halv time i 2. runde af Luxembourg Open, før hun havde besejret den 4.-seedede russer Ekatarina Alexandrova med 6-4, 3-6, 7-6 (7-1) efter en nervepirrende slutfase. En tydeligt frustreret Alexandrova, der er nummer 33 på verdensranglisten, kom i ren skuffelse og raseri helt op i det røde felt og var tæt på at hamre sin ketsjer i halvgulvet, da den danske nr. 70 på ranglisten med en stærk serv bragte sig foran 40-30 og banede vej for 5-4-føring i afgørende sæt.

Alexandrova kom på 5-5 og fik breakbold, som Tauson fik afværget og kom foran 6-5, inden det blev 6-6 og en tiebreak, hvor Tauson hurtigt fik rystet russeren og konverterede den første af fem matchbolde. I kvartfinalen på fredag er der tre mulige modstandere til Tauson. Kineseren Shuai Zhang (seedet 6) skal først have afviklet sin kamp i første runde mod tjekkiske Marie Bouzkova, inden vinderen af det opgør skal møde belgieren Greet Minnen om retten til en kvartfinale mod Clara Tauson.

Håndbold. Danmarksmestrene fra Odense Håndbold buldrer videre i kvindernes liga. Onsdag aften blev oprykkerne fra Ringkøbing Håndbold udsat for en god gammeldags rundbarbering. Vestjyderne måtte tage hjem fra Fyn med et nederlag på 18-35 i bagagen. Odense har nu vundet fire ud af fire kampe i den nye sæson, og klubben deler førstepladsen med Herning-Ikast, der har været lige så godt kørende. I hovedstaden gjorde Skanderborg Håndbold det af med København Håndbold. Østjyderne vandt 30-26.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Københavns Sofia Hvenfelt (tv.) og Skanderborgs Mathilde Storgaard under onsdag aftens ligakamp.

Ishockey. Rødovre Mighty Bulls hentede sæsonens anden sejr i Metal Ligaen, da klubben onsdag aften tog imod SønderjyskE og vandt 2-1. Sjællænderne kom foran 1-0 ved svenske Julius Persson i første periode, inden Rasmus Schultz Lyø før første pausefløjt udlignede for SønderjyskE i powerplay. Anden periode var målløs, men i tredje periode var endnu en svensker på pletten for Rødovre. Johan Lundgren lukkede kampen med fem minutter igen. SønderjyskE har vundet én af tre kampe.

Cykling. Tre år og fem måneder efter sin triumf i Amstel Gold Race vendte Michael Valgren (EF) omsider tilbage til vinderrollen, da han onsdag førte et soloudbrud på 14 km succesrigt til ende i den 93. udgave af det traditionsrige italienske storløb Giro della Toscana med start og mål i Pontedera. Efter 191 km nåede den 29-årige dansker til vejs ende 1.13 minutter foran Alessandro De Marchi, der ved denne lejlighed repræsenterede det italienske landshold, mens landsmanden Diego Ulissi (UAE Team Emirates) førte an i en forfølgergruppe på omkring et dusin ryttere yderligere 5 sekunder bagude.

Tennis. Længere nede i hierarkiet i ITF M15-turneringen i Monastir i Tunesien var der også dansk succes. I 1. runde besejrede den topseedede Olga Helmi japaneren Rina Saigo 6-4, 6-3. 21-årige Olga Helmi er nummer 509 på verdensranglisten.

Foto: Pool/Ritzau Scanpix USA's hårdt prøvede gymnaster ved onsdagens høring i Washington.

Gymnastik. Herover ses de amerikanske OL-gymnaster Simone Biles,McKayla Maroney, Ali Raisman og Maggie Nichols, der onsdag var indkaldt til en senatshøring i Washington i forbindelse med, at der er rejst kraftig kritik i en rapport fra det amerikanske justitsministerium af FBI’s behandling af sagen om seksuelle overgreb fra lægen Larry Nasar, der nu sidder fængslet. Gymnasterne har forlangt bedre forklaringer fra FBI, bl.a. med hensyn til, hvorfor der gik så lang tid, før der blev grebet ind.

