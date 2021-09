FCK fik flot start, mens det var stolpe ud for FCM

Hvor det for ti år siden var godt klaret, når man kom i et europæisk gruppespil, har succeskriteriet rykket sig for toppen af dansk fodbold.

For med tilføjelsen af en tredje europæisk turnering i form af Conference League er målsætningen og forventningen for en klub som FCK at komme videre. Andet vil nu være en skuffelse for klubben fra Parken, der har været med i et europæisk gruppespil i 14 af de seneste 16 sæsoner.