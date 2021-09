Målmaskinen Nadia Nadim er alvorligt skadet

Fodbold. Den driftssikre landsholdsangriber Nadia Nadim (38 mål) er færdig for i år. Den 33-årige frontløber blev i weekenden alvorligt skadet i en ligakamp for sin amerikanske klub Racing Louisville, der nu meddeler at danskeren har revet korsbåndet i sit ene knæ over og skal opereres. »Det er sørgeligt, at det er sket. Jeg ved, at skader er en del af fodbold, men timingen er dårlig for holdet og for mig med min tætpakkede kalender, inklusive landsholdet«, siger Nadia Nadim ifølge Ritzau til sin klubs hjemmeside. »Men det er, hvad det er. Livet går aldrig, som man forventer det«, tilføjer Nadia Nadim, som torsdag skulle have spillet sin landskamp nummer 100. De kommende opgaver i VM-kvalifikationen mod Malta og Aserbajdsjan torsdag og tirsdag bliver altså uden angrebsstjernen.

Direkte sport i tv Onsdag 15. september TV 2 Sport 12.00 Tennis: WTA Luxembourg 15.00 Cykling: Giro della Toscana 18.30 Speedway: Metal League finale TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Milan TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19 Liverpool-Milan 16.00 Fodbold: U19 Inter-Real Madrid 18.45 Fodbold: Besiktas-Dortmund 21.00 Fodbold: Inter-Real Madrid TV3 Max 18.45 Fodbold: Sheriff-Shakhtar Donetsk 21.00 Fodbold: Club Brugge-Paris SG Eurosport 1 14.30 Cykling: Luxembourg Rundt 16.30 Cykling: Giro della Toscana 18.00 Cykling: Slovakiet Rundt Eurosport 2 16.00 Cykling: Grand Prix de Wallonie TV 2 Sport X 1.05 Fodbold: Atlanta-Cincinnati Vis mere

Fodbold. 0-3 og sjældent er Barcelona blevet spillet ud af egen bane, som de blev i aftes i Champions League af Bayern München. Barcelonas hollandske cheftræner Ronaldo Koeman siger, at det var et trist øjebliksbillede. »Man er nødt til at være realistisk her i livet. Vores unge spillere viste, at vi har en fremtid, og vi venter stadig på at få en masse spillere tilbage fra skader. Det er, som det er«, siger Koeman med henvisning til de skadede Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Martin Braithwaite og Sergio Agüero. Barcelona registrerede i løbet af de 90 minutter ikke et eneste skud inden for målrammen.

Champions League i aften

Gruppe A: 21.00 Club Brugge-Paris SG (TV3 Max), Manchester City-RB Leipzig

21.00 Club Brugge-Paris SG (TV3 Max), Manchester City-RB Leipzig Gruppe B: 21.00 Atlético Madrid-FC Porto, Liverpool-AC Milan (TV3+)

21.00 Atlético Madrid-FC Porto, Liverpool-AC Milan (TV3+) Gruppe C: 18.45 Besiktas-Dortmund (TV3 Sport), 21.00 Sporting-Ajax

18.45 Besiktas-Dortmund (TV3 Sport), 21.00 Sporting-Ajax Gruppe D: 18.45 FC Sheriff-Shakhtar D. (TV3 Max), 21.00 Inter-Real Madrid (TV3 Sport)

Fodbold. Den nye FC København-spiller Luther Singh er onsdag tilbage i klubben efter en forlænget tur til hjemlandet Sydafrika. Her opstod der problemer med Singhs pas, hvilket nu har udviklet sig til en mindre diplomatisk krise mellem FCK og Sydafrikas Fodboldforbund. »Vi er skuffede over, at det sydafrikanske forbund i vores optik ikke har assisteret Luther i et stort nok omfang til at få ham tilbage til København inden for de Fifa-dikterede deadlines«, siger FCK’s Director of Football Operations and International Affairs, Daniel Rommedahl, på hjemmesiden. Luther Singh meldes ude af betragtning til torsdagens kamp på udebane i Conference League mod Slovan Bratislava.

Fodbold. Malmö FF indledte Champions League med et klart nederlag hjemme mod Juventus, der med to scoringer kort før pausefløjtet allerede havde afgjort til 0-3 halvvejs gennem matchen. Malmö-kollapset kort før pausen ærgrer klubbens danske anfører Anders Christiansen. »Vi tabte kampen på to minutter. Vi burde gå til pausen med 0-1, men det var de små detaljer, der afgjorde det. Da det stod 0-3, var det game over«, siger Anders Christiansen til C More ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Antidoping. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har gennem årtier haft cannabis på listen over forbudte stoffer, men Wada er gået i tænkeboks omkring hvorvidt stoffet fortsat skal være ulovligt. »Efter opfordringer fra flere interessenter har eksekutivkomiteen valgt at bakke op om beslutningen om i 2022 at iværksætte en videnskabelig undersøgelse af cannabis’ status«, lyder det på Wadas hjemmeside. Cannabis vil som minimum forblive forbudt indtil udgangen af 2022. Cannabis’ status har været omdiskuteret efter at den amerikanske løber Sha’Carri Richardson kort før OL testede positiv for cannabis og fik karantæne.

Fodbold. Den tidligere Randers FC-angriber Emil Riis sørgede tirsdag aften for, at Preston fik point i den næstbedste engelske række. Danskeren scorede til 2-2 i overtiden mod Sheffield United. Philip Billing og Bournemouth slog Queens Park Rangers med 2-1.

Tennis. Clara Tauson går på banen ved WTA-turneringen i Luxembourg kl. 12.10 mod russeren Ekatarina Alexandrova, der er seedet 4 i turneringen og er nummer 33 på ranglisten. Tauson er nummer 70. TV2 Sport sender direkte fra kl. 12.