Fodbold. Serie A-klubben Cagliari har hyret Walter Mazzarri som ny cheftræner. Han erstatter dermed Leonardo Semplici, der tirsdag blev fyret efter sæsonens første tre kampe. Cagliari har hidtil i sæsonen hentet et enkelt point, så Mazzarri er kommet på en svær opgave. Den erfarne italiener har senest været træner for Torino, hvor han blev fyret i februar 2020.

Fodbold. Den driftssikre landsholdsangriber Nadia Nadim (38 mål) er færdig for i år. Den 33-årige frontløber blev i weekenden alvorligt skadet i en ligakamp for sin amerikanske klub Racing Louisville, der nu meddeler at danskeren har revet korsbåndet i sit ene knæ over og skal opereres. »Det er sørgeligt, at det er sket. Jeg ved, at skader er en del af fodbold, men timingen er dårlig for holdet og for mig med min tætpakkede kalender, inklusive landsholdet«, siger Nadia Nadim ifølge Ritzau til sin klubs hjemmeside. »Men det er, hvad det er. Livet går aldrig, som man forventer det«, tilføjer Nadia Nadim, som torsdag skulle have spillet sin landskamp nummer 100. De kommende opgaver i VM-kvalifikationen mod Malta og Aserbajdsjan torsdag og tirsdag bliver altså uden angrebsstjernen.

Direkte sport i tv Onsdag 15. september TV 2 Sport 12.00 Tennis: WTA Luxembourg 15.00 Cykling: Giro della Toscana 18.30 Speedway: Metal League finale TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Milan TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19 Liverpool-Milan 16.00 Fodbold: U19 Inter-Real Madrid 18.45 Fodbold: Besiktas-Dortmund 21.00 Fodbold: Inter-Real Madrid TV3 Max 18.45 Fodbold: Sheriff-Shakhtar Donetsk 21.00 Fodbold: Club Brugge-Paris SG Eurosport 1 14.30 Cykling: Luxembourg Rundt 16.30 Cykling: Giro della Toscana 18.00 Cykling: Slovakiet Rundt Eurosport 2 16.00 Cykling: Grand Prix de Wallonie TV 2 Sport X 1.05 Fodbold: Atlanta-Cincinnati Vis mere

Fodbold. Søndagens topbrag i Superligaen mellem FC København og FC Midtjylland bliver for fulde huse. FCK, der huser kampen i Parken søndag kl. 18, meddeler, at billetsalget nu er lukket.

Fodbold. 0-3 og sjældent er Barcelona blevet spillet ud af egen bane, som de blev i aftes i Champions League af Bayern München. Barcelonas hollandske cheftræner Ronaldo Koeman siger, at det var et trist øjebliksbillede. »Man er nødt til at være realistisk her i livet. Vores unge spillere viste, at vi har en fremtid, og vi venter stadig på at få en masse spillere tilbage fra skader. Det er, som det er«, siger Koeman med henvisning til de skadede Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Martin Braithwaite og Sergio Agüero. Barcelona registrerede i løbet af de 90 minutter ikke et eneste skud inden for målrammen.

Champions League i aften

Gruppe A: 21.00 Club Brugge-Paris SG (TV3 Max), Manchester City-RB Leipzig

21.00 Club Brugge-Paris SG (TV3 Max), Manchester City-RB Leipzig Gruppe B: 21.00 Atlético Madrid-FC Porto, Liverpool-AC Milan (TV3+)

21.00 Atlético Madrid-FC Porto, Liverpool-AC Milan (TV3+) Gruppe C: 18.45 Besiktas-Dortmund (TV3 Sport), 21.00 Sporting-Ajax

18.45 Besiktas-Dortmund (TV3 Sport), 21.00 Sporting-Ajax Gruppe D: 18.45 FC Sheriff-Shakhtar D. (TV3 Max), 21.00 Inter-Real Madrid (TV3 Sport)

Fodbold. Den nye FC København-spiller Luther Singh er onsdag tilbage i klubben efter en forlænget tur til hjemlandet Sydafrika. Her opstod der problemer med Singhs pas, hvilket nu har udviklet sig til en mindre diplomatisk krise mellem FCK og Sydafrikas F